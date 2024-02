Ar Seiz Avel (Les Sept Vents) est une exposition-vente de 50 créateurs bretons qui inscrivent leur production dans la continuité du style des Seiz Breur. Cette vente organisée par Rennes Enchères Bretagne sera à découvrir au Parlement de Bretagne du 16 au 26 juillet 2024.

En juillet 2023, Rennes Enchères Bretagne avait célébré le centenaire du mouvement Ar Seiz Breur en réunissant plus de 300 œuvres lors d’une exceptionnelle exposition-vente aux enchères au Parlement de Bretagne. Fort de son succès avec plus de 4500 visiteurs (voir notre article), Ar Seiz Avel s’inscrit dans une volonté de perpétuer l’esprit et l’héritage Ar Seiz Breur et de faire découvrir des œuvres actuelles de créateurs bretons appartenant à la fois aux métiers d’art mais également issues des sphères de l’art contemporain.

Un appel à candidature a été lancé auprès d’artistes répertoriés et identifiés dans le territoire breton. Les 50 artistes retenus seront connus au printemps. Cet évènement sera l’occasion pour les créateurs d’étendre leur réseau, de développer de nombreux partenariats et ainsi de cultiver de futures collaborations artistiques enrichissantes.