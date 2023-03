Morbihan. Le Bagad de Ploërmel sera t-il vainqueur du Championnat National des Bagadoù 2e cat. ?

Le Bagad de Ploërmel (56) a remporté la première manche du Championnat National des Bagadoù de 3e catégorie sur la scène du Palais des Arts de Vannes dimanche 5 mars 2023. Il se retrouve désormais idéalement classé pour espérer l’ascension en 2e catégorie à l’occasion du Festival de Cornouaille, le 21 juillet 2023 à Quimper (29).

350 musiciens, issus de douze groupes venus de toute la région Bretagne, ont participé à la première manche du Championnat National des Bagadoù de 3e catégorie dimanche 5 mars 2023, un championnat organisé par Sonerion (Bodadeg ar Sonerion), la fédération des sonneurs.

Parmi les candidats à cette première manche, le Bagad de Ploërmel, présidé par Yann Jégo, est venu défendre ses couleurs avec 32 de ses membres montés sur scène. Connu à l’avance depuis des mois par tous les participants, le thème imposé de l’épreuve était cette année « le Gallo vannetais ». Le Bagad de Ploërmel a fait un travail collectif et assidu avec des répétitions longues et appliquées. Tous les chefs de pupitre ont participé à l’écriture et aux arrangements, sur la base d’une partition issue du répertoire.

Avec une note de 16.07/20, le bagad de Ploërmel a décroché la première place, amplement méritée à la vue du travail fourni. D’ailleurs, sur certains pupitres, la note maximale a été doublement notée par le jury en charge des notations. Surpris de remporter la victoire, les membres ont explosé de joie. Ils espéraient cependant la quatrième ou troisième place.

Trois groupes morbihannais se sont bien classés : Locminé a fini à la seconde place, suivi du Bagad de la Kevrenn d’Auray et du Bagad Saint-Ewan de Bubry. D’autres ont fermé la marche dans le classement : Fougères (35), Vannes (56), le Bagadig Cap Caval de Plomeur (29), Vitré (35), Le Faouët (56) et Plomodiern (29).

Le prochaine rendez-vous est fixé le samedi 21 juillet 2023 pour la seconde et dernière manche qui se déroulera lors du Festival de Cornouailles à Quimper (29). L’ensemble des formations qui ont concouru le 5 mars 2023 seront présents. Le championnat se déroulera cette fois en extérieur et le thème sera de nouveau imposé. Il sera révélé en partie lors de la répétition en public la veille de cette seconde manche de concours, soit le 20 juillet.





Bagad de Kevrenne Auray





Toute l’équipe du bagad de Ploërmel est confiante et motivée pour participer à la suite. D’ores et déjà, elle annonce quelques noms de participants : le penn (chef) sonneur et bombarde : Gwénaël Le Fait ; le penn cornemuse : Guénaël Le Corronc ; le penn percussion : Michael Gayet ; la penn caisse : Claire Jégo.

Créé en 1953, le Bagad de Ploërmel rassemble des musiciens passionnés de musiques traditionnelles bretonnes. Le groupe s’est construit un univers à la fois dynamique, puissant et harmonieux. Il impose une musique bretonne authentique et moderne à la fois. Toute l’année, il participe aux festivals, aux fêtes locales, aux manifestations associatives et aux mariages.

Avant tout, le bagad est une école de musique permettant de former les futurs musiciens. Des cours de bombarde, de cornemuse, et de caisse y sont dispensés. Depuis 2012, un bagad école a été baptisé le Bagadig Ploërmel. Il réunit tous les élèves de l’association pour former un ensemble musical. Le Bagadig Ploërmel se produit régulièrement dans les fêtes locales et permet aux élèves de se perfectionner de la musique d’ensemble avant d’être en mesure de rejoindre le bagad principal. Depuis la rentrée 2015, une classe d’éveil à la musique dispense des cours aux enfants âgés de 5 à 7 ans. Le Bagad de Ploërmel est réputé pour ses qualités musicales et son dynamisme lors de ses prestations.

Après l’obtention de la première place au concours des bagadoù de 3e catégorie du 5 mars 2023, le groupe s’exprimait : « Nous avons éprouvé beaucoup d’émotion en cette soirée, dédiée en hommage à Yannick Richard, membre du bagad décédé en décembre dernier ». Décédé à l’âge de 68 ans, Yannick jouait de la cornemuse au Bagad de Ploërmel depuisqu’il avait 15 ans, soit plus de 50 ans. Ce fut grâce à lui et à ses frères que l’association a pu renaître de ses cendres en 1993. De nombreux jeunes ont été formés et ont évolué au sein de l’association grâce à lui, car il a beaucoup œuvré pour la formation au sein du bagad aussi bien que pour le bagadig. En gestion administrative, il était aussi le trésorier depuis de nombreuses années. Il était également investi au sein de Sonerion.