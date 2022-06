Andréas Milet nouveau président de la Capeb Bretagne

ANDREAS MILET EST ELU NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA CAPEB BRETAGNE

Les membres du Conseil d’administration de la CAPEB Bretagne (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment), réunis le mardi 28 juin 2022, ont élu à l’unanimité Andréas MILET a la présidence de la CAPEB Bretagne pour un mandat de trois ans. Il succède à Vincent DEJOIE, président depuis décembre 2018.

Andréas MILET, 40 ans, dirige une entreprise de couverture de 5 salariés à Thorigné-Fouillard. Il est actuellement Président de la CAPEB d’Ille-et-Vilaine et Président de l’U2P 35.

Son projet pour la CAPEB Bretagne donne la priorité aux actions de terrain et au renforcement de l’ancrage territorial, du dialogue et de la proximité avec l’ensemble des artisans bretons du bâtiment. Andréas MILET défend également les valeurs environnementales et milite pour une meilleure écoute, par les pouvoirs publics, des problématiques des 9 000 TPE-PME de la région et des 15 000 artisans travaillant seuls