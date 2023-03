Auray. Les marionnettes du Festival Méliscènes se mêlent en scène du 12 au 26 mars

La 22e édition du Festival Méliscènes, organisée par la Villle d’Auray dans le Morbihan, propose des spectacles autour de la marionnette, du théâtre d’objets et des formes animées, des clowneries, des ateliers, des rencontres et des expositions. Le festival et ses 25 compagnies se déplaceront dans dix communes partenaires pour aller à la rencontre du public et lui offrir 92 représentations réparties entre le dimanche 12 mars et le dimanche 26 mars à Locoal-Mendon, Landévant, Ploemel, Pluneret, Pluvigner, Plumergat, La-Trinité-sur-Mer, Brec’h, Belz et Crac’h. Découvrez le programme jour après jour.

Le public se souvient que le festival a pris le nom de Festival Méliscènes en 2001. Cependant, la Ville d’Auray organise des spectacles de marionnettes depuis les années 80. A l’époque, c’est la compagnie de marionnettes Pinoc’h qui crée le festival Elastic et toc, en partenariat avec la Maison des animations et des loisirs d’Auray. Après trois éditions, cette animation est reprise par la municipalité d’Auray. Depuis 2001 et sous l’appellation Méliscènes, le festival a organisé plus de 450 spectacles et accueilli 230 compagnies. Cette année, sur les 25 compagnies, neuf seront bretonnes et trois seront belges et allemandes. La programmation de Méliscènes s’équilibre de plus en plus entre les spectacles pour jeunes publics et ceux destinés à une cible plus adulte. Le Centre culturel Athéna d’Auray organise une grande partie du festival, une organisation conjointe, notamment avec l’association La lucine qui a la charge de la programmation musicale.

L’ouverture du festival aura lieu à La Trinité-sur-Mer dimanche 12 mars à l’espace Culturel La Vigie, avec deux spectacles.

Les Petites Géométries à 11h et 15h avec la Compagnie Juscomama :

La scène de Justine Macadoux et Coralie Maniez est étonnante de drôlerie, de poésie et de délicatesse. Elle guide avec masque, métamorphose et image animée, les enfants les plus jeunes dans un voyage surréaliste, entre un ciel étoilé, dans une ville en noir et blanc avec un oiseau coloré. Les deux interprètes dessinent sur leurs boîtes noires, tout un kaléidoscope d’images qui se mettent en mouvement, s’associent, se répondent et se confrontent.

Spectacle sans paroles – dès 3 ans – durée : 35 minutes

Ombres électriques à 16h et 18h :

Un spectacle loufoque et magique pour les enfants dans un atelier fantastique où les objets se mettent en rotation, en lumière, en ombre, en bruit et en musique. La drôle de machine roule, enroule, déroule, en avant, en arrière, s’arrête, accélère, vrombit et vibre comme un train qui s’ébranle. La machinerie est fantastique et les objets s’animent par magie.

Spectacle de théâtre d’objets sans paroles – dès 4 ans – durée 40 minutes.

Programme classé par spectacles :

Un Océan d’amour, spectacle de la Cie La Salamandre

A Crac’h : Dimanche 12 mars à 17h – Mardi 14 mars à 19h et le Mercredi 15 mars à 15h.

L’odyssée est poétique et marionnettique. Il s’agit d’une adaptation à la scène du livre de Gregory Panaccione et Wilfrid Lupano. L’aventure est burlesque. Il est question d’amour et de routine, du temps qui passe, de solitude, de pollution, de société de consommation, de tempête et de pensées insignifiantes qui deviennent de grandes idées. C’est l’histoire de deux employés en blouse grise qui façonnent des bateaux en papier à longueur de journée. Au détour d’une feuille, ils s’évadent et plongent dans un univers décalé…

Spectacle sans paroles dans un univers de papier -dès 7 ans – durée : 50 minutes

Karl, spectacle de la Compagnie Betty BoiBrut’

A Brech : Mercredi 15 mars à 10h et 16h30

Au Petit Théâtre d’Auray : Samedi 18 mars 11h et 17h

Karl est gardien de phare et vit isolé au beau milieu de l’océan. Il garde ses petits bouts de lui à leur place, bien rangés, en sécurité dans un grand carré. Mais un de ces petits bouts veut vivre des aventures extraordinaires. En utilisant le tangram, un jeu bien connu des enfants, la compagnie Betty BoiBrut’ compose un voyage initiatique bluffant où les silhouettes cubiques se transforment comme par magie pour créer une multitude de décors et de personnages familiers. Au rythme d’une création musicale et sonore, le public ressent l’intensité de la séparation et la joie finale d’agrandir son horizon.

