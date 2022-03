MUSIQUE. AMABLANC EST PARTY A RENNES

Entre post-rock et noise rock, mélancolie et danse, Amablanc présente le fruit de son travail entamé il y a près d’un an : PARTY, sortie le 11 avril 2022.

Fort de deux ans de réflexions et de composition, Amablanc a aujourd’hui mûri pour laisser place à un trio. En septembre 2021, l’association Rituel 111 les accompagné pour le tournage d’une live session au milieu des vestiges des anciennes Cartoucheries de la Courrouze. Un moyen pour tous de raviver la flamme dans ce lieu presque mythique de Rennes. Chargée d’une histoire presque oubliée, la mélancolie de “Party” invite à redécouvrir les Cartoucheries à travers les yeux de Voyons-Voir.

PARTY sortie le 11 avril 2022. Filmé aux Cartoucheries de la Courrouze

Anciens membres du groupe de garage Cheapster, tout commence en 2016 lorsque le projet Brigid et Michel naît dans une chambre. D’abord teinté de sons cold wave et shoegaze accompagnés par une boîte à rythme, le projet évolue et grandit petit à petit, et intègre un batteur. Avec leur nouveau membre, le groupe gagne en profondeur et en sérieux, et abandonne bientôt son nom pour Amablanc.

En 2018, le groupe sort son premier album Room 1, teinté d’une atmosphère mélancolique façon DIIV, de riffs à la Sonic Youth et d’envolées contemplatives façon Godspeed You! Black Emperor.

Le groupe revient en automne 2020 avec un deuxième album, «Homesick» dans lequel on retrouve des sonorités noise rock avec des titres tantôt efficaces et dansants, tantôt crus et mélancoliques. Composé pendant deux ans, enregistré en septembre 2019 et mixé pendant le confinement, cet album est le fruit d’un long travail sur les sons et les ambiances.

Découvrez les 45 minutes d’un nouveau live qu’ils défendront sur scène avec Constante au mois d’avril.

Baptiste Bucaille : Guitare, Chant, Trompette

Théo Latappy : Guitare, Basse

Valentin Lanoue : Batterie

Réalisation : Voyons-Voir

Prises de son : Hugo Ablain

Mixage : Baptiste Bucaille

Lumières : Noémie Mancia

Réalisé aux Cartoucheries de la Courrouze (Rennes)

TOURNÉE AVEC CONSTANTE

14/04/22 : Rennes (35) / Ty anna

15/04/22 : Vannes (56) / Au bar ailleurs

16/04/22 : Nantes (44) / Café du cinéma

20/04/22 : Marseille (13) / L’intermédiaire

21/04/22 : TBA

22/04/22 : Mont de marsan (40) / TBA

23/04/22 : Toulouse (31) / TBA