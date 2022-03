LA MARQUE ALDOUS : LE MONDE ÉCORESPONSABLE DE MÉLANIE

Aldous, marque de vêtements écoresponsables, est née de l’esprit créatif de Mélanie, 28 ans, en 2020. Chaque vêtement, oversize et mixte, est conçu en série limitée à partir de dons de matières, chinés auprès de l’entourage de cette créatrice.

Derrière la marque de vêtements Aldous, créée en 2020, se cache Mélanie, 28 ans, diplômée d’un master en développement et industrialisation du vêtement, à l’École La Fabrique à Paris. La jeune femme s’est ensuite formée au métier de la production et de la confection de vêtements dans le luxe grâce à une année d’immersion dans un atelier à Fougères. À cela s’ajoute une expérience acquise chez Roseanna, maison de création. Au cours de ces années, elle apprend la métier de coordinatrice collection et production, et la chaîne opératoire d’un vêtement, jusqu’aux moindres détails et finitions comme le choix des boutons. Elle sort enrichie de ses expériences et décide de se lancer dans l’aventure de créatrice indépendante.

© DR

De retour à Rennes pendant la période de la covid, la création d’Aldous, en 2020, n’est que la partie émergée d’un plus grand projet, la création d’un atelier de production. Aldous, nommée ainsi en référence à Aldous Huxley, auteur du livre Le meilleur des mondes, se veut une marque responsable et respectueuse de l’environnement. Cette adepte des friperies base en effet sa fabrication sur le réemploi afin d’éviter l’achat de nouvelles matières, déjà très présentes sur le marché, que ce soit de la seconde vie et du neuf. Après tout pourquoi d’anciennes chemises de nuit démodées ou robes tâchées ne pourraient-elles pas devenir un pyjama d’été pour les femmes ou un caleçon pour les hommes ?

© DR

Consciente que le gaspillage de matières n’est que coutume dans l’industrie du luxe, la créatrice se fait un point d’honneur à utiliser ce qui existe déjà afin que chaque vêtement soit conçu dans des tissus chinés. Et dans cette quête du recyclage et de réemploi, Mélanie s’est tournée vers son entourage. Son école lui a par exemple fait don de tissus dont elle n’avait plus l’utilité et de ce don est née sa première série de chemises. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle propose seulement des pièces uniques ou en éditions très limitées selon la quantité de matières récoltée. Le Secours Catholique lui a également fourni de la matière, rideaux et autres tissus non vendus en boutique.

Oversizes et mixtes, ses créations sont fabriquées en une ou deux tailles seulement. Cependant, la largeur des vêtements permet aux hommes et aux femmes, faisant du 34 au 44, de les porter des différentes manières. Le pyjama ou short d’été pour les femmes devient ainsi un caleçon pour l’homme. Cette double fonction du vêtement fait la force de la marque 100% made in Rennes. Et qui plus est, à sa manière, ne peut-on pas dire qu’elle fait tomber les barrières des vêtements genrés ?

Travaillant actuellement seule, Mélanie ne peut proposer une multitude de pièces, mais n’est pas contre s’associer avec une autre couturière pour pouvoir justement développer la marque. Y aurait-il des couturiers ou couturières dans le lectorat ?

© Élise Pirotais © Élise Pirotais

Retrouvez toutes ses créations sur son compte Instagram !