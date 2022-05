Auray. The Mosaic Experience, biennale mosaïque préparée au Four Mollet

L’exposition internationale de mosaïque contemporaine The Mosaic Experience revient du samedi 9 avril au dimanche 22 mai 2022 Chapelle du Saint-Esprit Place du Four Mollet à Auray avec 36 artistes du monde entier.

La première édition de l’exposition internationale de mosaïque contemporaine The Mosaic Experience, organisée en 2018 à la Chapelle du Saint-Esprit à Auray, a tenu toutes ses promesses. Elle a suscité l’étonnement et l’émerveillement de plus de 3000 visiteurs, dont beaucoup découvraient pour la première fois cet art majeur méconnu.

N’ayant pu avoir lieu en 2020, comme beaucoup d’événements culturels, The Mosaic Experience poursuit sa route en provoquant, pour sa 3ème édition, une nouvelle rencontre entre les habitants d’Auray et d’ailleurs et les artistes mosaïstes sélectionnés, remarquables par leur talent et par leur diversité d’expression. Du 9 avril au 22 mai 2022, celle-ci permet de retrouver une partie des artistes présentés en 2018 et d’en découvrir de nouveaux, représentant une dizaine de nations.

C’est l’occasion de faire le point sur l’évolution de la mosaïque contemporaine dans le monde et, grâce à une scénographie sobre et originale, de s’émerveiller à nouveau devant la diversité d’œuvres originales et audacieuses tant par le choix des matériaux que par l’innovation technique et les thèmes abordés.

Entrée libre

Du lundi au samedi : 10h30-12h / 14h-18h

Dimanche : 14h-18h

Fermé le mardi

Pansements poétiques urbains – Flacking dans Auray

Autour de la biennale de mosaïque contemporaine, l’artiste plasticienne Martine Blanchard a investi le bitume alréen lors de cinq sessions de médiation culturelle dans son atelier. Avec la bénédiction de l’artiste lyonnais Ememem, elle reprend son concept original de flacking, à savoir combler les défauts du bitume, fissures et nids de poule, afin d’apporter de la couleur dans la ville.

En vous promenant dans les quartiers d’Auray, vous pouvez découvrir ces “pansements de trottoirs” qui donnent de la poésie aux écorchures urbaines.

Ateliers réalisés avec le soutien de Championnet Carrelages

Plan des sites de découverte du flacking dans Auray

Aller plus loin

Martine Blanchard vous emmène à la découverte de deux facettes de la mosaïque actuelle, l’une street art et l’autre contemporaine, à l’occasion de deux visites guidées.

> Samedi 7 mai à 16h

Gratuit – durée : 1h30 – ouvert à 20 personnes

Départ des visites devant le bassin du Centre Culturel Athéna

Sur inscription : 02 97 56 18 00 – reservation.athena@ville-auray.fr