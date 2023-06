Vern-sur-Seiche. Algo Paint, l’entreprise pionnière qui fabrique des peintures biosourcées

C’est à Vern-sur-Seiche en Ille-et-Vilaine qu’est sis le siège de Algo Paint, une société qui assure la fabrication de peintures naturelles pour les métiers du bâtiment. Algo Paint est l’unique entreprise française à concevoir des peintures bio sourcées fabriquées avec des produits issus de la mer, tels que les algues, la résine végétale ou encore les coquilles Saint-Jacques. Avec l’objectif de réduire considérablement les émissions de CO2 avec ses peintures saines, Algo Paint distribue aujourd’hui ses produits partout en France et dans d’autres pays européens.

De nos jours, le consommateur doit avoir en mémoire, que la peinture traditionnelle issue de la pétrochimie dégage des composés organiques volatils, qu’ils sont nocifs pour la santé et qu’à priori ils demeureraient dans l’air pendant plusieurs mois. Solvants, colorants, additifs, la liste des composants chimiques dans les peintures est impressionnante.

Fondée en 2015, l’entreprise Algo Paint présidée par Lionel Bouillon a fait le choix cette année-là de réduire la part des émissions de CO2 que l’on retrouve dans la fabrication de peintures traditionnelles, et de se lancer dans la confection de peintures écologiques. Le travail entrepris a été long, mais le résultat est plus que positif et nécessaire pour préserver l’environnement.

Lionel Bouillon

Un partenariat a été signé avec : l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes (35) (l’ENSCR forme des ingénieurs chimistes) ; le Centre d’Etude et de Valorisation des Algues de Cesson-Sévigné (35) : (le CEVA est le centre de technologie dédié aux biotechnologies marines au service de l’exploitation des microalgues et macroalgues.) ; et le Pôle Mer Bretagne Atlantique, basé à Plouzané dans le Finistère. Un an après sa création, en 2016, Algo Paint commercialise sa première peinture de décoration intérieure bio sourcée, à base d’algues et de résine végétale. En 2020, la start-up s’attaque aux peintures extérieures et crée une nouvelle gamme de revêtements pour les façades à base de coquilles Saint-Jacques, qu’elle commercialise un an plus tard. Qu’elles soient pour l’intérieur ou l’extérieur, toutes ces peintures sont saines et naturelles et contribuent sérieusement à la qualité de l’air des appartements. Elles diminuent les perturbateurs endocriniens présents dans les peintures conventionnelles. Elles ne possèdent pas de pétrole, aucun solvant, aucun polluant, donc aucune odeur et sont toutes aussi résistantes que les peintures classiques. De plus, le prix est tout à fait compétitif !









Lionel Bouillon, à droite, et son équipe de responsables

Algo Paint utilise des filières courtes et locales pour son approvisionnement. Les coquilles Saint-Jacques vidées proviennent de la récupération issue de l’industrie agroalimentaire bretonne, principalement de la Baie d’Iroise dans le Finistère, une première ! Une fois les coquilles nettoyées et concassées, Algo Paint obtient une poudre blanche et rosée qui est constituée en majeure partie de carbonate de calcium. Il en est de même pour les algues : les laitues de mer et les salicornes sont séchées puis broyées en poudre. Les algues appelées aussi l’or vert et brun sont capables de prendre d’autres couleurs, lorsqu’elles deviennent peinture. Des pigments naturels et de l’eau seront ajoutés à cette poudre obtenue à base de coquilles et d’algues pour obtenir une peinture non toxique, sans pesticides, sans métaux lourds. Visant à réduire l’impact sur l’environnement, les algues sont déshydratées et transformées à Brest (29)

La fabrication des peintures est réalisée à Vern-sur-Seiche, au siège de l’entreprise. Celles-ci sont ensuite acheminées jusqu’à l’Etablissement ou Service d’Aide par le Travail de Bain-de-Bretagne (35), l’ESAT Avenir. Quatorze employés, en situation de handicap, ont en charge le conditionnement des peintures dans des pots allant de un demi litre à dix litres, une collaboration locale souhaitée par Algo Paint qui s’inscrit dans une démarche sociétale. Ensuite, cette fabrication arrive à l’ESAT Utopi de Cesson-Sévigné (35) où elle est confiée à quatorze autres personnes handicapées qui confectionnent manuellement sa mise à la teinte. Les commandes sont gérées par site internet où 140 nuances de couleurs sont proposées pour chacune des gammes de peinture. Une vingtaine de teintes sont proposées en boutique. Avec un pot de deux litres, on couvre une surface d’environ 24 m2. La peinture est perméable à la vapeur et sèche en 30 minutes. Les emballages sont également fabriqués à partir de matières recyclées et conditionnés aussi par des travailleurs de l’ESAT. Le client à la possibilité de recevoir un échantillon papier avant de passer sa commande.

Le broyage grâce à un gros mixeur

Le contrôle de la viscosité de la peinture

Les employés de l’ESAT à l’emballage

Les commandes



Ces peintures biosourcées sont protégées par deux brevets. Elles sont distribuées auprès d’environ 350 peintres professionnels et dans 500 points de vente dans notre pays, mais aussi en Suisse et aux Pays-Bas. On les retrouve auprès des grandes enseignes de bricolage tels que Leroy Merlin (le premier à avoir adopté la gamme dans ses rayons) , Bricomarché, Monsieur Bricolage, etc. En 2022, Algo Paint s’est également rapproché de grands promoteurs immobiliers : Nexity, Bouygues Immobilier, Groupama immobilier, Villadim qui s’inscrivent tous dans la réglementation environnementale 2020.

La gamme Algo paint s’adresse aux professionnels, mais aussi aux particuliers pour lesquels elle propose une collection disponible dans une ambiance Bora Bora/Algo : une palette de 14 coloris pastel satiné naturel.

Infos pratiques

Magasin de peinture bio sourcée aux algues naturelles : Algo Paint, 15 zone artisanale de la Motte à Vern-sur-Seich ( 35)

Contact : 0 805 04 01 55

Retrouvez Ronan Pierre, chercheur au CEVA dans cette vidéo :