Tangram animé sur toile glissante sans parole – dès 3 ans – durée : 30 minutes

Rawums, spectacle de la Compagnie florschütz & döhnert

Centre culturel Athéna à Auray : Mercredi 15 mars : à 11h et 16h

C’est un merveilleux voyage au pays de la pesanteur. Pendant qu’un œuf rêve de s’envoler, un couple de comédiens devenus deux clowns tendres, s’essaient à tomber et voler de toutes les façons. Michael Döhnert et Melanie Florschütz possèdent les mots et les images pour parler de la différence entre légèreté et lourdeur. Certaines lois sont incontournables : une plume plane doucement dans l’air, un sac s’écrase lourdement sur le sol.

Théâtre d’objet – dès 2 ans – durée : 30 minutes.

L’affaire Finger, spectacle du RoiZizo Théâtre

A Locoal-Mendon : vendredi 17 mars à 19h

A Plumergat : mardi 21 mars à 19h

A la Résidence Jeunes Agora à Auray : mercredi 22 mars à 20h

Au centre culturel Athéna à Auray : jeudi 23 mars à 19h et 22h

En retrouvant un vieil appareil à cassettes, un homme fait resurgir une macabre découverte. Trente ans plus tôt, son grand-père, capitaine de gendarmerie, commence une enquête délicate. Cette courte histoire policière joue sur l’absurde avec tendresse. Dans un style polar, une galerie de personnages tient le public en haleine. Tous sont perdus, drôles, et finalement touchants. Le théâtre d’objet se prête bien à cette reconstitution.

Théâtre d’objets : polar farfelu et objets incongrus – dès 7 ans – durée : 35 minutes.

Tchaïka, spectacle de Compagnie Belova-Iacobelli au centre culturel l’Athéna à Auray : Vendredi 17 mars à 21h et Samedi 18 mars à 18h30

Tchaïka est une actrice au crépuscule de sa carrière, perdue dans un théâtre où le public attend qu’elle joue. Seule en scène, elle ne parvient pas à se souvenir de son texte. Mais le spectacle a commencé et elle doit continuer. Ce sera son adieu au théâtre. Jouant sur toute la force poétique de l’imaginaire d’une actrice, ce spectacle évoque la violence de la vieillesse, la perte de la mémoire et la solitude de la retraite. Tita lacobelli, la comédienne marionnettiste, déploie des merveilles d’émotions.

Théâtre – marionnette – dès 12 ans – durée : 1h

Gourmandise ou il faut beaucoup aimer le vie, spectacle de la Compagnie Les Bas-bleus :

Au centre culturel Athéna les vendredi 17 mars à 10h et 14h30 et samedi 18 mars 11h – 15h30

La comédienne Séverine Coulon redonne ses lettres de noblesse à la Gourmandise. Elle raconte aux petits comme aux grands qu’il peut-être bon de déborder, de colorier en dehors des lignes et de goûter les cailloux. Savourer les autres et la vie avec plaisir, avec toute la curiosité possible, sans oublier de rire aussi et pourquoi pas se serrer tout contre l’autre si on a peur. En un mot : Retrouver notre convivialité ! les spectateurs sont entraînés dans une folle farandole, un hymne à la joie de vivre, sur fond de musique romantique.

Théâtre d’images et marionnettes – dès 5 ans – durée 45 minutes.

Gadoue, spectacle de la Cie Le Jardin des Délices

Au centre culturel l’Athéna de Auray : samedi 18 mars à 14h30

A Pluvigner : dimanche 19 mars à 17h

Gadoue, c’est le plaisir de la patouille, le frisson du défendu, la joie du pas correct. Un jongleur bien vêtu cumule les difficultés : il ne faut pas se salir, pas glisser, pas faire tomber sa balle, pourtant il faut en tenter des figures de plus en plus complexes. Chaque geste peut l’amener à déraper. La chute est inévitable. L’homme doit bien tomber pour apprendre à se tenir debout. Le jongleur en sait quelque chose, lui qui passe son temps à rattraper des objets qui tombent. Tomber dans la boue, c’est l’humiliation. Mais c’est aussi un plaisir indicible, inavouable et enfantin

Jonglage – musique sans paroles avec harpe en live – dès 5 ans – durée 30 minutes.

