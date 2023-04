Astropolis soutient les grévistes avec la compilation Manif Hits

Dôme, un des labels du festival Astropolis faisait paraître la compilation Manif Hits le 4 avril 2023. La sortie est composée de cinq morceaux de producteurs bretons qui reprennent des chants de manifestations, des slogans ou des discours autour du débat sur la réforme des retraites. Tous les bénéfices seront reversés à des caisses de grèves pour faire perdurer le mouvement social.

Avec Astropolis, la lutte continue ! Le label Dôme, qui réunit les anciens lauréats du tremplin du festival brestois à travers des compilations ou lors d’événements, faisait paraître le 4 avril 2023 une nouvelle compilation au nom éloquent : Manif Hits.

« Dans la crainte que le mouvement ne s’essouffle, nous avons pensé à une compilation dont les bénéfices seront reversés aux caisses de grève. Au-delà de l’aide financière, l’objectif de cette compilation est surtout de maintenir la flamme, remotiver les troupes et apporter du soutien aux grévistes. »

La scène des musiques électroniques brestoise a à cœur de soutenir le mouvement social contre la réforme des retraites et se mobilise pendant les manifestations pour rendre celles-ci plus festives. Avec cette compilation, Astropolis fait un pas de plus dans le soutien aux grévistes. « Mercredi dernier, dans l’urgence, nous avons donc proposé aux artistes Dôme de composer des tracks à partir de discours et chants de manif, histoire qu’ils accompagnent Vulve Assassine et Dalle Béton sur le rassemblement de jeudi et les suivants ! », peut-on lire dans la présentation de Manif Hits.

René Danger

Johnfaustus

S.R aka DJ Intensivvv

Blutch

Swin Loww

S’emparer de la matière même du débat public pour la faire résonner à nouveau et autrement, voilà l’exercice auquel se sont adonnés cinq producteurs bretons. Manif Hits s’ouvre avec « Siamo Tutti » de René Danger (tremplin Astropolis 2022), qui sample les étudiants des Beaux-Arts du Mans scandant le fameux chant italien antifasciste pour proposer un morceau se rapprochant du baile funk brésilien.

L’amoureux des machines analogiques Johnfaustus (tremplin 2015) enchaîne avec « L’éveil d’essence », un morceau electroclash incisif, parsemé d’extraits de discours bien sentis et prenant comme refrain le chant « Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère… ». Le morceau s’ouvre sur un manifestant déclarant : « c’est pas nous le problème, nous on est le bidon d’essence, c’est eux qui craquent l’allumette, donc y a le feu ». Édifiant.

Le Rennais S.R (tremplin 2022) emprunte un nouvel alias, DJ Intensivvv pour proposer « Métro, boulot, caveau ». Un morceau techno survitaminé aux saveurs des années 1990.

Plus lumineux, le Morlaisien Blutch (tremplin 2014) remixe le morceau « À cause de Macron » du collectif féministe Les Rosies (qui reprenait déjà la chanson « À cause des garçons »). Cette version dans un registre disco house invite à une révolution ensoleillée, à un nouveau temps des cerises.

Enfin, le Rennais Swing Loww (tremplin 2019) nous livre avec « 2 salles 2 ambiances » un morceau drum’n’bass évoquant l’intelligent drum’n’bass des années 1990 et qui s’empare cette fois d’extraits d’interviews, soit qui témoignent du cynisme des médias et des dirigeants soit qui, au contraire, le critiquent. Revenant à plusieurs reprises dans le morceau et le concluant, l’exhortation « réveillez-vous ! » appelle à regarder avec lucidité les réalités de ce débat.

Voilà donc une belle compilation qui, d’une part, représente la variété de styles des musiques électroniques aujourd’hui et, d’autre part, se fait le témoin et le soutien de la lutte contre la réforme des retraites. De quoi continuer à lever le poing en l’air tout en tapant du pied.