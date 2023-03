Albums enfants. Nos coups de cœur en cette fin d’hiver

La fin de l’hiver approche : voici les albums illustrés pour nos enfants qui sont nos coups de cœur de cet hiver afin de savourer une dernière fois le froid, la neige, les festivités et la tranquillité de la maison

Commençons par un voyage en Pôle Sud !

Mammouth d’Alex Willmore

Mammouth, Alex Willmore, Éditions Little Urban – 3 février 2023 – 32 pages – 13,90 €

Georges fait partie d’une expédition qui observe les pingouins au pôle Sud. Mais, lui, il est là pour voir un mammouth. Les adultes ne l’écoutent qu’à moitié, ce qui le frustre passablement. Alors quand il voit véritablement un mammouth et qu’il file prévenir toute la banquise sans jamais être pris au sérieux, cela l’ÉNERVE PROFONDÉMENT ! Cet hiver, préparez-vous à une rencontre de taille !

Commençons par le Pôle Sud ! Cet album à l’humour décalé, aux grandes illustrations colorées et pleines de caractère nous emmène dans un voyage au pôle Sud, dans le froid glacial de la banquise, à la recherche de ces mystérieuses créatures disparues depuis si longtemps. À travers cette nouvelle histoire, Alex Willmore nous propose une panoplie de personnages déjantés, entre les pingouins vaniteux, le petit George curieux et aventurier ou encore un étrange mammouth tantôt danseur de ballet, tantôt skateur dans la neige et plongeur artistique à ses heures perdues. C’est un petit moment de magie qui se dévoile tandis que l’on suit le parcours de notre héros, déterminé à voir un mammouth ! Nos lecteurs n’ont qu’à bien se tenir, c’est une avalanche de surprises en perspective qui nous attend en feuilletant les pages de cet album.

Et du côté des manchots ?

Siméon se pose des questions

Siméon se pose des questions, Jo Empson, Éditions Kimane – 2023

La famille Atomik est une famille recomposée… composée d’un papa, d’une belle-mère, de Camille et de Tim, sans oublier Hamstérix, le hamster chéri. Mais ce serait tellement mieux avec un chien… enfin seulement selon Camille et Tim. L’opération séduction est lancée pour convaincre les réfractaires. Attention, ça va déménager !

Tout est tellement meilleur avec une boule de poil qui court dans la maison, pisse sur le canapé, fait ses selles sur le tapis et aboie à longueur de journée… En tout cas, pour Camille et Tim, cela ne semble pas les rebuter, bien au contraire ! Prêt à tout pour convaincre leur parent d’adopter un chien, les voilà redoublant d’efforts pour les attendrir, et tous les coups sont permis pour atteindre leur but… Parce qu’après tout, la fin justifie toujours les moyens, pour les deux petits chapardeurs ! Une BD hilarante dessinée avec la patte experte du Cil Vert qui nous emporte dans cette maison décalée, avec une famille recomposée, tous plus excentriques que les autres. Du père sans réelle autorité, la belle-mère qui suit le courant, les enfants au caractère bien trempé jusqu’au vieux hamster râleur.

Et si nous nous réchauffions avec une histoire d’amitié ?

Un petit air d’amitié de Corinne Averiss et Fiona Woodcock

Un petit air d’amitié, Corinne Averiss et Fiona Woodcock, Éditions Kimane, 2022

Chi est un petit panda timide qui se cache dans la forêt. Un jour, une douce musique parvient en haut de son arbre. C’est un petit garçon qui souffle dans une flûte en bambou ! Chi est trop craintif pour s’approcher. Mais lorsque la brume s’élève dans la forêt, Chi doit trouver en lui le courage d’aider le jeune garçon égaré, même si cela signifie être vu…

Des couleurs douces, entre le vert des bambous, le turquoise des arbres, le rouge des lanternes qui brillent sous la lune et la mélodie de cette flûte qui s’envole en fils orangés à travers la forêt, le tout sur un fond blanc qui fait office de cadre. Les dessins paillettent les pages de milliers d’étincelles, telles des lucioles qui s’illuminent à la tombée de la nuit, tandis que la musique vibre dans le cœur de nos lecteurs en feuilletant cet album. De véritables peintures nous sont dévoilées dans ce livre, où une amitié timide et tendre se tissent entre le petit garçon et Chi, le panda. Une histoire touchante sur la façon de vaincre la timidité et la joie de se faire des amis.

Et si on se rendait sous la banquise ?

Sous la glace

Sous la glace, Michaël Escoffier, Ella Charbon Éditions des éléphants – 2022

Sur la glace : un petit pêcheur. Sous la glace : un petit poisson. Tous deux sont très gourmands, déterminés et surtout bien entourés ! Quand le poisson mord à l’hameçon, tous ses amis viennent l’aider. Le petit pêcheur et ses amis tirent, tirent, tirent sur la ligne. Le poisson et ses amis tirent, tirent, tirent sous l’eau. Ho-hisse…



Et on tire, et on tire ! Au-dessus, un pêcheur gourmand qui veut son poisson. En dessous, le poisson en question, tout aussi glouton, qui veut le morceau de carotte ! Mais qui va gagner ? Cet album à l’italienne nous donne l’histoire sous deux angles, celle du chasseur et de sa proie. Mais de quel point de vue est-elle racontée ? C’est toute l’originalité et le génie de cette histoire qui par sa pirouette finale, nous oblige à la relire pour y trouver les premières traces de sa chute… Surprenant et remarquable, une petite lecture qui laisse le lecteur dans une réflexion complexe…

Direction le froid mordant de l’hiver !

