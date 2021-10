AVANT QUE LE MONDE NE SE FERME RENCONTREZ ALAIN MASCARO A RENNES

À l’occasion de la sortie de son ouvrage “Avant que le monde ne se ferme” aux éditions Autrement, Prix Première Plume 2021, venez rencontrer Alain Mascaro dans votre café littéraire de Rennes au Forum du livre le vendredi 15 octobre à 18h.

Résumé

Anton Torvath est tzigane et dresseur de chevaux. Né au coeur de la steppe kirghize peu après la Première Guerre mondiale, il grandit au sein d’un cirque, entouré d’un clan bigarré de jongleurs, de trapézistes et de dompteurs. Ce « fils du vent » va traverser la première moitié du « siècle des génocides », devenant à la fois témoin de la folie des hommes et mémoire d’un peuple sans mémoire. Accompagné de Jag, l’homme au violon, de Simon, le médecin philosophe, ou de la mystérieuse Yadia, ex-officier de l’Armée rouge, Anton va voyager dans une Europe où le bruit des bottes écrase tout. Sauf le souffle du vent.

À la fois épopée et récit intime, Avant que le monde ne se ferme est un premier roman à l’écriture ample et poétique. Alain Mascaro s’empare du folklore et de la sagesse tziganes comme pour mieux mettre à nu la barbarie du monde.

L’avis de Virginie, Libraire

Anton est un jeune tzigane né dans les steppes kirghizes au sortir de la 1ère guerre mondiale. Dresseur de chevaux, il est avant tout leur ami puisqu’il les comprend et les aime mieux que quiconque. Avec les siens, sa famille de cœur et de sang, il parcourt les routes et les chemins à bord des roulottes, s’arrêtant dans les villages et déployant le chapiteau où jongleurs, trapézistes, musiciens réjouissent les spectateurs. Une vie de déambulation et d’errance où les histoires familiales, la mémoire du peuple tzigane et les sagesses ancestrales sont transmises au rythme du voyage. Une vie où l’instant présent et la liberté prévalent sur toutes les richesses. Pourtant, l’Histoire va rattraper ces fils et filles du vent désormais bannis de l’Europe en guerre. C’est un autre voyage qui commence alors pour Anton, du ghetto de Lodz jusqu’à l’Inde. Roman d »aventure autant que récit intime, « Avant que le monde ne se ferme » est empli d’une belle humanité. Un premier texte à découvrir.

Je suis intéressé(e) par ce livre : je clique

L’événement aura lieu au Forum du Livre de la Visitation de Rennes dans le respect des règles sanitaires.

Il est fortement recommandé de s’inscrire pour la rencontre sous les formes suivantes :

en ligne https://www.weezevent.com/rencontre-avec-alain-mascaro

par email contact@librairieforumdulivre.fr,

par téléphone au 02 99 79 38 93

directement au magasin.

BABELIO – Mapatou – 01/10/2021

« Premier roman d’Alain Mascaro. Professeur de lettres, il a décidé en 2019 de laisser derrière lui la vie quotidienne pour parcourir le monde, sans prévoir de date de retour.Suite

BABELIO – visages – 30/09/2021

« C’est un bien beau coup de cœur que ce premier roman d’Alain Mascaro. Avec Anton, magnifique personnage central, Jag son père de substitution et tous les…Suite

INSTAGRAM – bibliothequepourtouscroix – 29/09/2021

« 📍Très beau premier roman que je conseille vivement.

Le talent d’écriture de l’auteur permet de mettre en lumière le…Suite

FACEBOOK – Chantal Dupuy-Dunier – 28/09/2021

« Avant que le monde ne se ferme est le titre mystérieux du premier roman d’Alain Mascaro. Un titre qui reste ouvert en fait, qui renferme un oxymore en filigrane. De quel monde s’agit-il ? Suite

INSTAGRAM – Librairie Au Bonheur des Ogres – 27/09/2021

« 🍃La « kumpania » Torvath sillonne les plaines et les steppes d’Europe avec son cirque … Les Torvath sont une famille soudée, libre et fière, portée par…Suite

BABELIO – bichonbichette – 25/09/2021

« Souffle coupé, gorge serrée, je repose le livre d’Alain Mascaro.

