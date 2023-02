Arzon. Le salon littéraire Jeter l’Encre présente quelques nouveautés

La 9e édition du salon littéraire “Jeter L’Encre”, organisé par Arzon Évènements et la librairie Les passeurs de mots (Sarzeau), se tiendra à la maison des Associations d’Arzon le 19 février 2023.

Cette nouvelle édition du salon du livre « Jeter l’encre » se place sous le signe de la nouveauté avec :

– des auteur-es, pour la plupart, présents pour la première fois : roman, bande dessinée, policier, science-fiction, livre jeunesse…

– une jeunesse mise à l’honneur au travers de trois ateliers qui lui seront spécialement consacrés.

– un salon de thé littéraire où échanger tout en dégustant boissons et pâtisseries.

– deux tombolas : tirage au sort à 12h30 à 17h30.

– une séance de cinéma.

AUTEURS PRÉSENTS

Romans, policiers, historiques… : Pierre Fourniaud / Gwenaël Bulteau / Tiphaine Le Gall / Jean- Michel Mestres / Amélie Fonlupt / Léna Paul-Le Garrec / Romain Slocombe / Harold J. Benjamin / Hervé Bellec / Pierre Pouchairet / Katrin Acou-Bouaziz / Adrien Hortemel / Benoit Le Gall / Julie Pabout / Bulle Solvet / Liliane Gaudin

Jeunesse : Fanny Cheval / Pascale Bouchie / Sophie Adriansen / Aude et Lucien Beliveau / Mathilde Delattre Josse / Manech / Vincent Raffaitin / Régine Beber

Bande dessinée, illustration : Cécile Dupuis / Sébastien Monteil

Histoire de la presqu’île : Guy Toureaux

RENCONTRES

11h à 11h45 – Harold J Benjamin, Les lunes de Jupiter (Cohen and Cohen) : Après un premier tome remarquable, Le grand effroi de John Pickett, l’auteur continue son exploration de l’Angleterre du 16ème siècle. Nous suivons Tobias Pickett dans un polar historique très bien documenté servi par une intrigue captivante.

14h30 à 15h15 – Léna Paul-Le Garrec, Lulu (Buchet-Castel) : Lulu est un petit garçon sensible. La mer est son refuge, son espace… Grâce à elle, il fera de sa vie une expérience permanente : naturaliste, chercheur de bouteilles, collectionneur jusqu’à sa dernière découverte et une révélation surprenante.

15h30 à 16h15 – Amélie Fonlupt, La passagère (Rivages) : Un premier roman sur l’exil, la difficulté de s’adapter et malgré tout l’envie de continuer pour transmettre une vie meilleure. Une fresque générationnelle sur le déracinement.

ATELIERS JEUNESSE

11h à 11h30 – Fanny Cheval (jeunesse) : Atelier dessin autour d’un personnage inspiré de l’univers de Fanny Cheval… Chaque enfant repart avec son dessin !

14h à 14h45 – Aude et Lucien Beliveau (jeunesse) : Atelier lecture et dessin autour de Barnabé le petit manchot. La lecture laisse place à l’imagination. À toi de créer ton univers autour de Barnabé et repars avec ta création !

15h30 à 16h30 – Sébastien Monteil (bande dessinée) : Introduction à l’univers de la BD par l’auteur de Ô Keltia

– le parcours : de la formation à la première publication éditée

– la conception : idée d’origine, scénario, storyboard, impression

– la vie du livre une fois qu’il est prêt à sortir.

NOUVEAUTÉ : SALON DE THÉ LITTÉRAIRE

Au menu : une décoration de style anglais avec des espaces confortables où déguster boissons et pâtisseries tout en pouvant participer à des petits jeux littéraires.

Espace conçu et animé par la Médiathèque de Sarzeau et la Bibliothèque Pour Tous d’Arzon.

SÉANCE CINÉMA

Dimanche 19 février (18h) au cinéma La Locomotive d’Arzon : Le Mystère Henri Pick

Avec Camille Cottin et Fabrice Luchini – Adaptation du roman homonyme de David Foenkinos. Une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, un manuscrit extraordinaire qui devient un best-seller. Pourtant son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt, n’aurait jamais écrit autre chose que ses listes de courses. Une imposture ? Un célèbre critique littéraire décide de mener l’enquête.

Infos pratiques

Salon littéraire “Jeter l’Encre”, à la Maison des Associations – 13 rue de la Gendarmerie – 56640 Arzon. 19 février 2023 de 10 h à 18 h.

Site web Les passeurs de mots / Page Facebook

Site web Arzon Évènements / Page Facebook