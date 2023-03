Le jeu de stratégie Age of Empires II, puiné à succès

Le tant attendu Age of Empires II arrivait sur les consoles Xbox le 31 janvier 2023. Jeu désormais le plus célèbre des éditions de la saga, Age of Empires II est sorti en 1999, deux ans après la sortie du premier volet. Son histoire est singulière, celle d’un jeu dans lequel, après un vif succès à ses débuts, on a cessé de croire… À tort. Retour sur ce jeu vidéo unique qui, malgré les éditions récentes, ne cesse de revenir sur le devant de la scène du jeu vidéo avec de nouvelles éditions.

Le 13 octobre 1997, Age of Empires I, l’aîné de la famille de jeux vidéo Age of Empires naissait. Rapidement, le 30 septembre 1999, Age of Empires II voyait le jour, suivi des Age of Empires III en 2005 et Age of Empires IV en 2021. Les chiffres sont sans équivoque, le jeu qui rassemble le plus de joueurs et viewers (personnes qui regardent les tournois) est Age of Empires II.

Dans l’univers du jeu vidéo, Age of Empires II est une pièce d’anthologie avec Warcraft et Starcraft, premiers « Jeux de stratégie en temps réel » sortis dans les années 2000 avec une version sur Macintosh. Après un premier tome sur l’Antiquité, Age of Empires II aborde des sujets plus communs. L’époque dans laquelle évoluent les personnages est le Moyen Âge, à l’époque des villageois, des chevaliers et des châteaux forts. Le graphisme est simple, épuré.

Début de partie de Age of Empire II

Les joueurs commencent avec quelques villageois et un bâtiment pour produire ces rares habitants et des terres. De là, ils créent une économie en exploitant des ressources comme les fermes, le bois, la nourriture ou l’or. Ils doivent en même temps veiller à se créer une armée avec infanterie, cavalerie, archer, moine, et différents types d’armes que l’on adapte à l’adversaire. Le but est d’évoluer en âge avant le concurrent et détruire ses ressources, éco et/ou militaires. Avec les différents âges se débloquent différentes armes possibles, différentes technologies, bâtiments… Les joueurs évoluent donc à travers l’âge sombre du Moyen Âge, l’âge féodal, l’âge des châteaux et l’âge impérial.

Bataille à l’âge féodal

Le tout accompagné d’une musique médiévale d’ambiance. On peut y jouer différents peuples comme les Francs, les Anglais, les Goths… thème qui rappelle sans dire Astérix et Obélix. C’est de cette célèbre série de bandes dessinées que Babaorhum, joueur compétitif français classé dans le top 50 mondial, tire son nom.

©Babaorhum

Attiré d’abord par sa version disponible sur Mac et version multijoueur, petit Babaorhum commence à jouer en famille et est vite séduit par sa stratégie, la réflexion qu’elle amène loin des jeux vidéos de vitesse, et par son graphisme simple. Un travail d’aménagement du territoire avant l’heure…

« Ce qui est bien avec Âge of Empire c’est que tous les joueurs, peu importe leur niveau et ce qu’ils cherchent, trouvent leur bonheur ». Babaorhum

Les parties durent en moyenne entre 15 minutes et 1 heure, les casu (joueurs ‘casual’ ou occasionnels) jouent plus lentement, alors que les plus aguerris en mode compétitif peuvent jouer en 1/4 d’heure, sauf exception… « Le record de la plus longue partie compétitive est de 3 jours. Les joueurs étaient de niveaux strictement égaux et aucun ne voulait abandonner. Au bout de 3 jours, l’un des deux a eu un problème de connexion », raconte Babaorhum. « Ils dormaient quand même, rassure-t-il, ils se réveillaient juste régulièrement pour voir l’avancée du jeu ! ». Pas si fous ces Romains !

Babaorhum est également attiré par la stratégie. Dans ce jeu, les joueurs compétitifs de haut niveau sont souvent lents et préfèrent la stratégie, la réflexion. Il faut anticiper les frappes des adversaires, contrer leurs attaques… Du joueur casu au joueur professionnel, chacun vient avec son style, sa touche personnelle, ses attentes. Certains préfèrent miser stratégie, d’autres attaque. Un joueur a même donné son nom à une stratégie : la stratégie Hoang. Celui-ci, inimitable, investit toutes ses ressources pour attaquer l’adversaire et le surprendre.

Développement économique

Développement militaire

Développement militaire et bataille navale

La scène internationale de Age of Empires II est désormais, grâce à sa communauté de supporters, si développée que certains joueurs font le pari d’en vivre. Les tournois par exemple sont des sources d’argent, mais très aléatoires car cela dépend de la victoire du joueur, des publicités faites par la diffusion des vidéos et des abonnés. À côté de cela, des métiers tels que commentateurs de jeux vidéo se sont développés. Le commentateur fait de la publicité pour les joueurs. Les abonnés de ces derniers suivent ensuite le commentateur qui a de ce fait plus de vues et est ainsi rémunéré en fonction du nombre de viewers. Exemples de commentateurs de jeu : (en anglais) MembTV ou encore (en français) OGN. Les chaines YouTube spécialisées se développent, comme la chaine Spirit of the Law, très suivie par les joueurs pour ses rapprochements entre Age of Empires et les maths.

Dernière video de Spirit of the Law

« Face à un jeu comme celui-ci, les entreprises qui les fabriquent et les conceptualisent ont différents choix : faire payer les joueurs avec des abonnements mensuels ou avec des extensions régulièrement. C’est le choix des créateurs d’Age of Empires. Le 2 a de loin bien mieux marché que les autres, donc on continue a sortir des éditions », explique Babaorhum.

En effet, quand Age of Empires III sort en 2005, c’est l’âge sombre, non-virtuel cette fois, d’Age of Empires II. Le graphisme du dernier né est différent, plus raffiné, mais marche moins bien. L’époque de la Révolution ne réunit pas autant d’adeptes que le Moyen Âge, cette révolution tourne court. Parallèlement, si Age of Empires II est moribond et que les entreprises n’y croient plus, le jeu est maintenu à flot par les joueurs nostalgiques et les plus grands fans, qui réussiront à le faire renaitre de ses cendres.

Age of Empires 4

En 2021, Age of Empires IV tente un nouveau succès, mais ce jeu est à l’image d’une ébauche de jeu sortie trop vite. Le jeu, mal encodé, ne permet par exemple pas de modifier et personnaliser les paramètres des raccourcis de claviers, détail gênant qui empêche la compétition. Nouvel échec donc pour la famille Age of Empires. « C’est comme te donner une raquette de tennis, sans que jamais tu ne puisses retendre ou changer les cordes qui te permettent de bien envoyer la balle. »

Age of Empires II possède une communauté de fans unie. Des groupes et forums existent sur Discord et Twitch pour permettre aux joueurs de tous les niveaux d’échanger et de passer du temps ensemble en se confrontant à d’autre techniques. Un jeu à (re)découvrir à l’infini !

Lien twitch de Age of Empires II

Groupe Discord francophone de Age of Empires II