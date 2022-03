AURAY. LE FESTIVAL MELISCENES PROGRAMME SES MARIONNETTES

Pour sa 21e édition, le Festival Méliscènes, organisé par la Ville d’Auray – Centre Culturel Athéna, accompagnera la diffusion de spectacles représentatifs des arts de la marionnette dans dix villes du pays d’Auray : Locoal-Mendon (depuis 2010), Landévant, Ploemel, Pluneret, Pluvigner (depuis 2013), Plumergat (depuis 2015), La-Trinité-sur-Mer (depuis 2016), Brec’h (depuis 2018), Belz (depuis 2019) et Crac’h (depuis 2021).

Réservez vos places dans les villes partenaires du Festival Méliscènes

Les réservations et les retraits de billets se font auprès des lieux partenaires.

TARIF UNIQUE 6€

Belz

Les intimités de l’Homme-Orchestre - Cie La Mue/tte

DIMANCHE 20 MARS 15H ET 16H30

Lieu du spectacle : Salle des Astéries – Rue de Kerdonnerch, Belz

Réservations auprès de la Médiathèque Le Passe Temps dès le mardi 22 février :

sur place, par téléphone ou par mail : Médiathèque Le Passe Temps – rue du Général de Gaulle

02 97 55 41 80 – mediatheque@mairiebelz.com – www.mairie-belz.fr

Horaires d’ouverture de la billetterie : Mardi-jeudi-vendredi : 16h-18h – Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h – Samedi 10h-12h30

Billetterie sur place le jour du spectacle 30 minutes avant chaque représentation.

Découvrir le spectacle Les Intimités de l’Homme-Orchestre

Brec’h

Dans les jupes de ma mère – Cie Toutito Teatro

MERCREDI 23 MARS 10H30 ET 15H30

Lieu du spectacle : Mairie annexe de Penhoët – 8 rue Jean IV Duc de Bretagne, Brec’h

Réservations auprès de la Médiathèque dès le lundi 21 février, sur place ou par téléphone :

Médiathèque – 2 rue Park Ar Fétan – 02 97 57 79 50 – www.brech.fr

Horaires d’ouverture de la billetterie : Lundi : 15h-19h – Mardi, jeudi, vendredi : 16h-17h30 – Mercredi : 9h30-12h30 / 14h-17h30 – Samedi : 9h30-12h30

Billetterie sur place le jour du spectacle une heure avant chaque représentation

Découvrir le spectacle Dans les jupes de ma mère

Crac’h

Le Petit Poucet – Scopitone&Cie

DIMANCHE 20 MARS 11H – 15H – 17H30

Lieu du spectacle : Espace Les Chênes – 38 rue du Stade, Crac’h

Réservations auprès de la Mairie dès le mardi 22 février, sur place, par téléphone ou par mail :

Mairie – Place René Le Mené – 02 97 55 03 17 – communication@crach.bzh – www.ville-crach.fr

> Réservations uniquement, réglement le jour du spectacle

Horaires d’ouverture de la billetterie : du mardi au samedi 8h30-12h

Billetterie sur place le jour du spectacle une heure avant chaque représentation

Découvrir le spectacle Le Petit Poucet

Landévant

La forêt ça n’existe pas & De plus en plus de rien – Kristina Dementeva et Pierre Dupont / Cie du Pilier des Anges

DIMANCHE 20 MARS 17H

Lieu du spectacle : Espace Kerverh – Rue Mane Kerverh, Landévant

Réservations auprès de la Médiathèque dès le mardi 22 février sur place, par téléphone ou par mail :

15 rue nationale – 02 97 56 93 15 – mediatheque.landevant@orange.fr – www.landevant.fr

Horaires d’ouverture de la billetterie : Mardi, vendredi : 16h-18h30 – Mercredi : 10h-12h / 14h-18h – Samedi : 10h30-12h30 / 14h-16h

Billetterie sur place le jour du spectacle à partir de 16h

Découvrir les spectacles

La Trinité-sur-Mer

Le Complexe du Pingouin – Cie Le Mouton Carré

DIMANCHE 13 MARS 16H ET 18H – Découvrir le spectacle Le Complexe du Pingouin

Goupil et Kosmao – Monstre(s) / Etienne Saglio

DIMANCHE 20 MARS 16H30 ET 18H30 – Découvrir le spectacle Goupil et Kosmao

Lieu des spectacles : Espace Culturel La Vigie – impasse des Bruyères, La Trinité-sur-Mer

Réservations auprès du Centre Culturel Athéna le dimanche 20 février sur place, puis à partir du mardi 22 février sur place, par téléphone, par mail ou en ligne. > Cliquez ici pour plus d’infos.

