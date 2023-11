L’association Les Hôtels Solidaires se distingue depuis plus de 5 ans par ses valeurs « Partage, Valorisation et Sensibilisation ». Prenant connaissance de ses actions en cours de l’année 2020, une équipe de volontaires prend contact avec la structure parisienne pour mettre en place un projet similaire de Rennes.

Fort de son succès, l’association a pu, au cours de ces 3 dernière années, mettre en place de nombreuses collectes auprès d’une vingtaine d’établissements hôteliers partenaires, permettant ainsi le réemploi de près de 10 tonnes de matériel.

L’association a été créée en 2008 par deux amis, dont l’un travaillait en tant que veilleur de nuit dans un hôtel parisien. Le projet a vu le jour pour répondre à cette question : « Pourquoi ne pas redistribuer les viennoiseries qui n’ont pas été consommées le matin plutôt que de les jeter ? » Initialement à Paris, elle a développé une antenne rennaise en janvier 2021 dans le but de diminuer le gaspillage et de favoriser les pratiques solidaires, en jouant le rôle de chaînon manquant entre les hôtels rennais et les structures en aide aux plus démunis.

L’association collecte les denrées alimentaires non consommées dans les hôtels à la suite des buffets de petits-déjeuners. Puis, elle les redistribue à des personnes en situation de précarité par le biais des associations partenaires.

Elle récupère également les produits d’hygiène ainsi que tout autre matériel (matelas, serviettes, mobilier, etc.) destiné à être jeté mais pouvant encore servir.

La collecte est effectuée par les bénévoles, en lien avec les interlocuteurs au sein des établissements hôteliers.

Rejoignez l’aventure ! Vous êtes responsable ou gestionnaire d’un ou de plusieurs hôtels, et vous souhaitez allier solidarité et lutte contre le gaspillage ? Devenez un hôtelier solidaire et faites don des produits non consommés et du matériel inutilisé de votre hôtel ! Pour plus d’infos sur l’association.