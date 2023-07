Des albums et BD qui nous font réfléchir !

Voici la chronique hebdo pour toute la famille ! Découvrez des albums et BD autour de l’humain dans toute sa complexité.

Et si nous partions en quête de notre place dans ce monde ? Des questions sur l’amour, partir à la recherche de son identité, l’acceptation de soi et du monde qui nous entoure… Cette semaine, Unidivers vous propose de faire une introspection dans le cœur humain, autour des émotions et de l’identité dans cette nouvelle chronique !

Petite enfance – dès 3 ans

Tu es ici, de Zack Manback.

Tu es ici, Zach Manbeck,

éditions Langue au Chat, mars 2023

Tu es ici et à partir d’ici, tu peux aller où tu veux. Mais comment trouver le chemin ? Avec bienveillance et sagesse, ce récit de Zach Manbeck guidera l’enfant sur un chemin doux et apaisant, car c’est un être unique qui ne doit jamais cesser de croire en lui et en ses capacités à trouver « sa place ». Un vrai réconfort pour l’âme et le cœur des petits… et des grands.

Zach Manbeck nous emporte dans un univers doux aux tracés enfantins, tout en pastel. Nous voilà à suivre de petits personnages qui partent tous dans la quête de leur place dans ce monde… Les jeux de couleurs nous émerveillent sur ce fond blanc majestueux, comme des pensées qui fleurissent sur le papier et illustrent le chemin parcouru. D’un ton apaisant, écrit en poésie champêtre, parcourez les pages de Tu es ici et faites votre propre chemin ! Criant d’une vérité enfouie dans le cœur des enfants : chacun entreprend sa propre voie et à la fin, nous trouverons notre place !

Mon papa qui ne sait pas dire je t’aime de Vincent Guigue et

Luciano Lozano

Mon papa qui ne sait pas dire je t’aime, Vincent Guigue,

Luciano Lozano, éditions Saltimbanque, mai 2023

Lorsque Simon est invité à dormir chez son meilleur ami Marius, il n’en revient pas : au moment du coucher, son ami a eu le droit, de la part de son papa, à un « Je t’aime ». De retour à la maison, il élabore toutes sortes de stratagèmes pour pousser son père à prononcer ces trois mots magiques. Services rendus, bonnes notes ou politesse, rien n’y fait! Simon commence à douter : son père l’aime-t-il vraiment ?

L’amour se montre sous plusieurs formes, mais il semblerait que le petit Simon veuille absolument l’entendre de la bouche de son papa. En vain… La question des sentiments et de son expression est un sujet primordial durant le développement d’un enfant, il n’est pas toujours facile de sentir l’amour autour de soi, d’autant plus à un si jeune âge. Cet album tout doux rappelle à son lecteur que le langage de l’amour se décline au delà des mots, et si on ne le lira pas dans ce livre, on le sentira tout au long des pages, à travers les câlins, les activités durant des après-midis ou pendant les lectures du soir. D’une plume poétique, Vincent Guigue apporte une dimension sensible à cet album coloré, où les beaux tableaux chaleureux de Luciano Lozano nous accompagnent dans un récit touchant.

Lecture Junior – dès 8 ans

La Fille et le Kibrille de India Swift et Michael Doig

La Fille et le Kibrille, India Swift, Michael Doig,

éditions Jungle, mai 2023

Pas facile de trouver ses marques quand on débarque ! Après un déménagement, Maxine espère se faire des amis dans sa nouvelle école. Mais entre les brutes qui la harcèlent et ses propres peurs, elle a le plus grand mal à faire bonne impression… Et puis, les phénomènes étranges se multiplient autour d’elle, jusqu’à la disparition de Dale, un élève ! Bientôt, avec l’aide d’une petite boule de poils qui brille et scintille, Maxine va devoir moins s’inquiéter de l’opinion des autres… que des monstres invisibles qui menacent la ville !

Partons dans une aventure farfelue aux côtés d’une héroïne peureuse et taciturne. Être nouvelle dans une école est déjà une épreuve à surmonter, mais c’est d’autant plus difficile quand on s’appelle Maxine et qu’on est d’une timidité maladive. Si en plus, elle doit sauver sa ville des kibrouilles, petits êtres maléfiques qui se nourrissent du mal-être des gens, elle ne va pas s’en sortir !

Avec une anti-héroïne en personnage principale et une créature lumineuse et énergique, La Fille et le Kibrille nous invite à suivre une histoire qui nous apprend à rester soi-même et à chercher la force enfouie dans son cœur pour aller de l’avant et affronter les épreuves de la vie. Foisonnant de paysages colorés, tantôt vifs et tantôt ternes, India Swift nous présente son tout premier roman graphique, construit minutieusement sur un jeu entre les cases qui s’enchaînent, se superposent et se démultiplient à vitesse grand V, le tout sur un rythme intense et saccadé. Ce premier tome introduit une série magique, touchante et pleine de rebondissements, autour de l’acceptation de soi et de ses faiblesses.

Young Adult – dès 12 ans

Du mouvement de la terre – T.2 de Voto

Du mouvement de la terre – Tome 2, Voto,

éditions Ki-oon, mai 2023

Malgré les menaces de l’Inquisition, le brillant Rafal a choisi d’écouter son instinct et de poursuivre l’étude de l’astronomie et sa théorie de l’héliocentrisme. Hélas, lui aussi paie ses découvertes au prix de sa vie, mais non sans avoir laissé quelque chose derrière lui… Quelque temps plus tard, Grasz, un homme fasciné par le mouvement des planètes, décide à son tour d’observer attentivement le ciel afin de prouver son hypothèse : selon lui, la trajectoire de Mars décrirait un cercle parfait…

Nous voici au second volet de cette sublime série. Les secrets que recèlent l’univers se dévoilent à l’homme petit à petit. Si le Soleil était au centre de l’univers du premier tome, Mars est le centre de celui-ci. Sa trajectoire ponctue les pages et nous voilà à faire des allers-retours entre les deux livres pour comprendre le monde. Un deuxième tome tout aussi captivant que le premier, qui rappelle la peur d’aller contre l’ordre établi, contre l’Église et son pouvoir. Tandis que l’Inquisition perpétue sa terreur pour empêcher de quelconques recherches en astronomie, l’espoir persiste dans le cœur des hommes et les emporte dans l’hérésie. Uoto continue à nous émerveiller avec son histoire, d’une violence n’égalant que sa beauté. La série phénomène continue à nous bouleverser par son message percutant et porteur d’une vérité cruelle : le poids des découvertes et de la connaissance de l’espace qui reposent sur nos épaules. Car le savoir n’a pas de prix. Pas même celle de la vie.

Au-delà du savoir, la beauté de l’univers !