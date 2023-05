Baden. Couleurs de Bretagne : la 30e édition du concours de peinture en marche

Chaque année, l’association Couleurs de Bretagne, sise à Baden dans le Morbihan, propose des concours de dessin et de peinture en plein air. Elle sillonne l’ensemble des villes et villages dans les 4 départements bretons. Son objectif est de promouvoir le patrimoine local des communes de la région, petites ou grandes. Le concours est ouvert à tous, quel que soit l’âge des participants, du moment qu’ils soient passionnés de peinture et de patrimoine, peu importe aussi qu’ils soient professionnels ou amateurs.

L’association Couleurs de Bretagne est la plus grande association de peinture française. Sa nouvelle présidence a été confiée en novembre dernier à Patrick Le Vaillant par l’ancien président Jean-Pierre Védrine en poste depuis 20 ans. Elle a pour but de promouvoir la pratique des arts plastiques et la découverte du patrimoine. Les artistes de tous âges et adeptes de peinture de tous styles pourront sortir de leur atelier et peindre en extérieur, pour cette édition 2023 qui fête les 30 ans de l’association. Le concours a commencé le samedi 29 avril à Saint-Symphorien (35) et prendra fin le mercredi 24 octobre à Aubigné (35). La remise des prix se fera le samedi 28 octobre 2023. Un record de participation cette année est à observer, puisque ce seront 54 communes partenaires de la manifestation qui y participeront, soit les quatre départements bretons et aussi celui de Loire-Atlantique. L’année dernière, ce sont 47 communes et 4000 volontaires qui ont participé au concours Couleurs de Bretagne 2022.

Une fois inscrits tôt le matin sur le lieu de rendez-vous suivant les communes dans les centres culturels, les salles communales, les mairies, les écoles ou les salles des fêtes, etc., les participants font le choix d’installer leur chevalet où ils le souhaitent car le sujet à réaliser, au dessin ou à la peinture est libre.

Cependant une seule condition au concours est imposée par Couleurs de Bretagne et elle est à respecter. Il est obligatoire que l’endroit choisi abrite :

soit le patrimoine bâti : une église ou une chapelle, un calvaire, une croix, un lavoir ou une fontaine, des rues et maisons historiques en pierres de pays ou à colombages, un cloître, des remparts, une statue, un château, etc.,

soit le patrimoine naturel : la végétation en général, les arbres, un massif floral, la mer, l’océan, les plages, les rivières et les étangs, etc.

Les différentes techniques de peinture autorisées sont : l’huile, l’acrylique, le pastel gras, le pastel sec, l’aquarelle, l’encre lavis, le dessin aquarellé, la gouache, les craies et les crayons de couleurs ; pour le dessin : le crayon graphite, le calame, le fusain, la plume, l’encre, l’encre de Chine ; pour le format, tous les supports légers de faible épaisseur et non fragiles sont autorisés. Le format maximum devra être M 65 x 46 et P 65 x 50 pour les toiles et le 50 x 70 pour les autres supports. Les collages et techniques mixtes sont également admises. Chaque participant devra apporter son support, son chevalet, ses matériaux et son matériel.

La journée est toujours placée sous le sceau de la bonne humeur et du partage. En fin de journée, un jury local, composé d’artistes, détermine les lauréats, puis les réalisations sont classées suivant les différentes catégories d’âge pour les enfants et suivant la technique utilisée et le niveau pour les participants adultes. Elles sont ensuite exposées. Des encadrements légers pour les œuvres sur papier et carton sont mis à la disposition des participants pour l’exposition.

Pour marquer l’événement du trentième anniversaire, neuf communes fidèles qui accueillent le concours depuis ses débuts, pourront créer une animation particulière : choisir un lieu emblématique pour que les concurrents des deux catégories les plus hautes du concours s’y installeront. Le lauréat sera récompensé par un prix spécial. Les neuf communes sont : Baden, Malestroit, Lizio, Rochefort-en-Terre et La Roche Bernard pour le Morbihan ; Jugon-les-Lacs et Châteaudun pour les Côtes d’Armor ; Châteaugiron pour l’Ille-et-Vilaine et Guerlesquin pour le Finistère.

Le programme :

8h-12 : Accueil des participants, inscription et validation des supports

8h-16h : Création des œuvres

15h-16h : Retour des œuvres et encadrement

16h30 : Délibération du jury

18h : Palmarès et récompenses

Retrouvez ci-dessous, la liste des communes participantes et les dates, mois après mois : les fidèles communes sont soulignées en violet.

De la joie et de la bonne humeur, de la passion, du dessin, de la peinture et beaucoup de convivialité, c’est la recette pour passer une agréable journée avec Couleurs de Bretagne : alors à vos agendas !

Infos pratiques

Le concours est gratuit et ouvert à tous.

Couleurs de Bretagne, 21 rue du Six Août 1944 à Baden (56)

Pour toute information : 02 97 57 25 19

ou couleurs-de-bretagne@orange.fr