AU FIL DES AILES. FESTIVAL LITTERAIRE ITINERANT DU GRAND EST

Rendez-vous littéraire phare de la région Grand Est, la sixième édition du festival littéraire itinérant, organisée par l’association Interbibly, aura lieu du 12 au 27 novembre 2021, dévoilant pour l’occasion son nouveau nom : Au fil des ailes.

Depuis sa première édition en 2009, le festival littéraire itinérant d’Interbibly réunit tous les deux ans des passionnés de littérature et des professionnels du livre. Chaque édition signe la promesse vers de belles plongées littéraires au cœur d’univers singuliers. Par leurs récits, les auteurs invitent à s’évader toujours plus loin au fil de leurs histoires, pour découvrir d’autres horizons. Dans ces sillages, des mots qui sèment des graines pour mieux appréhender un monde en perpétuel changement.

Un nouveau nom, pour un nouvel élan

2021 sonne l’heure d’une nouvelle identité pour ce rendez-vous qui a su s’ancrer, en douze ans, dans le paysage culturel régional. Si le voyage, l’exil, le nomadisme et l’ouverture sur le monde restent les maîtres mots de ce festival littéraire, son identité s’affirme lors de cette prochaine édition en se présentant sous un nouveau nom : Au fil des ailes. Une dénomination à forte résonnance poétique évoquant à la fois l’itinérance, le voyage mais aussi les liens tissés entre les auteurs et le public, entre les livres et les lecteurs, entre Interbibly et ses partenaires.

Partager avec l’autre

La programmation, concoctée par Bernard Magnier, conseiller littéraire du festival, rassemblera durant deux semaines le plus large public possible autour de 16 écrivains francophones. Au total, 52 rencontres tout public sont programmées au sein des bibliothèques du Grand Est, avec des temps forts comme les rencontres avec 3 auteurs du festival le 27 novembre aux “Rencontres premiers romans” à Metz. En parallèle, 25 rencontres sont organisées à destination des scolaires et des publics éloignés de la lecture. Des rencontres privilégiées souvent riches et émouvantes pour les participants. Le festival ouvrira ses portes lors de la soirée inaugurale prévue le 12 novembre à 18h30 à la médiathèque Falala à Reims, en présence de quatre auteurs.

Retrouvez toutes les informations sur le site web, dont le programme complet. Mais aussi des liens vers des podcasts.