Littérature Jeunesse. Gare aux fantômes : coups de cœur d’octobre 2023

Voici la chronique mensuelle à destination de toute la famille ! Découvrez la sélection de livres jeunesse d’Unidivers pour la période d’Halloween. N’ayez craintes, il n’est pas seulement question de fantômes…

Et si nous retournons dans le passé, le temps d’une soirée ? Cette semaine, Unidivers vous propose de faire un voyage dans le monde de l’au delà, dans la nature qui se terre derrière les arbres, dans les îles cachés derrière la brume, dans les royaumes de l’autre côté du Styx, dans les villes à double visage, la nuit fatidique du 31 octobre !

Petite enfance – dès 3 ans

Natura de Yuval Zommer (minedition)

Natura, Yuval Zommer, minedition, octobre 2023, 36 p, 15€

Natura, esprit de la Terre et du Vivant, accueille en son sein toutes les espèces, humaines, animales et végétales. Elle est vaste et généreuse. Mais jusqu’à quand résistera-t-elle à l’exploitation des hommes ? Un jour, un enfant s’alarme de la voir abattue, malade. Et cet enfant ose parler haut et fort. Sa voix porte l’exigence du renouveau.

Cet album saisissant nous transporte dans un univers onirique, sur le dos de cet être magique qui nous offre la vie et crée le monde. A travers de magnifiques tableaux, peints à l’aquarelle, aux détails prenants, Yuval Zommer lance un appel à l’aide pour sauver Natura. Un jeu d’écriture ludique et vif accompagne ce message d’espoir, porté par les « cygnes dans les airs », « les gnous sur la terre », et « les baleines au fond des mers. » Un conte très actuel qui réveille les esprits de nos enfants et crient en alarme dans nos oreilles. Monts et merveilles se cachent dans la nature et c’est notre devoir de les protéger.

Littérature junior – dès 5 ans

Les fantômes de l’Opéra de Pog et Léon (Little Urban)

Les fantômes de l’Opéra, Pog et Léon, Little Urban,

octobre 2023, 56 p, 15,90€

Paris, 1920. Des gloussements derrière les rideaux. Un grincement dans la salle des machines. Un chuchotement parmi les costumes. Et si des fantômes avaient envahi l’Opéra ? Sur les airs les plus connus, Jeanne mène l’enquête.

Retournons dans les années 20, laissez vous emporter dans un jazz qui fait swinger, foulez le danse floor dans un charleston et surtout revivez les classiques dans le mystérieux Opéra où Jeanne vit. Si vous tendez l’oreille, la voix de Carmen chante une douce mélodie au fond, sur laquelle les souris du dessus dansent en tutu… À travers les pages, redécouvrez les grands héros qui peuplent les gramophones et partez en quête d’aventure avec l’impétueux Pantoufle, compagnon moustachu de notre héroïne. Pog et Léon nous embarquent dans un univers palpitant, vibrant de couleurs, de musique et de tendresse. Plongez dans les décors majestueux d’un Opéra enchanté et revivez le temps d’une soirée, les Roaring Twenties. La magie vous gagnera avant que vous ne vous en rendiez compte !

Grands lecteurs – dès 8 ans

La Légende du roi Arthur (éditions Larousse)

La légende du roi Arthur, éditions Larousse,

octobre 2023, 32 p. 19,95€

Le récit passionnant de la légende du roi Arthur et des personnages qui l’accompagnent tout au long de sa vie : Merlin, Guenièvre, la Dame du Lac, Lancelot, Perceval et les chevaliers de la Table ronde…

Que la matière arthurienne vous passionne ou que vous soyez un amateur des romans de Chrétien de Troyes, cet ouvrage est l’objet qu’il vous faut. Un ouvrage d’une confection soignée et détaillée, accompagnée de magnifiques illustrations qui cachent bien des secrets. Derrière les volants qui ponctuent les pages, se trouvent des extraits des différents livres de l’auteur le plus connu du Moyen-Âge. Une véritable chasse au trésor se dessine à travers les pages et vous voilà à arpenter l’histoire de l’illustre roi Arthur à travers les différentes quêtes qui ont jalonné sa vie. Un grimoire extraordinaire pour (re)découvrir le plus grand des héros de la mythologie celte !

