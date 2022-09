Nantes. L’aventure Transfert tombe le rideau pour laisser place à un nouveau quartier

Transfert est une aventure artistique et culturelle pilotée par l’association Pick Up, production Rezé-Nantes. Elle interroge la fabrique d’une ville conviviale, hospitalière, permissive et humaine en mettant en dialogue artistes, habitants et usagers dans la composition d’un espace public expérimental.

Transfert est une aventure artistique et culturelle installée depuis 2018 sur une friche non bâtie, terrain vierge des anciens abattoirs de la ville de Rezé. Cette parcelle de 12 hectares s’intègre aux 200 hectares d’un projet urbain d’envergure qui verra le jour à l’horizon 2030 : la Z.A.C Pirmil Les-Isles avec plus de 3000 logements, 10 000 habitants, un quartier en devenir sur la métropole nantaise…

L’enjeu de cette occupation temporaire de 2018 à 2022 sur le terrain des anciens abattoirs de la ville de Rezé dans le cadre de la ZAC Pirmil – Les Isles, est de questionner le rôle de l’art et la culture dans la fabrique de la ville et l’influence que peut avoir une telle présence dans la définition du futur quartier. Comment pensons-nous les espaces publics ? Comment investissons-nous la vie urbaine ? Comment produisons-nous le récit des lieux ? Artistes, chercheurs, habitants, citoyens, experts de la ville : chacun a son rôle à jouer.

© Jérémy Jehanin

Dans le cadre de cette occupation transitoire, l’association Pick Up Production, pilote du projet, interroge la construction de la ville de demain sous de multiples prismes. Elle puise dans ce projet expérimental pour imaginer un véritable lieu de vie adapté, où chacun à sa place.

Un laboratoire recherche-action

Transfert intègre un laboratoire de recherche-action dont l’un des axes de recherche est « la ville inclusive, accueillante et solidaire ». De nombreuses actions sont menées pour mettre les gens en contact avec des situations artistiques, quel que soit leur âge, leur culture ou leur condition.

Urbanisme, sociologie, géographie sociale, politiques culturelles, esthétique…, les disciplines de recherche sont nombreuses pour appréhender l’impact de la création artistique et l’action culturelle sur la fabrique de la ville.

Festival Hip Opsession du 9 au 11 septembre

L’association Transfert organisatrice du festival Hip Opsession, rendez-vous incontournable de la culture hip-hop depuis près de 20 ans à Nantes, propose 3 jours de festivités avec des ateliers, conférences, DJ sets, concerts de Isha, A2H, BEN plg, Eesah Yasuke, Souffrance, Tedax Max… Cette année durant l’édition musique de l’événement une journée dédiée à la culture signante et hip-hop le 11 septembre aura lieu. La programmation de cette carte blanche est confiée à Erremsi & Elodia. Il est rappeur, elle est interprète en langue des signes française (LSF). Ils sont tous deux enfants de parents sourds. Ils mettront à l’honneur avec leurs invités la culture signante et hip-hop à travers une programmation riche et variée.

Erremsi et Elodia

Festival Ter-ter du 16 au 18 septembre

Arts de la rue et du cirque, spectacles, concerts, animations… Au programme :

Inextremiste “Exit”, Cie Lapin 34 “Broogli”, Cie Luz « Capuche », Oxyput Cie « Full Fuel », Collectif Grand Dehors “OUT”, In Carne « Incroyable »… Concerts et DJ sets : Turfu , Lachinos, Piccolo Mobile Disco…

Fin de Transfert et legs au futur quartier de Pirmil Les-Isles

Durant 5 ans, l’équipe de Pick Up Production a questionné la place des arts et de la culture dans la fabrique de la ville à travers l’aventure artistique et culturelle Transfert. De nombreuses expérimentations ont été menées afin de proposer des pistes pour intégrer les arts et la culture dans la construction des villes ; et rendre nos espaces urbains plus inclusifs, accueillants, solidaires et permissifs. Pick Up Production a tenté d’apporter sa pierre à l’édifice afin que ses expérimentations servent à l’élaboration du futur quartier de Pirmil Les-Isles. Elle a fait face à la difficulté de faire se rencontrer deux mondes qui n’ont pas pour habitude de co-construire : la culture et l’urbanisme.

