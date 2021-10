LE RENNAIS ANICE DA TITCHA ABBOUD PARMI LES TALENTS BGE 2021

De professeur à rappeur entrepreneur, c’est le chemin qu’Anice Abboud a décidé de prendre. Accompagné par BGE Ille-et-Vilaine, le Rennais aux 22 000 abonnés sur sa chaîne YouTube fait partie des Talents BGE 2021. Il fait l’objet d’un épisode dans la web-série du réseau BGE Talents BGE : Être entrepreneur en 2021 qui sera diffusé le 21 octobre 2021.

Un introverti sur le devant de la scène

Dans cet épisode disponible sur le site de l’évènement, Anice Abboud raconte son parcours. D’abord introverti se réfugiant dans la musique, il devient Da Titcha un Youtubeur et rappeur se produisant sur les scènes Françaises.

Pour Anice, la musique est une passion salvatrice. Longtemps moqué à cause de son handicap de naissance, il a toujours espéré faire de la musique un moyen de se libérer. Une persévérance qui lui a valu d’être remarqué dans ce milieu très fermé, puisqu’il est à l’origine d’un spectacle professionnel qui tourne en France depuis 2017.

« Au début de ma scolarité, ça n’a pas été facile d’établir un contact avec les autres. […] On m’a dit tu n’auras pas le BAC, je l’ai eu. Tu ne seras pas prof, je suis prof. Tu ne seras pas rappeur, j’ai gagné des tremplins et j’ai fait une tournée en France », Anice revanchard.

Aujourd’hui, ce professeur d’anglais en disponibilité n’a jamais été aussi près de vivre de sa passion en créant son entreprise en mai 2021. Outre sa chaîne Youtube qu’il pourrait monétiser, il propose des ateliers d’écriture à destination des jeunes, ou du coaching pour les prétendants au rap game.

Casquette sur la tête, ambiance culture urbaine, caméra allumée et hip hop, Anice devient Da Titcha, (comprendre the teacher ou le professeur). Sur sa chaîne Youtube, le rennais décortique le flow des MC (Maître de cérémonie) français pour aider ses 22 000 abonnés à acquérir les codes artistiques spécifiques du genre musical le plus écouté en France. De Nekfeu à Kery James en passant par Youssoupha ou Booba, tous sont passés au crible par le professeur.

