Baden Morbihan. Découvrez la Machinerie.bzh et les auteurs du pays de Vannes le 16 septembre

L’association La Machinerie.bzh est un tiers-lieu situé à Baden dans le Morbihan. Le public est invité au cœur de cet endroit atypique le samedi 16 septembre 2023 afin d’expérimenter un nouveau format de rencontre avec dix auteurs du collectif des auteurs du pays de Vannes. Cafés, rencontres, dédicaces, puis apéro ponctueront le programme du samedi dès 14h.

La Machinerie. bzh, ce lieu unique fondé il y a deux ans par Virginie Le Goascoz, Audrey Le Vigouroux et Damien Vallery-Radot, est propice à la créativité et à la valorisation des savoirs-faire. Dédié à l’artisanat, aux créateurs, aux jeunes entrepreneurs, c’est un lieu de vie, éducatif, promotionnel et voué à l’inspiration, aux projets culturels et sociétaux d’envergure. C’est un espace ouvert à tous de façon intergénérationnelle, aux partages et aux échanges entre les différentes populations, entre différents acteurs permettant de trouver une solution alternative au fonctionnement traditionnel et profitant de faire connaissance avec des personnes qui n’auraient peut-être jamais eu l’occasion de se croiser et de se rencontrer dans une autre circonstance !

Les fondateurs de La Machinerie bzh

Ce tiers-lieux, en plein développement, a été pensé avec les conditions les plus favorables à l’éclosion des idées et à la coopération locale à travers la mixité des compétences, des expériences, des profils et des parcours de chaque participant.

Concrètement, La Machinerie est un hangar de 360 m2 environ et équipé d’un café cantine, d’une friperie brocante, d’un Fab Lab, d’un atelier bois et textile et d’un espace coworking (travail partagé). Disponible du lundi au samedi, La Machinerie est mise à la disposition de tous ceux et celles qui le souhaitent, toujours en bonne convivialité. Les participants peuvent animer des conférences, des formations, organiser des réunions, des expositions, des vide-dressings, divers évènements et ateliers, des brocantes, des friperies, des soirées à thèmes et même des concerts ou des festivals pour des rencontres musicales, etc.

Avec La Machinerie, nous rendons hommage à l’économie circulaire, au vivre ensemble et au mieux consommer. La Machinerie. bzh est au centre des préoccupations actuelles : fabriquer un objet, un meuble de ses propres mains, consommer de façon locale, privilégier les secondes mains, la récupération : en bref, se soucier de l’environnement de demain…

Les prochaines activités de La Machinerie bzh

Le vide-dressing, prévu initialement le dimanche 30 juillet 2023, est reporté au dimanche 10 Septembre 2023.

La rencontre café littéraire, avec dix auteurs du collectif des auteurs du pays de Vannes : Samedi 16 septembre 2023, avec :

Nathalie Caillibot est vannetaise, écrivaine, journaliste à Ouest-France et responsable du collectif des auteurs du pays de Vannes.

Marie an Avel est l’auteure native de Nantes (44), qui après des études d’art dramatique à Paris, a travaillé longtemps dans le spectacle vivant et l’animation théâtrale pour la jeunesse. Elle a adapté notamment des contes pour la scène. Aujourd’hui elle vit sur une île dans le Morbihan et se consacre à l’écriture… Mathurin et les sentinelles du temps, un roman à dédicacer !

Jennifer Blond, plus connue sous son pseudo Jenny B, a sorti le troisième tome de sa saga Warbrika et la musique des mondes en 2022. Elle sera accompagnée de l’illustrateur Sylvano Bulfoni afin de présenter leur nouveau livre La nuit des flambeaux : une gazette d’automne, des recettes de saison, mais pas seulement…

Marie An Avel Jennifer Blond

Maïna Chapon, de l’Île-aux-Moines, présentera ses deux premiers romans psychologiques publiés en 2022. Le collectif espère que le public encouragera les débuts prometteurs de cette jeune et talentueuse auteure, car écrire est une riche expérience de partages, de passion et d’univers.

Lisaya Camus : son roman La Voix qui ne ment jamais se situe entre le roman initiatique et l’autobiographie. Elle s’inspire de son vécu. le livre fait suite au premier tome Ouverture. Après un tour du monde, plus accentué encore en Inde et une aventure spirituelle de trois ans, l’auteure s’installe à Peillac (56) et se partage maintenant entre l’activité de professeur de yoga et d’écrivaine.

Chapon Lisaya Camus

Mélanie Espelle est une écrivaine engagée. Tournée vers le féminisme, elle s’adresse à un lectorat romantique et sensible. Sa ligne éditoriale est idéologique avec des héroïnes combatives qui sont déterminées à réussir dans une société sans pitié.

Mélanie espelle

Jean-Benjamin Jouteur est un auteur furieusement indépendant : Parce qu’on écrit la vérité sur ces gens, parce qu’on ne s’occupe pas de leur plaire, parce qu’on a écrit pendant toute sa vie pour tout autre chose que l’argent, on est un voyou de lettres ! Il présentera notamment son roman Le chemin du bout du monde, une enquête du capitaine Christine Cartier.

Eric Le Parc est né en Bretagne en 1977 et depuis il ne l’a jamais quittée. Aujourd’hui, il est l’auteur de plusieurs romans et d’un livre touristique consacré à la ville de Vannes

Jean-Benjamin Jouteur Eric Le parc

Michel Priziac est un romancier, un historien du patrimoine régional car il porte à la Bretagne un amour inconditionnel. Il est aussi conteur et chroniqueur sur Radio Bretagne 5. Il tient également la présidence de l’association des écrivains de Bretagne.

Bernard Soubirou-Nougué est un auteur qui vit depuis quelques années à Séné (56) où il partage son temps entre son attachement à ce terroir maritime, l’engagement humanitaire et l’écriture de romans et d’un recueil de nouvelles.

Michel Priziac Bernard Soubirou

Infos pratiques : Rappel des deux prochains rendez-vous à la Machinerie bzh

Le 10 septembre 2023 : Vide-dressing

Le 16 septembre 2023 : Rencontres, cafés et apéros littéraires

Adresse : La Machinerie bzh, 12 Rue des Artisans, zone de Toulbroch à Baden (56)

https://www.facebook.com/lamachinerie.bzh/