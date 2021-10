DOCUMENTAIRE. AKEJI, LE SOUFFLE DE LA MONTAGNE

La société rennaise de production audiovisuelle Mille et Une. Films est heureuse de présenter le documentaire de Mélanie Schaan et Corentin Leconte intitulé Akeji, le souffle de la montagne.

Akeji et Asako vivent hors du temps, dans un ermitage au toit d’herbe caché au creux de la montagne, parmi les animaux et les esprits de la nature.Maître Akeji est un peintre renommé. Descendant d’une lignée de samouraïs, il a été initié à la Voie du thé, du sabre et de la calligraphie. Le couple a fait le choix radical de vivre à l’écart du monde. Saison après saison, Asako cueille des végétaux qu’elle transforme en pigments, Akeji prie et s’adonne à la peinture. Le cycle de la nature semble immuable. Pourtant, le temps se fissure… Le film a reçu le Prix du Meilleur Essai au festival FIFA de Montréal.

05 novembre 2021 à 18h30 en présence des réalisateurs

Médiathèque Communautaire de la Clairière, à Fougères (lle-et-Vilaine)



06 novembre 2021 à 19h en présence des réalisateurs

Médiathèque, à Cléguérec (Morbihan)



06 novembre 2021 à 20h

Médiathèque, à Berck (Pas-de-Calais)



07 novembre 2021 à 17h en présence des réalisateurs

Salle Kameleon, à Kergrist (Morbihan)



08 novembre 2021 à 20h30 en présence des réalisateurs

Pôle Santé, à Merdrignac (Côte-d’Armor)



09 novembre 2021 à 20h en présence des réalisateurs

Espace Victor Hugo, à Ploufragan (Côtes-d’Armor)



11 novembre 2021 à 20h30 en présence des réalisateurs

Salle d’Armor, à Saint-Cast-Le-Guildo (Côtes-d’Armor)



13 novembre 2021 à 18h30 en présence des réalisateurs

Salle polyvalente, à Roz-sur-Couesnon (lle-et-Vilaine)



14 novembre 2021 à 16h en présence des réalisateurs

BPLC, à Le-Sel-de-Bretagne (lle-et-Vilaine)



16 novembre 2021 à 20h en présence des réalisateurs

Cinéma Le Familial, à Saint-Lunaire (lle-et-Vilaine)



17 novembre 2021 à 20h30 en présence des réalisateurs

Médiathèque, à Bruz (lle-et-Vilaine)



18 novembre 2021 à 20h

Médiathèque Municipale, à Saint Dolay (Morbihan)



19 novembre 2021 à 20h

Palais des Arts, à Vannes (Morbihan)



20 novembre 2021 à 15h

Salle du Patronnage Laïque, à Pont-l’Abbé (Finistère)



21 novembre 2021 à 17h45

Cinéma Iris, à Questembert (Morbihan)



22 novembre 2021 à 20h30 en présence des réalisateurs

Médiathèque Grain de Sel, à Séné (Morbihan)



24 novembre 2021 à 20h30

Centre culturel Le Sillon, à Pleubian (Côtes-d’Armor)



26 novembre 2021 à 20h

Médiathèque, à Pleucadeuc (Morbihan)



27 novembre 2021 à 20h15 en présence des réalisateurs

CinéVauban, à Saint-Malo (lle-et-Vilaine)



28 novembre 2021 à 14h30 en présence des réalisateurs, dans le cadre du week-end de clôture du Mois du Doc

Les Champs Libres, à Rennes (lle-et-Vilaine)



28 novembre 2021 à 17h

Médiathèque, à Plescop (Morbihan)



30 novembre 2021 à 20h30 en présence des réalisateurs

Médiathèque Alfred Jarry, à Thorigné-Fouillard (lle-et-Vilaine)