Samedi 18 mars dès 19h : A La Fraîche, 4, rue du cimetière à Auray.

En partenariat avec l’association La Lucine, Le festival Méliscènes se déplace à La Fraîche, pour une soirée irrévérencieuse à La Fraîche. Il s’agit d’un skatepark couvert avec une friche culturelle éphémère dans un hangar désaffecté qui sert de lieu d’expression pendant un an : peinture, graff, concerts et spectacles vivants lors d’évènements ouverts à toutes et tous. La Fraîche, ce sont des femmes et des hommes, artistes, bricoleurs, militants, DJs, skateurs, danseurs, voisins, doux-dingues : c’est aussi le public participant…

Soirée dès 15 ans – Tarif unique 13€ – réservation auprès du Centre Culturel Athéna – Entrée libre à partir de 22h30 – bar et food truck sur place.

La méthode du docteur Spongiak, spectacle de Moquette Production

Au centre culturel l’Athéna à Auray : Dimanche 19 mars : à 11h et 15h30

L’aventure est intime, telle que chacun et chacune peut en vivre en grandissant. Ce spectacle en théâtre d’ombres, avec des images rétro projetées sur grand écran ressemble à un cinéma d’animation fabriqué en temps réel. Il traite avec loufoquerie le thème de l’âge de raison. Dans l’univers décalé des Années folles, au son du fox trot, de la biguine mais aussi de l’électro, il évoque, non sans malice, les relations qu’entretiennent parents et enfants et rappelle qu’être raisonnable est différent d’être sage comme une image.

Théâtre d’ombres – dès 5 ans – durée 50 minutes.

Vue, spectacle de la Compagnie Sacékripa

Au centre culturel Athéna d’ Auray : Dimanche 19 mars à 11h30 et 14h30

Ce spectacle muet parle des petites obsessions quotidiennes, celles qui parfois deviennent maladives. Les spectateurs rient autant qu’ils s’émerveillent avec ce spectacle adapté au féminin qui observe l’effet différent de l’obsession sur les hommes et les femmes. La comédienne est méticuleuse, délicate, un brin acariâtre et ordonnée à outrance.

Théâtre d’objets usuels en solo – dès 7 ans, et surtout pas en dessous – durée 50 minutes

Chat, Pois, Petit, spectacle de la Cie Les Yeux Creux

A Belz : dimanche 19 mars à 15h et 16h30

Trois petits contes de Charles Perrault sont revisités avec un brin d’absurdité par le metteur en scène et marionnettiste Antonin Lebrun. Entre le kamishibaï et la lanterne magique, chaque histoire se révèle sous la lampe d’Antonin, un moyen de divaguer au gré des ombres et des contes de Perrault qui abordent en réalité des phénomènes de société regrettables mais toujours d’actualité.

Théâtre d’ombres et contes – dès 4 ans – durée 45 minutes.

Chasseur de sons, spectacle de la Compagnie Bled’n’Pop avec Hocine Hadjali et Achille Grimaud

A Landévant : dimanche 19 mars à 17h

Les instruments prennent corps sous la parole du conteur, et vibrent sous les doigts du musicien. Voix et musique tissent les ambiances de ce voyage par les chemins de traverses d’un continent à l’autre. Partout l’homme a créé les instruments qui accompagnent ses émotions. A chaque instrument, une histoire : celle d’une rencontre, d’un accident ou d’un mythe. Aux lointains de la préhistoire, un être disparaît et la musique naît. Dans les grandes steppes mongoles, un violon sacré galope toujours. A Bamako, ce sont des pianos qui se règlent à l’heure du train.

Contes, récits et musiques -dès 6 ans – durée 55 minutes – Tarif unique à 6 euros.

Des Châteaux en Espagne avec Les Frères Pablof

A l’Annexe de Auray : Lundi 20 mars à 11h et 15h

Au centre culturel l’Athéna à Auray : Lundi 20 mars à 19h et 22h et Mardi 21 mars à 11h – 17h – 18h15 et 22h30

Raoul et Stéphane Pablof ont peur de finir à la rue, sans logement, sans habitation, sans chez-soi. Ils se sont donc essayés à concevoir un habitat participatif, coopératif, partagé, commun, communautaire, en copropriété. Parce que les murs, c’est autre chose que des parpaings et des briques ou de la terre et de la paille, qu’un toit ça ne protège pas que de la pluie, ils tentent d’imaginer un château…

Théâtre d’objet documentaire – dès 10 ans – durée : 26 minutes.