Aventuriers livresques – Dès 10 ans

Les Royaumes muets de Séverine Gauthier et Jérémie Almanza (éditions Oxymore)

Les royaumes muets, Séverine Gauthier, Jérémie Almanza, éditions Oxymore, octobre 2023, 80p, 18,95€

Jeudi, à 23h52, Perséphone fait la rencontre de la mort, sous la forme du fantôme de son voisin Victor. De leur côté, Charles et Théophile, collecteurs de soupirs, ont deux jours de retard… Il y a une vie après la mort et le dernier soupir est le prix pour y accéder. S’il n’est pas collecté, le défunt sera condamné à l’errance… Aussi, Perséphone n’hésite pas à franchir la porte du monde d’après la mort pour partir à la recherche du dernier soupir de Victor…

Bienvenue dans un monde pittoresque, tout droit sorti de l’imaginaire gothique, à la Tim Burton. Derrière cette histoire singulière aux allures faustiennes se dresse le mythe de Perséphone, celle qui peuple les deux mondes. Le poids de la mort pèse sur cet autre royaume, muet, dépourvu de chaleur, de candeur. Tout se joue dans le silence, celui des morts, celui qui laisse échapper des soupirs dans l’air. Séverine Gauthier dresse un récit palpitant, multipliant les références littéraires : Victor Hugo, Théophile Gautier, Pierre de Ronsard… Les dessins particuliers de Jérémie Almanza couplent les tons froids de sa palette magique et le tracé de silhouettes aériennes, des squelettes qui ne laissent pas de trace. Entre les chapitres, comme des temps de pause, viennent s’interposer des interludes, sur un jeu de noir et de blanc, accompagnés d’extraits de poèmes, solennels et étrangement morbides. L’humour décalé de ce livre nous laisse pantois, comme une atmosphère de mort qui s’abat en feuilletant les pages, comme si dés que l’on tourne la première page, nous rentrons aussitôt dans ces royaumes muets.

Young Adult – dès 12 ans

Itaewon Class de Kwang Jin (éditions Kotoon)

Itaewon Class, Kwang Jin, éditions Kotoon,

juillet 2023, 288 p, 14,95€

Park Saeroyi a été élevé par son père qui lui a appris à rester fidèle à ses convictions. C’est pourquoi il n’hésite pas à prendre la défense d’un de ses camarades de classe face à Jang Geunwon, la brute du lycée, même si ce dernier est le fils d’un riche industriel et qu’il bénéficie de passe-droits. Park Saeroyi doit faire face aux conséquences de ses actes et de ses choix, mais il compte bien avancer dans la vie en suivant ses propres règles.

Itaewon Class vous emporte dans un univers singulier, dans le quotidien chaotique de Saeroyi. Héros décalé, à la froideur déstabilisante et à la sincérité déroutante, Saeroyi ne vit que par un principe, celui inculqué par son père. Sa vie tumultueuse ne semble tourner qu’autour d’une chose : vivre sa vie, fidèle à ses convictions. Classique pour un héros de webtoon et pourtant, c’est ce même principe qui fait sortir Saeroyi du lot. Loin est le héros pur, qui combat le mal, en quête de paix. Cet anti-héros vit parmi les villains et il n’a pas l’intention d’être en bas de la chaîne alimentaire. Ce webtoon nous étonne par son rythme, coupé en deux, tantôt des scènes du quotidien dans une ville presque inerte et tantôt des épisodes de violence pure dans une ville témoin de la plus vile des cruautés. Les traits simples, presque caricaturaux détonnent avec les thématiques abordées. Derrière les sourires des deux adolescents se cachent l’âpre réalité de leur condition. Ce premier tome introduit une histoire captivante, mené tambour battant, dans un univers aussi fascinant que dangereux, prêt à engloutir quiconque ose s’y aventurer.

Bonus – développement personnel

Les 120 clés du bonheur de Guillaume Bianco (éditions Oxymore)

Les 120 clés du bonheur, Guillaume Bianco, éditions Oxymore, octobre 2023, 248p. 12,50€

Ces « 120 clés du bonheur » légères mais profondes, issues de la sagesse universelle sont à picorer et à méditer au fil de votre quotidien. Vivez l’instant présent et réalisez que la quiétude ne vous a jamais quitté.

« L’amitié est une âme en deux corps », nous explique Aristote. « La paix commence par un sourire », nous souffle Mère Térésa. 120 citations pour trouver le bonheur, voici ce que vous propose Guillaume Bianco. Les jours noirs de pluie, n’hésitez pas à prendre ce livre en main et à ouvrir n’importe quelle page, une belle surprise vous y attend ! Sur la page de gauche une citation d’une grande personnalité qui vous fera réfléchir et sur la page de droite, une petite illustration d’une sorcière magique et de ses compagnons du quotidien : chat noir, abeille, poulpe ou coccinelle…