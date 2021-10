AURAY. NUITS SONIQUES A LA CHAPELLE DU SAINT-ESPRIT LES 22 ET 23 OCTOBRE

Samedi 23 Octobre

Tropical Horses

>Electro Lo-Fi Pop – Rennes

Nourri d’influences surf music et garage rock, la musique de tropical Horses évoque des récits amoureux étranges, des contes sombre et crépusculaires ainsi que des récits mélancolique en clair obscur dans un climat frénétique et profondément épique. Bouillonnant d’influences musicales et d’émotions nuancés, il est un disque aux milles facettes et émotions. Ici ce sont les changements subtils de ton, les dissonances discrètes dans les mélodies, les paradoxes sonores qui un climat apaisant et accueillant, qui se délite et mute au fur et à mesure vers un sentiment d’étrangeté permanent !

https://www.tropicalhorses.titlecamp.com

Fantomes

>Rock 90’s – Paris

Avec une rage non dissimulée, mais teintée d’une mélancolie non feinte, Fantômes nous raconte le spleen quotidien puis l’échappatoire que nous offre la nuit. Le duo puisent dans des références cinématographiques telles que Wassup Rockers de Larry Clark ou encore Kids co-écrit avec Harmony Korine. Musicalement, les guitares sont puissantes, la voix éraillée et c’est du coté des Etats-Unis que les regards se tournent avec des groupes américains comme The Strokes ou Pavement.

https://www.facebook.com/tropicalhorses

Don Turi

>Electro minimale – Paris

Projet de techno Minimal d’Emiliano Turi (arrangeur de Jeanne Added), connu et reconnu pour ses talents de batteur qui lui ont fait accompagner de multiples artistes aux 4 coins du globe, Don Turi est né dans un lit suite à une de ces chutes qui vous y cloue pendant des semaines. Transformer l’accident en « don », un cadeau à soi-même, prendre le temps de faire, de transformer l’absurdité du moment, en musique pour ne pas vaciller. Mais Don c’est aussi un hommage à son pays natal, l’Italie, le pays des contradictions, de la mafia, de l’Église, mais aussi de l’opéra et du romantisme, l’histoire d’une renaissance musicale, d’un homme derrière ses machines qui va, à coup sûr, vous faire danser.

https://www.facebook.com/emiliano.turi.9