Juste une mise au point, spectacle de Big Up compagnie avec Lucie Hanoy

A L’Athéna à Auray : Lundi 20 mars à 20h et Mardi 21 mars à 20h30

Au Théâtre à la Coque : vendredi 24 mars à 20h30

Lucie Hanoy aime partir de sa propre histoire pour en faire quelque chose d’universel. C’est l’histoire d’une sœur qui assiste à la décompensation schizophrène de son frère. Nourrie de son expérience d’animatrice en séjour adapté, elle dresse le portrait de personnes atteintes de maladies, d’handicaps et de troubles mentaux avec leurs souvenirs et leurs délires. L’autoportrait est bouleversant d’humour et de tendresse.

Théâtre – marionnette – musique – dès 12 ans – durée : 1h15.

Les histoires de poche de Molly Biquette, spectacle Drolatic Industry

A Pluneret : mardi 21 mars à 18h30

Molly se pose la question de sa propre naissance suite à un drôle de rêve : un petit bout de bois avec une petite tête, des petits yeux et une toute petite bouche s’est lové dans ses bras. Charlie, l’invite à ouvrir une valise à souvenirs qui contient toute la matière dont elle est faite. Molly raconte son lien d’amitié avec Charlie, car au fil du temps, ils apprennent à se connaître, s’apprivoisent et deviennent inséparables ! Le spectacle s’adresse aux tout-petits pour réfléchir au monde qui les entoure

Marionnette – dès 3 ans – durée 30 minutes.

Suzanne aux Oiseaux, avec Scopitone & Cie

A l’Athéna de Auray : Mardi 21 mars à 19h

Chaque semaine, une vieille dame se rend dans un jardin public et s’assoit sur le même banc. Un jour, elle y trouve installé un jeune homme perdu qui vient de loin et ne parle pas la langue du pays. Nadim va bouleverser la vie de la vieille dame en lui racontant qu’il a fui son pays en guerre. La comédienne Emma Lloyd crée une ode à l’humanité et à la réparation du lien social : un concentré d’humanité, entre rire et tendresse !

Théâtre – marionnette – dès 9 ans – durée 50 minutes.

Buffle, une fable urbaine, spectacle de Compagnie Arnica avec Pau Miró

A L’Athéna de Auray : Jeudi 23 mars à 20h

Une famille de buffles : le père, la mère et leurs six enfants tient une blanchisserie dans un quartier populaire où les lions rôdent dans les terrains vagues. Une nuit, le plus jeune des fils disparaît. Que lui est-il arrivé ? A-t-il été sacrifié aux lions ? Comment la famille va-t-elle faire face à cette absence ? Entre conte, fable animale et hyper-réalisme, la pièce de l’auteur Pau Miró plonge le public dans un univers étrange, à la temporalité fluctuante dans une Europe du Sud en pleine crise économique.

Théâtre – marionnette – dès 13 ans – durée : 1h10.

La voyante, avec Cie du Scarabée Jaune et Eve Opchka

A l’Athéna à Auray : Vendredi 24 mars à 18h30 – 19h – 19h30 – 21h – 21h30 – 22h et Samedi 25 mars à 18h – 19h – 19h30 – 21h – 21h30 – 22h

Eve Opchka, voyante itinérante, invite le public dans sa caravane pour passer un moment étonnant. Elle lui racontera l’histoire de sa famille et de la longue tradition des voyantes foraines. Mais plus encore, elle va lui montrer comment on entre dans l’esprit des consultants et comment on découvre leurs pensées les plus secrètes. “Attendez-vous à perdre vos repères, à vous interroger, à rire !” Le tourbillon sera magique, un voyage dans un autre monde, celui d’une femme hors du commun.

Entresort forain en caravane – mentalisme – dès 10 ans – 20 minutes.

La Petite Galerie du déclin, avec Cie Portés disparus : Kristina Dementeva et Pierre Dupont