Que de beauté et de poésie dans ce récit de la vie d’Anton Torvath, enfant tzigane, qui va être…Suite

INSTAGRAM – meslecturesinfinies – 24/09/2021

« 🎪La kumpania Torvath sillonne les routes d’Europe et installe son cirque dans les plaines et sur les steppes des pays traversés … Ce petit cirque familial a…Suite

INSTAGRAM – librairie_fontaine_villiers – 23/09/2021

« Cette semaine nous vous présentons « Avant que le monde ne se ferme » d’Alain Mascaro aux éditions Autrement.Suite

INSTAGRAM – hanyrhauz – 23/09/2021

« ✨Tout plaquer pour être maître de son temps. C’est ce qu’Alain Mascaro a fait. La fenêtre ne suffisant pas à être libre, il est parti, pour écrire. Ce qu’il n’avait pas prévu, c’est…Suite

BABELIO – Vincent Gloeckler – 22/09/2021

« Une formidable épopée nomade par un auteur qui a lui-même décidé de se rendre nomade, abandonnant métier et attaches il y a deux ans pour prendre le chemin d’une…Suite

INSTAGRAM – uclouvain_culture – 22/09/2021

« Un récit spectaculaireSuite

INSTAGRAM – des.chemins – 21/09/2021

« Étrange comme la certitude hautaine de leur propre humanité peut amener certains hommes à se conduire comme des bêtes.Suite

FACEBOOK – Margaux Laplace – 21/09/2021

« La vie paraissait revenue à sa pureté élémentaire, à la fraîcheur de l’eau, au poids insensible de l’air, à la chaude caresse du soleil, à l’infinie présence de la terre. C’est un peu la sensation que j’ai eue…Suite

JOELLEBOOKS – Joëlle Buch – 21/09/2021

« Sous ce magnifique titre poétique se trouve une histoire qui vous emportera à travers le 20ème siècle et plusieurs pays. Ce roman commence comme…Suite

BABELIO – Maelou01 – 21/09/2021

« Merci @babelio_ pour ce merveilleux cadeau reçu dans le cadre de la dernière « masse critique littératures ».

5 mots : J’ai kiffé ce roman.Suite

INSTAGRAM – c_est_ma_kam – 20/09/2021

« A propos d’aujourd’hui

{Bohemian Rhapsody}Suite

INSTAGRAM – serial_lecteur_nyctalope – 20/09/2021

« 🎻Il y a des romans qui saisissent plus que d’autres. Avant que le monde ne se ferme fait partie de ceux dont les personnages ne peuvent nous quitter. Suite

INSTAGRAM – lageosphere – 18/09/2021

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flibrairielageosphere%2Fvideos%2F921080948445207%2F&show_text=true&width=380&t=0

BABELIO – Wavemum – 17/09/2021

J’ai plus de souvenirs que si j’avais mille ans!

Si je ne devais retenir qu’une chose d’Anton, c’est bien cette faculté-là. Suite

YOUTUBE – Furet du Nord – 17/09/2021

https://www.youtube.com/embed/1R45JuoFRxs?start=1231&feature=oembedInterview d’une vingtaine de minutes

YOUTUBE – Librairie Point Virgule – 17/09/2021

https://www.youtube.com/embed/uqHKWaHJNy8?feature=oembedAvant que le monde ne se ferme à 2’20

INSTAGRAM – lettresacroquer – 17/09/2021

« Un premier roman d’une beauté saisissante !Suite

FRANCE BLEU ARMORIQUE – Librairie Vent de soleil – 15/09/2021

LA CAUSE LITTERAIRE – Guy Donikian – 14/09/2021

« Tout aura commencé dans la steppe kirghize, au sein de la « kumpania » dans laquelle Anton Torvath va croître. Né au début du siècle des génocides, Anton va acquérir ses…Suite