Ours d’Hivers

Ours d’hivers, Irène Schoch, Éditions les éléphants, 2022

A la fin de l’automne, Aldo rejoint sa tanière pour hiberner tout l’hiver. Mais cette fois, impossible de se mettre à l’abri ! Forcé d’affronter l’hiver pour la première fois de sa vie, Aldo va faire face à de nombreuses difficultés. Sans-abri, souvent mal reçu, Aldo va découvrir un monde rude, mais dans lequel surgit quelquefois le sourire réconfortant d’un ami.



Ah comment ne pas attendre l’arrivée de l’hiver, surtout quand c’est au chaud dans une petite grotte, à hiberner toute la saison ! Mais voilà que notre héros doit passer l’hiver dehors, sans maison, sans vêtements chauds et nourriture… Comment faire ? Une histoire tendre où le froid glacial d’un décembre va s’accompagner par un ami chaleureux… L’hiver n’est pas si mal quand on est bien entouré et c’est tout ce que nous explique cet album. Vous aussi suivez la vie d’Aldo durant cette saison périlleuse, aux crayonnés enfantins d’Irène Schoch !

Et ceux qui sont nés en hiver…

Bonjour mon bébé… Capricorne

Bonjour mon bébé… Capricorne, Shana Lyès, Pauline Marlet, éditions Langue au chat, 2022

Sous quel signe es-tu né mon bébé ? Quelle chance tu as, une douce étoile veille sur toi… À travers de douces illustrations et un texte rythmé et poétique, on découvre ce qui rend chaque bébé » spécial » grâce à son signe astrologique : ses traits de caractère, ses jolies qualités et ses petits défauts.

Gare à ceux qui ont un enfant né entre le 21 décembre et le 20 janvier, vous voilà avec un grand curieux, qui s’émerveille dans le monde et le réinvente à sa sauce ! Timide et calme de nature, le capricorne semble déjà indépendant en sortant du ventre de sa maman… Ce petit album doux et pétillant, comme les bulles de savons sur sa couverture, nous propose une introspection sur son enfant, à travers les astres et l’astrologie. Supervisée et rédigée par l’astro-coach et influenceuse Shana Lyès (alias Astrolya), cet album aux illustrations adorables et lumineuses de Pauline Marlet nous propose un instant de douceur et d’amour, à partager avec son enfant pour qu’il apprenne à mieux se connaître !

Un peu de magie et de lumière dans la nuit ?

La Comète

La comète, Joe-Todd Stanton, L’école des loisirs – 2023

À cause du nouveau travail de son père, Mila doit quitter son paradis terrestre en pleine nature pour la grande ville, triste et grise. Se laisser priver longtemps des plantes, des vagues, des arbres, des fleurs et surtout de la comète qu’elle a vue par une belle nuit ? Pas question. Riche de ses souvenirs, de ses rêves, de son sens de l’observation, de ses crayons et d’un peu de magie, Mila réagit.

Nous voilà embarquer dans une nouvelle aventure magnifique, colorée et qui nous fait rêver d’un monde remplie de créativité, de douceur et d’un brin de magie… Voici la recette de Joe Todd Stanton, notre auteur, qui sait si bien proposer des histoires tendres et belles, d’une simplicité déconcertante, jurant avec ses dessins aux détails époustouflants. Cette fois-ci, découvrons le cœur de Mila, petite fille nostalgique de son foyer perdu, qui se retrouve dans la ville où la lumière des étoiles est cachée par les grands immeubles et où la berceuse des vagues qui vont et viennent est remplacée par le bruit des klaxons incessants. Tout a changé, mais quand la comète lui rend visite, la voilà, pinceau en main pour redessiner son monde, tel qu’elle aime et qu’elle a toujours connu. Tout à coup, le décor s’illumine de mille feux et nous voilà plongés dans son imagination débordante ! Vous aussi laissez-vous embarquer dans le monde de Mila, pleine de lumière, de couleur, mais surtout d’amour…

Une dernière aventure avant de s’endormir ?

Au lit, petite fée !

Au lit, petite fée, Rhiannon Fielding, Chris Chatterton, Éditions Gründ, 2023

Dix, neuf, huit minutes avant d’aller au lit ! Lorsque Rosie la fée rencontre un gnome égaré dans la forêt, Rosie doit choisir entre lui venir en aide ou aller au lit. Va-t-elle se coucher à l’heure ?



Voici l’histoire d’une petite fée généreuse et gentille, qui ne prenant que son courage à deux mains et sa grande curiosité, choisit de partir à l’aventure durant ces dix petites minutes avant le coucher du soleil. Le compte à rebours retentit à chaque battement d’aile mais la voilà qui va toujours plus haut, toujours plus loin. Prête à aider son prochain, le temps file, mais là voilà à aller plus vite que l’aiguille qui tourne… Voyagez aux côtés de notre fée et plongez dans un univers merveilleux et coloré, parfait pour faire le plus doux des rêves à la dernière page tournée. Un album plein de tendresse et de poussière de fée, attention aux paillettes qui tombent des ailes de Rosie !