Opus #1 : vendredi 24 mars 18h30 et samedi 25 mars 16h

Opus #2 : vendredi 24 mars 19h30 et samedi 25 mars 17h

Opus #3 : vendredi 24 mars 21h30 et samedi 25 mars 18h30

Avec leur trilogie, les deux comédiens : Pierre Dupont et Kristina Dementeva proposent aux petits et aux grands des moments de magie et d’humour, sans oublier le double langage politique qui saura toucher les plus grands. Opus 1 : La forêt ça n’existe pas : Une histoire d’amitié de deux compagnons d’infortune, un singe et un paresseux. Ils sont enfermés dans une boîte. Que font-ils là ? Ils ont tout oublié mais gardent espoir et tentent de s’échapper. Opus 2 : De plus en plus de rien : Sur un petit îlot de terre, un endroit désert et peu accueillant, une hyène tachetée et un lombric terrestre discutent. Derniers témoins du vivant, ils sentent la terre disparaître sous leurs pattes. Opus 3 : Le Dialogue des fossiles : Deux créatures squelettiques, bien conservées pour leur grand âge, sont coincées dans une superposition de couches stratigraphiques. Leur mémoire leur fait défaut, jusqu’à oublier le nom de leur propre espèce. Comment vont-ils faire pour ne pas disparaître une deuxième fois ?

Voyage en Abattoir, spectacle de la Compagnie TAC TAC

A l’Athéna de Auray : Vendredi 24 mars à 19h – 21h – 22h

C’est l’histoire du voyage d’un jeune homme qui décide d’arrêter ses études pour croquer la vie à pleines dents. Il part alors en Angleterre et engloutit toutes ses économies. Plus moyen de continuer son voyage ou de rentrer en France. Il trouve du travail en abattoir, une expérience de vie qui lui prend les tripes, aujourd’hui encore. Cette histoire personnelle est racontée à chaud. Deux mondes s’entrechoquent : la naïveté d’un jeune homme plongé dans ses rêves d’enfant, et la réalité dure et sans compromis.

Théâtre d’objets – dès 10 ans – durée 30 minutes.

Mise à nu de la Compagnie 36 du mois avec Emmanuel Audibert

A l’Athéna de Auray : Vendredi 24 mars à 20h et Samedi 25 mars à 21h

Emmanuel Audibert développe un langage poétique et musical engageant manipulation d’objets et bidouille high-tech. Avec un piano à queue, un pianiste et une marionnette singe sur un plateau nu et rond, il plonge l’auditeur dans une proximité rare et partage au plus près le corps à cœur du pianiste. Mise à nu est une ode à la vie, au rire, à l’instant, au presque rien et à la lumière.

Marionnette automatisée – musique – théâtre – dès 10 ans – durée :1h.

L’éloge aux Araignées spectacle du Rodéo Théâtre avec Simon Delattre

Au Centre culturel de Auray : Samedi 25 mars à 19h30

Louise fêtera bientôt ses cent ans et Julie va avoir huit ans. Chacune est à une extrémité des âges de la vie. Elles partageant un même sort, celui des interdictions : l’une parce qu’elle est trop âgée, l’autre parce qu’elle est trop jeune. Entre la vieille dame indigne et la petite fille effrontée, un improbable coup de foudre d’amitié va se produire. Simon Delattre raconte ici une belle histoire d’émancipation, avec tendresse et sans faux-semblant, car pourquoi perdre du temps à faire des manières quand il est urgent de vivre ?

Théâtre – marionnette – dès 8 ans – durée 1h

Les Histoires de poche de M Pepperscott, spectacle de Drolatic Industry

A Ploemel : dimanche 26 mars à 17h

Inspiré de Don Quichotte ou de Tartarin de Tarascon, M. Pepperscott est un grand affabulateur, un diseur de bobards, un raconteur d’histoires invraisemblables qui lui sont réellement arrivées. Le spectacle est composé de trois textes : 1) dans Frankenscott, M. Pepperscott est un inventeur génial capable de créer un être qui peut tout faire à sa place 2) dans L’Affaire Holmes, le public apprécie les brillants dons de déduction de M. Pepperscott, qui réussit là où le grand Sherlock Holmes a échoué. 3) dans Le 6ème et 7ème sens, il découvre que M. Pepperscott, à force de concentration, a développé l’ouïe, l’odorat, le goût, le toucher et la vue, un 6ème et un 7ème sens pouvant s’il sont bien maîtrisés changer la face du monde !

Marionnette – dès 6 ans – durée 30 minutes

Festival Méliscènes

Renseignements – Tarifs et Réservation :

A la billetterie du Centre Culturel Athéna : Place du Gohlérez, Auray

Par mail : reservation.athena@ville-auray.fr

Par téléphone : 02 97 56 18 00

Via la billetterie en ligne disponible en cliquant ici

Ouverture de la billetterie : dimanche 12 février 2023 de 10h à 16h

Lors de cette journée d’ouverture de la billetterie, les réservations se font uniquement sur place au Centre Culturel Athéna.