Rennes. Venez décapsuler votre oeil durant un apéro arty au Magic Hall

Pour la deuxième saison consécutive, Décapsuler l’art : Ouvrons l’œil !, les rencontres apéritives en Histoire de l’art organisées par Etienne Schira en partenariat avec Capsule Galerie, reprennent au Magic Hall.

Présentées par Etienne Schira à partir d’un base d’un menu thématique, ces rencontres vous invitent à savourer l’art et la manière d’aborder les œuvres. Amis gourmands et amateurs d’art, venez échanger, rencontrer, apprendre autour d’un moment convivial !

Après la validation d’un master recherche en Histoire de l’art contemporain à l’université Rennes 2 en 2018, Etienne Schira s’est lancé en qualité d’indépendant en 2021.

En parallèle de son activité d’enseignant à l’ AGR – école de l’image à Rennes et à l’Université de Bretagne Occidentale (UBO), il est l’organisateur de divers cycles de conférences pour des publics variés à Rennes et ses alentours.

Un jeudi par mois, à 19h30.

Hotel le Magic Hall, 17 rue de la Quintaine 35000 Rennes

Tarif 15 € : conférence + buffet apéritif compris (hors boissons).

Infos et réservations : https://www.helloasso.com/associations/capsule

La Galerie Capsule, installée à Rennes depuis 2016, organise des expositions et soutient différentes actions favorisant la découverte de l’art au plus grand nombre. C’est dans ce cadre que s’inscrit ce cycle de conférences, répondant à une envie de diffuser le savoir en Histoire de l’art sous un format de rencontres conviviales. Le succès de la première saison en 2021/2022 nous encourage à poursuivre l’aventure. Cette collaboration entre Capsule Galerie et Etienne Schira se veut naturellement un trait d’union entre l’art actuel et son histoire.