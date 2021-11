ART TO PLAY 2021. LA POP CULTURE VOUS DONNE RENDEZ-VOUS A NANTES

Le festival Art to Play 2021 se tiendra au cœur du Parc des Expositions de la Beaujoire les 13 et 14 novembre 2021 à Nantes. Au programme de cette dixième édition : bandes dessinées, mangas, jeux vidéo, cosplays, ateliers, concerts, youtubers et web series. Parmi les invités en haut de l’affiche, Isaac Hempstead-Wright alias Bran Stark dans la série à succès Game of Thrones. Plus que quelques jours avant le début des festivités. D’ici-là, les amoureux de la pop culture peuvent frétiller d’impatience.

Les 13 et 14 novembre 2021, la ville de Nantes mettra à l’honneur la culture pop avec le festival Art to Play qui reviendra pour sa dixième année consécutive. Les amoureux et curieux de mangas, d’animes, de jeux vidéo et de cosplay sont attendus au Parc des Expositions de la Beaujoire pour deux jours d’immersion dans tout ce qui constitue la pop culture d’aujourd’hui.

LES INVITÉS DE LA DIXIÈME ÉDITION

Pour colorer cet évènement, qui accueillait plus de 31 000 visiteurs en 2019, une trentaine d’invités de divers horizons sera de la partie.

Vous pouvez tout d’abord compter sur la présence d’Isaac Hempstead-Wright, Bran Stark dans la série Game of Thrones. L’acteur britannique de 22 ans sera présent samedi 13 novembre pour une conférence et une séance de dédicaces. En 2019 et sur le même registre, ce fût l’actrice Kerry Ingram alias Shireen qui avait pris part au festival.

Côté cosplay, l’Espagnole Alisyuon, qui a remporté de nombreuses compétitions de cosplay, sera présente ainsi que le cosplayeur Max HW Labs, qui représentera l’Italie durant ces deux jours. Vous pouvez également ajouter à la liste, Mirai pour les Pays-Bas, Misstrisch pour l’Allemagne ou encore Blondecay pour la Belgique. Ils seront, au total, dix cosplayeurs à s’affronter lors de la Before Christmas Cosplay, un grand concours de cosplay international qui se produira le dimanche 14 novembre sur la scène d’Art to Play.

Alisyuon

Max HW Labs ©giacomofph

Mirai ©jeroenwolfphotography

Côté jeux vidéo, de nombreux gamers et streamers contribueront au festival au travers de séances photos et de dédicaces. Suivie par plus d’un demi million de followers sur Twitch, la MEWteam, composée de JulietteARZ, Sharon (iMeelk), Chipsette et Areliann, sera au complet. En plus de préparer la sortie de sa BD Miguel, inspirée de GTA RP et prévue pour février 2022, le gamer Alexclick sortira sa plus belle plume pour signer vos autographes.

Côté Youtube Game, les présences du poilant Tokyo no Jo, de l’originale KaraL et de la pétillante Sunsup donneront le ton à l’atmosphère sensationnelle qui risque de planer sur Nantes ce week-end.

Ajoutez à cela le très talentueux Brunograffer suivi par plus de 2 millions de personnes, et le groupe Starrysky, qui vous fera vibrer sur ses mélodies rock aux influences asiatiques.

PROJECTIONS

Quel plaisir de constater que la trilogie de films issue du célèbre manga L’Attaque des Titans sera diffusée dimanche 14 octobre. D’autres films d’animation comme le touchant Je veux manger ton pancréas de Shin’ichirô Ushijima, Le Mystère des pingouins de Hiroyasu Ishida et Miraï, ma petite sœur de Mamoru Hosoda seront projetés le samedi 13 novembre de 11 heures à 17 heures.







VILLAGE DES ARTISTES & EXPOSANTS

Place maintenant à l’émerveillement avec le Village des Artistes. Comme chaque année, ce dernier reviendra au festival Art to Play 2021 pour mettre en lumière le travail d’une cinquantaine d’artistes venus de la France entière. Dessinateurs, illustrateurs, mangakas, auteurs, etc. Ils seront nombreux à vous ouvrir les portes de leurs divers univers.

Vous pourrez également visiter de nombreux stands aux thématiques différentes : Taiyaki Cafe pour des gaufres japonaises traditionnelles, Mod Japan pour dénicher des vêtements et accessoires cosplay, Aero Tattoo pour des tatouages temporaires ou encore Mon Japon à la Carte pour planifier votre voyage sur-mesure.

ACTIVITÉS

Concernant les activités prévues pour ces deux jours, il sera difficile de s’ennuyer tant la liste est longue et insolite : réalisation d’une œuvre d’art en pâte à crêpe, réalité virtuelle, initiation au Quidditch, simulateur de course automobile, body art, tournoi de puzzle ou encore rencontre avec des chiens japonais… Ouah(f), quel programme !

_

INFOS PRATIQUES

Art to Play 2021 est la 10e édition d’une grande fête incluant culture pop, jeux vidéo et mangas. Pendant 2 jours, cet événement grand public a pour but de faire découvrir et partager différents univers, par l’image, la musique, le jeu et le divertissement. En bref, participer, interagir, jouer et rêver, via des invités, des projections, des tournois et des ateliers.

Tarifs

Billet 1 jour : 16€

Pass 2 jours : 23€

Horaires

SAMEDI 13 novembre (10H-20H) (ouverture à 9H pour les billets achetés à l’avance)

DIMANCHE 14 novembre (10H-19H) (9H pour les billets achetés à l’avance) + d’infos sur www.art-to-play.fr

Adresse

Parc des Expositions de la Beaujoire

Exponantes – Hall XXL, Rte de Saint-Joseph

44300 NANTES

Contact

Tél. 02 40 52 08 11

Fax. 02 40 93 80 50

Plus d’informations sur le site Internet