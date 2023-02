Antarctique. Barbara Hernandez réalise la plus longue nage en eau glacée

Afin de sensibiliser à la nécessaire procection de l’Antarctique, la Chilienne Bárbara Hernández vient de réaliser le record de la plus longue nage en eau glacée. Elle devient la première nageuse à parcourir 2,5 kilomètres dans les eaux glacées de l’Antarctique.

Nageuse expérimentée en eau libre, Bárbara Hernández a déjà établi des records mondiaux, dont le record Guinness de la traversée à la nage la plus rapide du passage de Drake, dans le sud du Chili. Elle se trouve actuellement à bord d’un navire de la marine chilienne en Antarctique pour sensibiliser le public à la nécessité de protéger ses eaux. En tant que membre du groupe de leaders Antarctica 2020, qui appelle à une plus grande protection marine dans la région et travaille en étroite collaboration avec la Coalition pour l’Antarctique et les océans du Sud, elle soutient l’appel lancé aux leaders mondiaux pour qu’ils agissent en faveur de la conservation de l’océan et du continent lors d’une réunion qui se tiendra à Santiago du Chili en juin.

Dans un simple maillot de bain, par des températures de 2,2 degrés Celsius, sans vêtements de protection ni graisse, Barbara Hernández a nagé pendant 45 minutes et 50 secondes, se frayant un chemin à travers les vagues glacées de Chile Bay, sur l’île de Greenwich, dans la péninsule antarctique. « Je suis si heureuse et soulagée que tout se soit bien passé aujourd’hui. J’ai l’ambition depuis longtemps de nager dans les sept océans du monde et cela faisait des années que je rêvais de nager en Antarctique. Physiquement, cette traversée a été extrêmement difficile, mais cela en vaut la peine si le message sur la nécessité d’agir de toute urgence pour protéger ces eaux incroyables parvient aux décideurs », a déclaré Bárbara Hernández.

Actuellement, trois propositions de protection marine à grande échelle sont sur la table de l’organisme international chargé de la conservation des eaux de l’Antarctique – la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR) – dans l’Antarctique oriental, la mer de Weddell et la péninsule antarctique, là même où Hernández a entrepris son exploit. Si ces propositions, qui couvrent globalement près de 4 millions de kilomètres carrés (soit 1 % de l’océan mondial), font l’objet d’un accord depuis des années, la géopolitique a entravé leur progression, la Chine et la Russie n’ayant toujours pas adhéré au projet. Pour sortir de cette impasse, une réunion spéciale de la CCAMLR consacrée aux aires marines protégées (AMP) a été convoquée du 19 au 23 juin à Santiago du Chili.

Pour Claire Christian, directrice exécutive de la Coalition pour l’Antarctique et les océans du Sud, «Le courage dont a fait preuve Bárbara en entreprenant cette traversée au nom de la protection des océans de l’Antarctique est une véritable source d’inspiration. Le fait que quelqu’un mette sa vie en jeu pour sensibiliser davantage aux problèmes de la région montre l’urgence de la question. Nous espérons que les dirigeants en tiendront compte et feront preuve de courage politique lors de la réunion de la CCAMLR en juin afin de garantir la protection de ces trois grandes zones».

L’Antarctique, l’océan qui l’entoure et la faune qui y vit subissent une pression croissante du fait de la crise climatique. Cette situation est aggravée par la concentration de la pêche au krill dans la région, qui a un impact sur les sources de nourriture d’une grande partie de la faune de l’Antarctique, comme les baleines, les pingouins et les phoques qui dépendent du krill pour survivre. La science a montré que les zones marines protégées constituent un outil essentiel pour aider à renforcer la résilience des habitats océaniques et de la faune et de la flore sauvages pour s’adapter aux changements croissants dans la région.

Bárbara Hernández

«Cela fait 10 ans que les membres de la CCAMLR se sont mis d’accord pour créer un réseau d’AMP dans l’océan Austral. Au cours de cette période, le changement climatique a fait des ravages sur la biodiversité de la région, et la pêche au krill – le cœur même de l’écosystème – a fortement augmenté. Dans le même temps, les pays se sont engagés à protéger 30 % de l’océan mondial d’ici 2030, notamment le mois dernier avec l’adoption du nouveau cadre mondial de la biodiversité. Cette réunion spéciale de la CCAMLR à Santiago offre une occasion unique pour les dirigeants de montrer qu’ils sont réellement disposés à mettre en œuvre leurs engagements en désignant ces trois grandes AMP», considère Andrea Kavanagh, directrice du travail sur l’Antarctique et l’océan Austral du Pew Bertarelli Ocean Legacy Project.

Le gouvernement chilien et la marine nationale ont été de fervents partisans de cette initiative. Le Chili et l’Argentine ont également soumis la proposition de protection marine dans la péninsule Antarctique. «Depuis que je travaille avec la marine chilienne et que je navigue dans l’Antarctique, la région a énormément changé. Ces changements s’accélèrent et je ne peux pas accepter l’idée que l’Antarctique dont je me souviens disparaisse à jamais. C’est pourquoi cela a été un honneur pour la marine chilienne de soutenir Bárbara dans son exploit et sa mission de sensibilisation. J’espère simplement qu’il n’est pas trop tard pour agir», a déclaré Lars Christiansen Pescio, Chef de la Division Antarctique de la marine nationale.

Une équipe de tournage a suivi Bárbara Hernández. Le reportage sera disponible au mois d’avril.

Photo Credit: Shawn Heinrich