INSTAGRAM – marie_livresque – 14/09/2021

« J’ai eu la chance de me rendre à la soirée organisée par @furetdunord à l’occasion de La Rentrée Littéraire où @alainmascaro s’est vu remis le prix première plume. 🥳 Félicitations ! 🍾Suite

BABELIO – Milie_Baker – 13/09/2021

« Anton Torvath est un tzigane et un excellent dresseur de chevaux. le Fils du vent comme sa communauté le surnomme, voit son monde s’effondrer à l’aube de…Suite

WEO – TV Hauts-de-France – 10/09/2021

Interview dans l’émission 24h Hauts-de-France à revoir en cliquant ici. Avant que le monde ne se ferme en deuxième partie (5’30), après Michel Bernard.

INSTAGRAM – alivreouvert.be – 10/09/2021

« Notre premier coup de coeur de la rentrée littéraire revient à… un premier roman, celui d’Alain Mascaro aux éditions Autrement.Suite

LIBRAIRIE DOUCET – Christine – 09/09/2021

« LE DESTIN D’UN CIRQUE TZIGANE AU COEUR DU XXème siècleSuite

BABELIO – lilicrapota – 08/09/2021

« C’est marrant comme parfois on pose un livre après l’avoir lu et il y a des images qui continuent à vivre. Parfois on se dit (et on a raison), que dans quelques années on ne se souviendra plus de l’histoire mais…Suite

BABELIO – Yolu – 08/09/2021

« Ce livre mêle le souffle du vent au souffle de l’Histoire, le souffle de la vie au souffle de la mort, le beau et l’horreur, mais toujours en mettant l’accent sur le…Suite

INSTAGRAM – motsmentanes – 08/09/2021

« 🕵️‍♂️ L’intrigue

C’est un roman magnifique, dont le résumé ne peut parvenir qu’à effleurer la puissance. L’histoire traverse tout le XXè siècle, de l’Asie centrale aux…Suite

INSTAGRAM – librairiepapeterie_tonnenx – 08/09/2021

« Anton Torvath est tzigane et dresseur de chevaux. Né au cœur de la steppe kirghize peu après la Première Guerre mondiale, il grandit au sein d’un cirque, entouré d’un…Suite

LES LIBRAIRES.fr – Librairie Coiffard – 07/09/2021

« Lire Alain Mascaro, c’est s’assoir au coin d’un feu de camp et écouter une histoire au son d’un violon tzigane. C’est une promesse de voyage et cela tombe parfaitement bien puisque…Suite

ENCRES VAGABONDES – Dominique Baillon-Lalande – 07/09/2021

« Anton Torvath né dans la steppe kirghize après la Première Guerre mondiale vit en roulotte au sein d’une communauté tzigane dédiée depuis plusieurs générations au…Suite

INSTAGRAM/BABELIO – nine_entre_les_lignes – 07/09/2021

« Une très jolie découverte que ce premier roman d’Alain Mascaro.Suite

L’EXPRESS – Marianne Payot – 06/09/2021

« Les Perles de la rentrée littéraire : Alain Mascaro, Frédéric Ploussard, Marie Vingtras, Céline Laurens, Clara Ysé…Suite

BABELIO – anniefrance – 06/09/2021

« Un coup de coeur! Ce livre se lit facilement, le style est simple et souvent poétique. Il est relativement rare de parler de ces petits cirques actuellement en voie de disparition,Suite

LES LIBRAIRES.fr – Librairie de l’Horloge – 04/09/2021

« Une belle découverteSuite

FACEBOOK – Librairie La Maison Jaune – 02/09/2021

« Dans ce beau et fort texte à l’écriture ample et poétique, Alain Mascaro nous entraîne au côté d’Anton ; un tsigane circassien, gardien de…Suite

LES LIBRAIRES.fr – Librairie l’Intranquille Plazza – 01/09/2021

« Du voyage, de la musique, de la danse, du rêve, de la beauté et de l’amour : vous trouverez tout cela et bien plus dans ce magnifique premier…Suite

INSTAGRAM – maisondelapresselanet – 01/09/2021

« Prix Première Plume 2021. Á l’unanimité le choix du jury s’est porté vers : Alain Mascaro, « Avant que le monde ne se ferme » Suite

YOUTUBE – Furet du Nord – 01/09/2021

https://youtube.com/watch?v=qjpEBjozDqg%3Ffeature%3Doembed

INSTAGRAM – furetdunord – 01/09/2021

« Le jury du prix Première Plume s’est réuni ce matin à Lille, pour choisir le lauréat 2021 de cette 5ème édition.

