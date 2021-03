AMANDINE LEFRANÇOIS ET SON ÂNE MARIONNETTE FONT LA DIFFÉRENCE

Parler de la différence grâce à des marionnettes ? C’est l’idée d’Amandine Lefrançois qui écrit et raconte des histoires avec Mauricette, son âne marionnette. Mauricette est une marionnette super chouette qui écrit des histoires sur la thématique de la différence à destination des monde de l’édition et du spectacle.

Amandine Lefrançois et Mauricette

Le leitmotiv d’Amandine Lefrançois :

Usons de notre pouvoir illimité. Celui de semer des graines de bienveillance, et d’authenticité, au souffle du cœur. Oui, tout le monde peut le faire et les résultats sont extraordinaires. Quand vous voyez quelque chose de beau chez quelqu’un, dites-le lui… ça peut prendre quelques secondes à dire, mais dans son cœur ça peut durer toute une vie. Dites lui comme sa différence est belle…

…rencontre celui de son âne aimé :

« Les enfants sont les adultes DE demain, il est donc absolument primordial d’aborder dès le plus jeune âge ces sujets pour construire un monde dans lequel la différence ne sera plus un problème… » Mauricette

Les voilà tous deux en images :

Et voilà sa (leur ?) création : Le moustique trisomique

Le moustique trisomique

Il s’agit d’un roman jeunesse fantastique, tout public. Et du premier tome d’une trilogie qui aborde les facettes de la différence, certaines particularités de la trisomie 21, et se révèle comme porteur d’un message d’espoir sur la vie en général. Cette histoire a d’autant plus une note personnelle qu’elle s’inspire de la vie de l’auteure…

Résumé :

Voici l’histoire incroyable d’Olrik qui vit à Terrum, l’un des sept royaumes de ce monde féerique.

Le pauvre enfant est victime du plus horrible des sortilèges, jeté par la sorcière de feu au sang noir. Il est ainsi condamné à vivre malheureux et à être contagieux. Si bien que lorsqu’une personne lui tient compagnie, elle devient triste à son tour ; résultat : Olrik est rejeté.

Traversé par le désespoir, il va vivre une rencontre qui l’amènera à entreprendre un voyage, le transformant à tout jamais.

Par la suite, il devra comprendre et accepter sa différence pour qu’elle devienne sa meilleure alliée afin de sauver l’avenir des sept royaumes de la terrible sorcière.

Ce roman est une invitation pour partir à la découverte des facettes de la différence.

Grâce à lui, tu exploreras certaines particularités de la trisomie 21 et tu auras l’opportunité de voyager à travers toi-même…

Alors, bon voyage !

Amandine Lefrançois

Artiste-Auteure sur la différence

Le moustique trisomique

EAN : 9782957457403

125 pages, 8,90 euros

Éditeur : LES HISTOIRES DE MAURICETTE (21/10/2020)