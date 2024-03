L’association Kodiko Rennes recherche de nouvelles entreprises partenaires pour une aventure solidaire : le mentorat en entreprise de personnes réfugiées en France.

Kodiko signifie “code” en grec. Comment mieux se comprendre et s’entendre, quand on vient d’un autre pays et qu’on a connu l’exil ? Créée en 2016, l’association Kodiko favorise l’employabilité des personnes réfugiées en France à travers un programme comprenant le mentorat en entreprise. Présente depuis 3 ans à Rennes, l’association lance un appel vibrant aux entreprises du territoire : rejoignez l’aventure et proposez à vos collaborateurs de devenir mentors des 60 participants réfugiés de la prochaine promotion – déployée d’avril à octobre 2024.

Depuis 2021, Kodiko Rennes a accompagné plus de 200 personnes bénéficiaires de la protection internationale*, résidant au sein de la métropole, grâce au soutien d’entreprises comme la SNCF, le groupe VINCI, le groupe Suez, Schneider Electric mais également une

quinzaine de partenaires locaux comme Harmonic, Symrise, Broadpeak, Enercoop Bretagne, Samsic ou encore Hellowork.

Le premier objectif de Kodiko et du partenariat : aider les participants réfugiés à gagner en autonomie dans leur recherche d’emploi ainsi que leur transmettre les codes socio-professionnels afin d’accélérer leur insertion dans le monde du travail. 6 mois après le programme : près de 50% de la dernière promotion a décroché un emploi ou une formation à l’issue du parcours. De plus, suite au 6 mois d’accompagnement, 91% des participants se sentent à l’aise pour se présenter et présenter leur projet professionnel face à un recruteur et 96% d’entre eux déclarent, désormais, être sereins pour préparer leurs entretiens de recrutement.

Pourquoi ça fonctionne ? Grâce à la force du mentorat, avec des rencontres régulières (2 fois par mois pendant 5 mois avec un salarié d’entreprise) qui favorisent l’apprentissage du français, la compréhension du marché du travail et l’élaboration des outils nécessaires

(le CV, la présentation en entretien…). Grâce également à un programme d’accompagnement complémentaire de 6 mois : cours de Français Langue Étrangère, ateliers collectifs sur le marché du travail et la recherche d’emploi, cours d’informatique et accompagnement au numérique.

Sans accompagnement spécifique, seulement 1 personne réfugiée sur 4 occupe un emploi 5 ans après son arrivée dans le pays (OCDE, 2016). Avec Kodiko Rennes, les entreprises peuvent contribuer à l’inclusion sociale sur le territoire, à travers une action RSE à fort impact. Alors vous aussi, rejoignez les rangs !