L’unanimité et l’enthousiasme ont porté le choix du jury vers :Suite

INSTAGRAM – librairiemotamot – 31/08/2021

« Ce fut une de ces journées pleines et lumineuses, de celles qui laissent une pierre blanche dans les mémoires, lisse et chaude, dense. À n’en pas douter, ce roman y restera aussi. Quelle beauté ! Quel souffle ! »[Source]

ActuaLitté – Victor de Sepausy – 30/08/2021

« Alain Mascaro, lauréat 2021 du Prix Première PlumeSuite

INSTAGRAM – librairieunlivreasoi – 28/08/2021

« Avant que le monde ne se ferme, avant qu’il ne méprise la vie, les femmes et les hommes… Anton, fils de tziganes et fils du vent, voit son univers partir en cendres lorsqu’au milieu du…Suite

LIBRAIRIE LE CHAT BOTTE – Sophie – 28/08/2021

« Avant que le monde ne se ferme d’Alain Mascaro revient sur le génocide tzigane ou holocauste des Roms (Porajmos) durant la Seconde Guerre mondiale, au travers du destin d’Anton, jeune…Suite

INSTAGRAM – librairie_hirigoyen – 27/08/2021

« Souffle et poésie dans ce 1er roman très abouti. À travers le destin d’Anton, jeune dresseur de chevaux, on plonge dans l’histoire tragique du peuple tzigane et de la résilience de ces Fils du vent. » [Source]

INSTAGRAM – MinyRosie – 27/08/2021

« Je n’avais jusque-là jamais lu un livre comme celui-ci ❤ C’est d’autant plus surprenant car il s’agit d’un premier roman, et @alainmascaro a relevé le défi d’inventer…Suite

FRANCE BLEU ROUSSILLON – Librairie Torcatis – 26/08/2021

INSTAGRAM – nouvelle.librairie.baume – 26/08/2021

« Avant que le monde ne se ferme – Alain Mascaro – Un joyau de poésie. Avant même sa naissance, le père d’Anton avait annoncé un fils hors du commun, un fils du vent et…Suite

LIBRAIRIE DECITRE – Thomas – 25/08/2021

https://youtube.com/watch?v=wxKR-9blpxA%3Ffeature%3Doembed

INSTAGRAM – librairielecaillerofficiel – 25/08/2021

« Mon premier coup de ❤ de la rentrée litteraire !

#alainmascaro, pour son remarquable premier roman, nous emmène sur les traces de la famille Torvath, de leur…Suite

KUBE – août 2021

« Pour son premier roman, Alain Mascaro publie un récit palpitant et poétique. À paraître le 18 août aux éditions Autrement, son livre Avant que le monde ne se ferme se place dans les romans importants de…Suite

FACEBOOK – Librairie Hisler BD – 24/08/2021

« Laissez-vous emporter, guider par ce fils du vent, Anton Torvath, tzigane et dresseur de chevaux. A la fois voyage dans le temps et traversée des méandres…Suite

PARUTIONS – Marie-Paule Caire – 23/08/2021

« Alain Mascaro, professeur de lettres à Vichy (Allier), a tout quitté en 2019 pour un long voyage vers le Kirghizstan, l’Ouzbékistan, le Turkménistan, l’Iran, le Népal, l’Inde, la Birmanie et…Suite

DALIE FARAH – Plumes d’ailes et mauvaises graines – 22/08/2021

« Avant que le monde ne se ferme est la prophétie accomplie d’un génocide souvent tu par les littératures.Suite

