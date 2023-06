Maires bretons : et si vous aviez recours au camion piscine mobile pour apprendre à nager à vos administrés ?

Aqwa Itinéris met à disposition un centre aquatique mobile pour apprendre à nager, là où les infrastructures dédiées viennent à manquer dans notre pays. L’association se déplace partout en France où les municipalités, les collectivités, les écoles, les centres de loisirs la mandate. Les communes bretonnes n’ont pas encore eu l’occasion de recourir à ses services, peut-être par manque d’information ?

Aujourd’hui, Olivier Tauty, le président de Aqwa Itinéris s’adresse aux élus de Bretagne par l’intermédiaire de Unidivers pour leur présenter les actions de l’association et pour les encourager à rejoindre le camion piscine de Aqwa Itinéris.

Olivier Tauty

Aqwa-Itinéris est une association. La société propriétaire du concept est suisse basée à Lausanne en Suisse : il s’agit d’Aqwa Itinéris International. En France, c’est l’association Aqwa Itinéris France qui œuvre dans la lutte contre les noyades en utilisant l’école de natation d’Aqwa Itinéris International. Elle est présidée par Olivier Tauty, qui met un camion piscine mobile à disposition des municipalités qui la sollicitent. Aqwa-Itinéris propose une solution pour l’apprentissage de la natation à des populations, le plus souvent des enfants, mais aussi des adultes et des personnes âgées n’ayant pas encore eu l’occasion d’apprendre à nager, aussi aux personnes qui ont peur de l’eau. Le camion piscine rencontre le succès auprès des personnes complexées ou porteurs d’un handicap, comme l’autisme par exemple, car la structure est plus intime donc plus rassurante, loin de l’agitation, de la foule et du bruit des piscines classiques.

La durée du temps sur place dans une commune est déterminée entre les deux parties : Aqwa Itinéris et la municipalité. Elle varie entre deux et six semaines suivant le nombre de baigneurs et aussi pour permettre à tous les territoires d’en profiter. Olivier Tauty précise : Les recommandations du Ministère pour l’aisance aquatique dans un bassin classique est de 8 séances massées, à raison de une par jour. Nous constatons qu’avec notre outil pédagogique qu’est le plancher réglable nous avons besoin en moyenne de 4 à 6 séances, ensuite nous abordons le savoir nager : Cf référentiel du Ministère des Sports et celui de l’Éducation nationale. L’important est que les enfants n’aient plus peur de l’eau ; c’est pour cela que nous accueillons pour les cours des enfants dès l’âge de 4 ans. Le plancher réglable est un outil magique qui nous permet de varier la profondeur d’eau de 5 cm à 1m 20 suivant la progression de l’enfant. Nous sommes les seuls à proposer cela en itinérance. Nous évitons ainsi l’aquaphobie.

Lorsque les communes n’ont pas de personnel adéquat : de Maître-Nageur Sauveteur (MNS), les cours de natation sont encadrés et dispensés par des professeurs de natation professionnels mis à la disposition par Aqwa Itinéris. Parmi eux, soulignons la présence de Armelle, enseignante en Lozère au sein de l’éducation nationale, qui a fait de la natation sa passion. Son métier de MNS indépendante depuis plus de 20 ans et qui par manque de piscine dans son secteur l’ont obligé à se reconvertir. Il y a aussi Thierry, professeur de sport dans la Creuse au sein de l’éducation nationale. Lui aussi MNS indépendant fait le même constat. Tous les deux aimeraient monter une structure Aqwa-Itinéris à plein temps dans leurs territoires. Ils cherchent des financeurs, ajoute Olivier Tauty.

La piscine itinérante se présente sous la forme d’une semi-remorque standard ne nécessitant aucune autorisation spéciale pour circuler ou se stationner. Sa longueur est de 13,64 mètres. Sa largeur, de 2,50 mètres sur route, est de 4,70 mètres une fois déployée. La remorque est composée d’un bassin, d’un vestiaire et d’un espace technique. La piscine mobile est équipée d’un fond réglable et d’autres matériels spécifiques qui en font un outil particulièrement performant.

La remorque se déplace sans son volume d’eau. Le remplissage se fait par branchement sur une borne hydrique ou au simple tuyau d’arrosage. L’un des côtés de la remorque s’ouvre latéralement, formant une plateforme d’un mètre sur toute la longueur du bassin permettant la circulation des usagers : les élèves et les professeurs de natation, les parents qui parfois assistent aux cours. De l’autre côté, un petit tiroir s’ouvre également permettant l’accès par un escalier escamotable. La longueur du bassin est de 8 mètres pour une largeur de 2,10 mètres. Équipé d’un fond mobile, la profondeur du plancher varie entre 5 centimètres et 1,20 mètres et s’adapte aux exigences pédagogiques. Il permet d’apprendre la flottaison progressivement, sans appréhension et tout en douceur. A l’avant de la remorque, les participants ont à leur disposition : deux cabines de déshabillage avec bancs et patères ; six casiers pour les vêtements ; une douche équipée eau froide et eau chaude et une cabine pour personnes à mobilité réduite avec WC et lavabo équipée aussi eau froide et eau chaude.

La qualité de l’eau de la piscine est garantie par des systèmes de pompe, de filtre et de chauffage. Le camion piscine est équipé : d’un traitement de purification de l’eau ; d’un système de chauffage de l’air et de l’eau pour une température comprise entre 28°C et 34°C ; d’un système de nettoyage de la piscine ; de béquilles hydrauliques pour sa stabilisation ; de matériels pédagogiques ; de matériels de secours, tel un défibrillateur et d’un local de rangement pour le matériel d’entretien.

L’histoire du camion piscine commence en 2017, quand l’humaniste Suisse Jean-François Buisson en a l’idée et qu’il crée le projet parce que 35% des enfants suisses ne savent pas nager ! Olivier Tauty le rencontre en 2018 pour poursuivre l’aventure. La constatation dans notre pays est quasi similaire : 30% des enfants français ne savent pas nager ! Dans certaines régions le bilan est parfois pire : dans des zones montagnardes, rurales ou même urbaines, cela peut concerner la moitié de la population comme par exemple à Marseille avec 49%. L’objectif de cette collaboration est de sauver des vies, car il y a trop de noyades chaque année, chaque été ! Et puis savoir nager peut sauver une vie en cas d’accident. En parallèle, la natation est également un sport extraordinaire pour le développement psychomoteur de l’enfant, et son épanouissement, explique Olivier Tauty.

Jean-François Buisson Jean-François Buisson et Olivier Tauty

Depuis 2022, l’association peut compter sur le soutien logistique du groupement de transporteurs Tred Union Red. Ils sont adhérents et répartis sur toute la France. Ils se mobilisent toute l’année pour tracter la remorque piscine de ville en ville.

Le concept a été primé au concours Lépine en 2017 et 2020, ce concours français d’inventions créé par Louis Lépine en 1901.

Infos pratiques :

Aqwa Itinéris France

6, place Caillemare à Saint Ouen de Thouberville (27)

Contact : 07 81 19 05 75

https://www.aqwaitineris.fr/

Chemin de Bonne-Espérance 17. 1006 Lausanne. Suisse. Tél. (Français): +41 79 287 41 04. Tél. (Deutsch): +41 79 157 33 80.