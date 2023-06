Désormais, Amazon refuse de fournir une facture pour des commandes de services, en l’occurence un abonnement au service Amazon music. Nous avons besoin d’une facture, Amazon refuse.



Akshay | Service Client

Bonjour, bienvenue sur Amazon. Je m’appelle Akshay. Comment puis-je vous aider aujourd’hui ?

bonjour, merci de me dire ou de m’envoyer la facture d’amazon music. c’est introuvable sur votre site

20 minutes que je cherche…

Akshay | Service Client

Vous souhaitez annuler l’abonnement amazon music unlimited ?

non, je voudrais recevoir la facture que j’ai payée…

c’est une obligation légale qu’a tout commerçant de mettre à disposition une facture pour tout service…

Le 30/4 AMAZON 9,99

Akshay | Service Client

Connectez-vous sur amazon.fr accédez à “mes commandes” – recherchez votre commande – Appuyez sur Afficher les détails de la commande – appuyez sur afficher la facture ou la réception

la commande amazon prime et amazon music n’apparaissent pas sur cette page

Akshay | Service Client

Allez dans vos comptes, puis sous Vos commandes, vous les trouverez. Faites-moi savoir s’il vous plaît, afin que je puisse vérifier.

je suis devant, et les commande amazon prime et amazon music n’apparaissent pas ! et d’ailleurs elles n’apparaissent jamais…

la premiere des commandes passées est en date du 25 avril (wrappybag).

Akshay | Service Client

Je suis désolé pour le désagrément que vous avez eu. Je comprends parfaitement votre inquiétude par rapport à cela et je vous prie de bien vouloir nous excuser pour tout désagrément que cela a pu vous causer. “Ne vous inquiétez pas, j’ai bien noté votre commentaire et je vais transmettre cela à notre équipe concernée afin que nous puissions travailler sur cela, je vais personnellement faire le suivi de cette équipe afin que nous puissions faire le nécessaire dans les plus brefs délais.”

je ne veux pas de réponse préécrite, mais que vous m’envoyez la facture prélevée sur mon compte bancaire le 30 avril d’un montant de 9,99€

Akshay | Service Client

Quel est votre problème ?

Vous souhaitez le remboursement ?

Non, je dois fournir cette facture à mon comptable !!

Akshay | Service Client

Nous ne le ferons pas

Allez d’ici s’il vous plait.

Vous refusez de me fournir une facture pour une somme que vous avez prélevée sur mon compte…

Akshay | Service Client

Oui.

Bien je monitore cette conversation que je vais transmettre immédiatement à la Direction général de la concurrence et de la fraude et à des mes confrères journalistes

Akshay | Service Client

D’accord.

Je prépare en ce moment un partage de données à propos de vos pratiques coupables

Akshay | Service Client

Bien sûr.