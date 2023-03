Angers. Festival D3, la house de retour dans ses 4 maisons

Le Festival D3 revient pour une deuxième édition non à Detroit mais à Angers du 13 au 19 mars 2023. Une maison à quatre lieux…

D3 est une association angevine à but non lucratif de loi 1901 et détentrice des licences 2 et 3 d’entrepreneur du spectacle. Elle organise des événements culturels depuis plus de quatre ans à Angers. Le but est de proposer au public angevin une offre culturelle unique et originale, explorant de nouveaux horizons artistiques et ayant pour dénominateur commun la musique électronique, principalement la house.

L’association a commencé par des petits événements, en investissant plusieurs bars angevins, puis a rapidement pris le rythme en s’élargissant sur de plus grandes scènes. Au total, c’est plus de 150 évènements organisés partout en France mais surtout à Angers, plus de 20 collaborations, entre collectifs et associations, et plus d’une centaine d’artistes invités dont notamment : Mézigue, KETTAMA, DJ Boring, Terrence Parker, Leo Pol, Herr Krank, Fasme, Marina Trench, Phantom Traffic…

D3 FESTIVAL a vu le jour en 2022. L’idée était de proposer quatre soirées (en plus d’un livestream et un tremplin en amont), du jeudi soir au dimanche soir, en investissant quatre lieux angevins différents (le Qu4tre, La Péniche, Le Chabada, et les Folies Angevines). Le D3 Festival se veut un événement urbain, proche du centre et accessible pour tous afin d’offrir à la ville d’Angers et aux Angevins, un événement d’envergure.

Pour cette deuxième édition, le concept s’élargit, car le festival s’étend sur la semaine entière. Du lundi au dimanche, c’est toute la ville d’Angers qui va vivre au rythme du D3 FESTIVAL. En effet, l’événement ne se limitera pas qu’à des soirées tardives puisque le festival proposera aussi des ateliers sur la création musicale, sur l’apprentissage de la MAO, une après-midi patinoire dans l’une des plus grandes patinoires de France, et tout ça, sur fond de house, une projection cinématographique aux 400 coups, une croisière électronique le long de la Maine… et encore plein de belles choses.

Programmation

Lundi 13 mars – 20h : Le festival débute par une projection du film Off The Record au cinéma des 400 coups d’Angers. Le film retrace les trente ans de carrière du DJ Laurent Garnier, devenu l’une des icônes de la musique électronique après en avoir été l’un des pionniers. De New York à Tokyo, de Hong-Kong, à Détroit ou Londres, Garnier a fait danser les foules du monde entier. Avec en filigrane, le sentiment que le mouvement musical qu’il a contribué à fonder a rythmé les grandes évolutions sociétales des dernières décennies. Le réalisateur du film, Gabin Rivoire, viendra spécialement sur place afin de présenter le film et aussi échanger avec le public lors d’un question/réponse.

Mardi 14 mars – 19h : Sera proposé au public des masterclass pour apprendre à mixer et à produire sur Ableton. Ces deux ateliers seront animés dans les locaux de WeForge, un lieu de vie entrepreneurial, spacieux et confortable.

L’atelier mix sera animé par Jabba, un artiste angevin découvert lors d’un évènement aux Folies Angevines en juillet 2021. Passionné du DJing et particulièrement de house, il tourne maintenant dans toutes les soirées angevines et alentours. Son talent pour le mix ainsi que sa bonne humeur seront parfaits pour animer cet atelier.

Arno Gonzalez viendra diriger le deuxième atelier pour l’apprentissage de la MAO sur Ableton. On ne le présente plus à Angers, Arno a contribué à l’explosion de la scène électronique de l’Ouest. Véritable activiste, passionné et programmateur de talent, il fait des milliers d’heureux avec les « Modern » où il partage depuis plus de 10 ans, les platines aux côtés d’artistes tels que Carl Craig, Rone, Nathan Fake, Agoria, Electric Rescue, ou bien encore Ben Klock, Mathew Jonson ou le grand Laurent Garnier. Producteur de longue date, son expertise et son professionnalisme sauront captiver le public.

Mercredi 15 mars – 20h : Le troisième jour du festival se déroulera au PMP. Ce bar à jeux, doté d’une grande capacité et d’une bonne acoustique accueillera la première soirée dansante du festival. Jusqu’à 2h du matin, plusieurs artistes locaux viendront se produire devant le public angevin.

Pour le troisième soir, nous faisons appel aux amis de Kaléidoscope afin de réaliser la scénographie. Leur style unique et soigné saura parfaitement combler le public, et les plonger dans une atmosphère immersive et percutante.

Jeudi 16 mars – 20h : Que diriez-vous d’écouter de la house en vous désaltérant d’une bonne bière, tout en naviguant sur un bateau le long de la Maine ? Et bien tout ça sera possible lors de ce quatrième jour de festival en compagnie de IAMBP.