Les spectacles joués à La Trinité-sur-Mer peuvent être compris dans les formules Méli et Scènes.

Infos et réservations

Locoal-Mendon

Kazu et les hommes volants – Cie Singe Diesel / Juan Perez Escala

VENDREDI 25 MARS 19H

Lieu du spectacle : Espace Emeraude – Route de Locoal, Locoal-Mendon

Réservations dès le mardi 22 février :

> auprès de l’Espace Emeraude sur place, par téléphone ou par mail : salle.emeraude@locoal-mendon.fr – 02 97 24 67 32 – Du lundi au vendredi 8h30/12h – 13h30/17h

> auprès de la Mairie sur place et par téléphone : 4 place du Général de Gaulle – 02 97 24 60 87 – Lundi, mardi, jeudi : 8h30-12h / 14h-17h – Vendredi : 8h30-12h – Mercredi, samedi : 9h-12h

www.locoal-mendon.fr

Billetterie sur place le jour du spectacle à partir de 18h

Découvrir le spectacle Kazu et les hommes volants

Ploemel

La forêt ça n’existe pas & De plus en plus de rien – Kristina Dementeva et Pierre Dupont / Cie du Pilier des Anges

DIMANCHE 27 MARS 17H

Lieu du spectacle : Salle polyvalente, rue du Lenno, Ploemel

Réservations sur place, par téléphone ou par mail auprès de la Médiathèque de Ploemel dès le mardi 22 février : Place de l’Eglise, Ploemel – 02 21 32 02 02 – mediatheque@ploemel.fr – www.ploemel.com

Horaires d’ouverture de la billetterie : Mardi-vendredi 14h-18h30 – Mercredi 10h-18h – Samedi 10h-15h

Billetterie sur place le jour du spectacle à partir de 16h30

Découvrir les spectacles

Séances scolaires à Ploemel : Marthe, raconteuse – Pierre et le loup : vendredi 25 mars

Plumergat

Mon Monde à toi – Théâtre des Tarabates

VENDREDI 18 MARS 18H30

Lieu du spectacle : Espace Les Hermines – Rue Joseph Evenas, Plumergat

Réservations auprès de la Mairie dès le mardi 22 février sur place, par téléphone ou par mail :

Mairie – Place du Castil – 02 97 56 14 56 – accueil.mairie@plumergat.fr – www.plumergat.fr

Horaires d’ouverture de la billetterie : du mardi au vendredi 8h30-12h / 14h30-17h – samedi : 9h-12h

Billetterie sur place le jour du spectacle à partir de 18h

Découvrir le spectacle Mon Monde à toi

Pluneret

Kazu et les hommes volants – Cie Singe Diesel / Juan Perez Escala

MERCREDI 23 MARS 15H

Lieu du spectacle : Salle des Fêtes – 7 place Vincent Jollivet

Réservations à la Mairie ou par téléphone dès le lundi 21 février :

Mairie – 7 place Vincent Jollivet – 02 97 24 01 06 – www.pluneret.fr

Horaires d’ouverture de la billetterie : Lundi-mercredi-jeudi-vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h30 – Mardi : 8h30-12h (uniquement par téléphone le mardi de 13h30 à 17h30)

Billetterie sur place le jour du spectacle à partir de 14h

Découvrir le spectacle Kazu et les hommes volants

Pluvigner

Kazu et les hommes volants – Cie Singe Diesel / Juan Perez Escala

DIMANCHE 27 MARS 17H

Lieu du spectacle : Salle de la Madeleine – 11 rue de la Madeleine, Pluvigner

Réservations par téléphone ou par mail dès le mardi 22 février :

Service Culturel – 06 40 88 14 55 – action.culturelle@pluvigner.fr – www.pluvigner.fr

Billetterie sur place le jour du spectacle à partir de 16h

Découvrir le spectacle Kazu et les hommes volants