INSTAGRAM – librairie_limpromptu – 22/08/2021

« Exploration de la rentrée littéraire ! Alain Mascaro, Avant que le monde ne se ferme…Suite

LIBRAIRIE DECITRE (Ecully) – Thomas.C – 21/08/2021

« LE MEILLEUR (PREMIER) ROMAN QUE J’AI LU CETTE ANNÉE !Suite

BABELIO – Mariposa0211 – 21/08/2021

« Avec poésie, Alain Mascaro nous conte l’épopée d’Anton, jeune tzigane dresseur de chevaux. D’un cirque à un camps nazi, nous sommes suspendus au…Suite

LIBRAIRIE FORUM DU LIVRE – Julien.L – 20/08/2021

« Ode à la libertéSuite

INSTAGRAM – la_page_qui_marque – 20/08/2021

« Les victimes Tziganes de la Shoa sont peu présents en littérature. Avec ce roman au titre si poétique, Alain Mascaro nous conte la trajectoire d’un adolescent né au cœur des…Suite

INSTAGRAM – lelirezvous – 19/08/2021

« Un vrai, un pur, un dur……

De ceux qui me restent tellement dans la tête, que je n’ arrive pas à prendre le suivant….Suite

INSTAGRAM – librairie_halldulivre – 19/08/2021

« Anton Torvath est tzigane. Il vit avec sa famille des jours paisibles apparemment loin des tumultes qui boulversent l’Europe. Et pourtant. Cette histoire commence et…Suite

INSTAGRAM/BABELIO – hanyrhauz – 18/08/2021

« Avant que le monde ne se ferme.

Un titre comme celui-ci, sur une couverture d’un bleu franc est déjà une promesse de voyage.Suite

INSTAGRAM – lels.books.universe – 15/08/2021

« C’était fini et moi aussi je voulais en finir… j’ai laissé aller, laissé aller. J’étais si fatigué … En finir ! En finir avec tout ça. Mais ça ne voulait pas mourir en moi, les morts ne voulaient pas…Suite

BABELIO – Powoui – 05/08/2021

« Quelle beauté ! Quel souffle, quelle poésie dans la langue, que c’est beau ! Alain Mascaro nous emmène loin – loin dans les steppes, au-delà de frontières…Suite

INSTAGRAM – leslecturesdekibachan – 31/07/2021

« Mon premier roman de la rentrée littéraire, un roman qui m’intriguait tant par le titre que par son thème sur l’histoire Tzigane. Un roman qui nous fait voyager…Suite

INSTAGRAM – librairiemouche – 30/07/2021

« 🐎Anton Torvath est tzigane et dresseur de chevaux. Né au coeur de la steppe kirghize peu après la Première Guerre mondiale, il grandit au sein d’un cirque, entouré d’un…Suite

INSTAGRAM – letagereauxlivres – 26/07/2021

« Alain Mascaro a attendu de parcourir le monde pour écrire ce roman résolument sublime et poignant mettant à jour un pan de l’Histoire peu abordé en littérature, le sort des Tsiganes pendant…Suite

INSTAGRAM – saturna_bouquine – 25/07/2021

« Dans ce bel ouvrage nous suivons Anton, un tzigane pris dans les tourments de l’Histoire. Seconde guerre Mondiale, création du Pakistan, début de la Guerre Froide, il sera le témoin de…Suite

INSTAGRAM – editionsautrement – 23/07/2021

« Une bonne nouvelle peut en cacher deux autres… Après la sélection pour le Prix du roman FNAC Avant que le monde ne se fermed’Alain Mascaro fait partie des…Suite

INSTAGRAM – jean_grazzini_libraire – 06/07/2021

« Il est là mon premier chamboulement émotionnel de la rentrée littéraire. Quelle claque !!! Des aventures, de la gaieté, de l’horreur, des larmes, de l’indicible, des rires, de la résilience et…Suite

BABELIO – Deslivresenaiguille – 19/06/2021

« Suivez moi, la vie est dehors! Une musique de la vie que rien ne peut éteindre que rien ne peut contraindre ni asservir.

Une histoire de vies, une histoire d’un peuple. Un peuple a