Le jeudi soir, nous proposons au public trois sessions de 1h30 chacune pour découvrir les beaux paysages de l’Anjou sur un bateau de croisière au travers d’une balade électronique. Long de 26 mètres et large de 5 mètres, parée d’une terrasse panoramique à l’étage et d’un salon chauffé, le bateau l’Hirondelle pourra accueillir entre 40 et 70 personnes par croisière. Il démarrera sa croisière au Quai des Carmes, tout près du club La Pénich ». Pour l’occasion, c’est la DJ IAMBP, membre du Venus Club, qui viendra accompagner le public dans cette croisière. D’autres artistes locaux viendront aussi se produire pour cette balade.

Vendredi 17 mars – 17h : Avant d’attaquer le dur à la Péniche, on propose un petit échauffement chez les copains de Mixape. L’occasion de venir écouter du son tranquille, entouré de sapes et de vinyles en tout genre. Karim et Maxime de Mixape seront ravis d’accueillir le public qui viendra profiter d’un moment convivial et de détente juste avant la Péniche. Pour ce before, on trouvera aussi une belle exposition photo de la part du photographe du festival : Josic Jégu. Il viendra donc afficher plusieurs de ses beaux clichés dans tout le store. Le bar et la restauration du lieu seront bien entendu ouverts, et tout ça, à prix doux.

Vendredi 17 mars – 20h : début du week-end à la Péniche, avec un format de 20h à 2h. Habituée du club, l’association D3 a organisé plus d’une dizaine d’événements dans ce lieu atypique. Situé en plein centre-ville, ce club intimiste et underground, ayant vu passer bon nombre d’artistes tels que Mézigue, DJ Boring, Terrence Parker, Herr Krank, Unklevon et bien d’autres, accueillera cette fois-ci le cador de l’emblématique maison Chevry Agency : Vitess, ainsi que l’étoile montante française : Belaria. Ils seront accompagnés par les artistes locaux : Bernours, Bleu de travail, et SVDE.

Vitess Belaria

La Péniche se transformera donc une nouvelle fois en club house/techno, avec deux salles, deux ambiances, l’occasion pour le public de se mettre en jambe pour cette première soirée d’un long week-end.

Samedi 18 mars – 14h : Tout l’après-midi du samedi, un mix house viendra accompagner une activité de patinage à l’Icepark d’Angers (3ème plus grande patinoire de France). Ouvert à tous, et tout niveau accepté, le public pourra donc chausser les patins pour effectuer des tours de patinoire sur fond de house/disco. Un avant goût de la folle soirée qui attend le public le soir-même.

Samedi 18 mars : Le Chabada est la salle de concert d’Angers. Réputée depuis plusieurs années, et ayant vu passé des immenses icônes de la musique, c’est dans cette salle de 900 personnes que se produiront les pontes de la house festive : La Mamie’s, le live monumental du Lyonnais LB aka LABAT et le live du membre de House of Underground : DVDE. Une affiche plus qu’alléchante est donc prévue ce soir-là, accompagné encore une fois d’artistes locaux : Roza, Moya, Jabba, Kerien, N2MY, Les Hauts, Lezguy (D3) et Walt (D3).

L’année dernière, c’était déjà LA soirée à ne pas louper, où Mézigue, Mad Rey et KETTAMA ont pu poser leurs armes, cette année ça sera la même.

Dimanche 19 mars – 14h : Pour débuter la dernière journée tranquillement, les copains de la friperie QAZ nous ouvrirons leurs portes le dimanche après-midi pour un format Frip’n’mix. Le principe : chiner des pièces tout en écoutant du bon son. C’est donc une après-midi tout en douceur pour attaquer ce dimanche, ce qui permettra aux festivaliers de terminer tranquillement la semaine, et pour certains de se remettre aussi calmement de la soirée de la veille.

Dimanche 19 mars – 18h : Dernière étape d’une semaine chargée en émotion. L’objectif de cette soirée est de faire groover les derniers survivants, de profiter d’un moment plus intimiste, plus proche du public, plus familial, avec un line-up composé entièrement de DJ locaux avec F.E.M, Ever J, Yvo et MBO. L’année dernière, cette soirée avait été très appréciée pour son côté plus léger et spontané.

On donne donc rendez-vous de 18h jusqu’à 00h, aux Folies Angevines, pour un closing épique.

Scénographie

BeLow est un collectif multidisciplinaire dans le domaine de la nuit. Musique, lumière, vidéo, ils rassemblent les éléments nécessaires pour des créer des soirées immersives et qualitatives. L’ambiance est électronique, éclectique, conviviale et underground. Leur but est aussi de mettre à disposition leurs compétences pour permettre à d’autres collectifs de proposer des soirées intégrant leur savoir-faire.

Kaleidoscope est un collectif de scénographes spécialisé dans la création de lumières et d’ambiances pour des événements de musique électronique. Depuis sa création, ce collectif a su s’imposer sur la scène artistique grâce à son talent et à sa créativité.

Le collectif travaille en collaboration avec les organisateurs d’événements pour créer des décors sur mesure, en utilisant des matériaux innovants et des techniques de mise en lumière originale. Le collectif est composé de deux personnes : Paul et Chloé (aka Roza et Moya), tous deux artistes et DJ. Ils travaillent ensemble pour offrir des prestations de qualité et faire de chaque événement une expérience unique.

Page Facebook de l’association

Billetterie