La tempête Ciaran a frappé la Bretagne dans la nuit du 1er au 2 novembre 2023. Une douzaine de records de vent ont été battus, notamment dans le Finistère avec une rafale de vent à 207 km/h observée à la pointe du Raz, et une autre à 193 km/h enregistrée à Plougonvelin. Les côtes bretonnes ont fait face à de hautes vagues au moment de la pleine mer. De très importants dégâts ont été totalisés sur l’ensemble des territoires public et privé, soit 91% de logements de particuliers, 5 % de biens professionnels, agricoles et de collectivités locales et 4 % de véhicules. Unidivers a choisi de vous raconter comment une exploitation maraîchère à Audierne (Finistère) a eu la surprise de voir la solidarité s’organiser autour d’elle pour lui apporter du soutien, au moment où elle en a le plus besoin !

Dans la nuit du mercredi 1er et jeudi 2 novembre 2023, les vents de la tempête Ciaran ont occasionné des dégâts considérables en balayant la Bretagne. Pendant plusieurs heures, les rafales de vent étaient particulièrement violentes sur les quatre départements bretons, le Finistère étant le plus impacté. Des records de vitesse de vent ont été enregistrés sur la pointe bretonne, avec des pointes relevées autour de 200 km/h, des vagues de plus de 20 mètres de haut entraînant des routes coupées, des arbres déracinés, des branches et des toitures envolées, des lignes électriques et téléphoniques hors services et des cultures détruites. Le jeudi 3 novembre, 425 000 foyers étaient toujours sans électricité, le trafic ferroviaire très perturbé et l’aéroport de Brest resté fermé. Seule la circulation des transports en commun et des poids-lourds était levée.

Selon un recensement effectué par la chambre d’agriculture des Côtes-d’Armor début novembre 2023, ils seraient plus de 2 100 exploitations agricoles bretonnes à avoir subi des dommages après le passage de la tempête Ciaran, dont plus de la moitié se trouvent dans le Finistère à savoir : 1 223 ; 577 dans les Côtes-d’Armor ; 289 dans le Morbihan et 65 en Ille-et-Vilaine. Toujours selon la même chambre d’agriculture, les dégâts occasionnés dans les Côtes-d’Armor, concernent 28% des bâtiments d’élevage dont 11 % sur les moyens de production et 17% de bâtiments d’élevage bovins ; les hangars pour le fourrage ou le matériel représentent 34% des bâtiments touchés et 24% des serres et tunnels en plastique.

Sophie et Thomas Chérel font partie de ces exploitants à avoir été lourdement sinistrés. La tempête Ciaran a complètement détruit les serres et les légumes de leur ferme Elawen à Esquibien, commune d’Audierne dans le Finistère. Le couple exploite cette ferme de maraîchage biologique et de fromage de chèvre depuis 2019. Sur les cinq serres de l’exploitation, trois ont été détruites ainsi que 80 % de leur production prévue pour le printemps et l’été 2024 ; 80 arbres ont cédé à la tempête. Par chance, la famille et les animaux ont été épargnés ! Après le passage de Ciaran, il n’y avait plus que des amas de ferraille désarticulée et des bâches déchirées. Le coût des réparations a été évalué à environ 15 000 euros. Le couple de maraîchers a dû attendre une semaine pour voir l’électricité rétablie.

Mais dès la mi-novembre, la solidarité se met en marche.

Sophie et Thomas Chérel ne se laissent pas abattre. Ils se bougent, débroussaillent et, sans rien demander à personne, ils bénéficient spontanément d’un élan de solidarité de la part d’amis et des membres de l’association Les Jardiniers des 2 baies, qui jardine au naturel. Même des clients fidèles leur apportent un coup de main. Le chantier de remise en état commence par le démontage des serres détruites. Les cultures écrasées, qui peuvent encore être sauvées, sont protégées sous des petits tunnels improvisés. L’avancée du travail a été saluée et remerciée par le couple de maraîchers qui a trouvé aide et réconfort à travers le dévouement de toutes ces personnes volontaires.

Actuellement l’entreprise ne survit que grâce à la vente de fromage de chèvre et des légumes qui avaient été stockés ; mais cela représente seulement un tiers de son chiffre d’affaires. Quant à l’assurance, elle ne prend pas en compte l’importance des dégâts occasionnés par Ciaran et ne rembourse que 2700 euros ! Par bonheur, le soutien ne s’arrête pas là : un petit miracle s’est produit ! Les voisins de la ferme Elawenn se sont mobilisés, avec notamment Jean-Pierre Calva, pour ouvrir une cagnotte en ligne sur internet. A la date du 14 décembre, elle affichait déjà 4 525 euros ! Cette cagnotte, qui grossit jour après jour, servira à la reconstruction des équipements. Sophie et Thomas Chérel remercient d’ores-et-déjà tous ces généreux donateurs et toutes ces aides précieuses sur le terrain, sans lesquels tout aurait été très compliqué !

Jean-Pierre Calva

La reconstruction de la ferme avance bien. Le vendredi 15 décembre, l’association des Jardiniers des 2 Baies a apporté son aide pour poser une bâche sur une structure récemment montée.

Infos pratiques

Ferme Elawenn : Shopping et vente au détail, à Esquibien, Audierne (29)

Contact : 06 48 38 09 11 ou/et fermeelawen@gmail.com

cagnotte ici : https://www.leetchi.com/fr/c/tempete-ciaran-ferme-elawen-desquibien-2612196?utm_source=copylink&utm_medium=social_sharing&fbclid=IwAR3aeyUvfunvEFQauOpGrK4EMa-ynWA7tOmJ9uu2_qf_xwSLftD-ZHUOdic