Avec l’animal, la pièce engagée de Massimo Furlan et Claire de Ribaupierre

Massimo Furlan et Claire de Ribaupierre présentent Avec l’animal, une pièce aux airs de fable écologique, chez la compagnie OCUS, à la Touchette à Saint-Germain-sur-Ille, en Ille-et-Vilaine, les 18 et 19 mars 2023. Un événement des Tombées de la Nuit, en partenariat avec le Centre culturel suisse.

Après l’épopée implicative du Cauchemar de Séville en 2022, Massimo Furlan est de retour aux Tombées de la Nuit, aux côtés de Claire de Ribaupierre, pour ce second volet de leur trilogie des liens, De la terre. Dans Avec l’animal, le metteur en scène et la dramaturge suisses se penchent sur les rivières et forêts entourant Lausanne, ces écosystèmes, ces milieux où cohabitent animaux et humains. À travers des anecdotes et autres témoignages de praticiens et amateurs de chasse et de pêche, ils interrogent notre lien ou absence de lien avec le monde sauvage. « Ne plus connaître le milieu, c’est le négliger. En tirer trop parti, c’est le détruire », constatent-ils.

Sur scène, un pêcheur (Serge Bregnard) et un chasseur (Bernard Magnin) témoignent de l’enquête menée par les artistes ainsi que de leurs propres pratiques, de leurs propres gestes, entre traditions et questions contemporaines.

Avec l’animal examine ce qui nous lie, ce qu’il y a de commun entre nous et le monde. Et expose en chemin la diversité souvent paradoxale de notre relation à la nature.

© Pierre Nydegger

Chez la compagnie OCUS

La Touchette, Saint-Germain-sur-Ille

Samedi 18/03, 19h30 • Dimanche 19/03, 16h

10€ Tarif plein, 4€ Tarif Sortir ! • Billetterie en ligne sur lestombeesdelanuit.com ou sur place 30 minutes avant le début du spectacle • Renseignements sur lestombeesdelanuit.com ou au 02 99 32 56 56