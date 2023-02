Le Département d’Ille-et-Vilaine lance un appel à projets pour la réalisation d’une œuvre d’art urbain à la Mézière

Le Département d’Ille-et-Vilaine lance un appel à projets pour la réalisation d’une œuvre artistique d’art urbain sur les parois d’un passage inférieur d’une infrastructure cyclable réalisée par le Département dans le cadre de la liaison La Mézière – La Chapelle-des-Fougeretz. Street-artistes à vos bombes, vos perches et vos rouleaux !

L’appel à projets s’inscrit dans le cadre d’une proposition artistique libre, de créer sur les murs de soutènement des rampes d’accès ainsi que le cadre préfabriqué d’un passage inférieur, une œuvre murale sur une surface totale estimée à 920 m².

Ce passage inférieur cyclable est situé à Montgerval sur la commune de La Mézière (Ille-et-Vilaine), au niveau de la branche ouest du giratoire entre la RD637 et la RD27. Il est composé d’une rampe d’accès côté Nord d’environ 100 ml de long qui est en virage, d’un cadre fermé de 28 m de long, d’environ 2,70 ml de hauteur dégagée sous plafond, et d’une rampe sud d’environ 60 ml de long. La largeur de l’ouvrage est de 5 mètres.

L’œuvre artistique devra s’intégrer dans son environnement, être sobre, universelle et intemporelle et accentuer la luminosité pour rendre attractif le passage.

Cet appel à projets répond à trois objectifs principaux : soutenir la création et la diffusion artistique, favoriser la fréquentation et dynamiser l’infrastructure de mobilité et rendre l’art visible et accessible à tous. Et le budget alloué à l’appel à projets est de 85 000 € TTC.

Fresque murale rue de Saint-Malo réalisée par War, lauréat de l’appel à projet de la Ville de Rennes, en partenariat avec le bailleur social Habitat.

L’appel à projets se déroulera en deux phases distinctes :

La première phase consiste en un appel à candidatures en vue d’une sélection d’un nombre maximum de quatre artistes ou équipes artistiques autorisées à concourir. Si le nombre de candidats présentant une candidature est inférieur à quatre ou si les candidatures ne sont pas satisfaisantes au regard des critères énoncés à l’article, le Département de l’Ille-et-Vilaine se réserve le droit de ne pas sélectionner certaines candidatures.

La seconde phase concerne le choix de l’artiste ou de l’équipe lauréate sur la base d’un projet artistique par les candidats et candidates préalablement sélectionnés en phase 1.

Un comité de sélection artistique sera mis en place à l’issue de chaque phase de l’appel à projets avec pour objectif d’analyser les candidatures lors de la phase 1 pour en retenir au maximum 4, puis de sélectionner le/la lauréat.e lors de la phase 2. Il est composé d’élus, de techniciens et de professionnels de l’art urbain.

Des pièces sont nécessaires au dépôt des candidatures : des exemples de réalisation similaires ; le concept général, la compréhension et l’analyse des intentions du projet ; et la présentation et composition de l’équipe artistique.

Date limite de réception des candidatures : 20 Février 2023 – 10h00

Plus d’infos sur le site officiel du département Ille-et-Vilaine

