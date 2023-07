Bonnes adresses en Bretagne #1 : des restos à l’eau pas bateaux…

En Bretagne comme ailleurs, cet été il ne faut vraiment pas oublier de boire de l’eau (canicule oblige !). Mais quoi de mieux que de prendre la fraîche en même temps qu’un coup de cidre, une bière de soif, des bons vins (voire du champagne !) sur un bateau ou une péniche ? Dans ces adresses de bars-restos pas bateaux, tous sur le pont pour vivre ce rêve sans larguer les amarres. Quoique…

ILLE-ET-VILAINE

LA PÉNICHE MUSETTE À RENNES

La péniche Musette redébarque à Rennes ! Ce bar flottant de 75 places installé quai Saint-Cast dans le centre-ville ouvrait le 6 mai 2022 sous le soleil avant de fermer trois semaines plus tard sous le coup d’une fermeture administrative. Mais elle a rouvert fin mai 2023. Tout le monde à bord ! Retrouvez ici l’article complet paru dans Unidivers.fr

La Musette 3, quai Saint-Cast, Rennes La Musette sur Facebook

LE COMPTOIR DU SARRASIN À RENNES

Le comptoir du sarrasin, nouvelle péniche restaurant située quai Saint Cast à Rennes, a ouvert ses portes mercredi 28 juin 2023. Non pas une nouvelle crêperie, mais un restaurant qui décline le sarrasin de toutes les manières possibles avec un véritable potentiel créatif, qui plus est dans un cadre agréable. Retrouvez ici l’article complet paru dans Unidivers.fr

Le Comptoir du Sarrasin 4 Quai Saint-Cast, 35000 Rennes 07 88 59 91 94

MORBIHAN

LE PIANO BAR À VANNES

Il fallait sans doute l’être un peu – barge – pour ce lancer dans une telle aventure ! Delphine Grimont (ex de France 3) a sauvé de la casse et fait venir de Hollande un bateau de 1900. Ses 46 m d’acier abritent un restau, une salle de spectacle avec une programmation musicale pointue (et théâtre d’impro hors vacances). On y déjeune (25 €). On y dîne (38€). Quand le bar ouvre à 18h, on attaque avec un Funky Dragon, cocktail très… funky !

Ouvert du mardi au vendredi midi et du mardi au samedi soir.

Allée Loïc Caradec, Vannes (56). Tél. : 02 97 47 76 05 site web pianobarge@gmail.com

LA GUINGUETTE LISBETH À MALESTROIT

Bar à tapas musical où l’on boire un coup, dîner mais aussi dormir dans un bateau de conception classique » Tjalk Hollandais », un bateau de 20m de long et de 4,60 m de large. Les connaisseurs savent reconnaitre de suite ce type de bateau : coque en fer (pas acier) et beaucoup de bois d’acajou vernis à l’intérieur. A l’origine de ce projet, nous retrouvons le capitaine Philippe Tabary et ses 50 ans de navigation. Ouverture tous les jours de 11h à 21h

Lisbeth 1902 Ecluse de Malestroit Morbihan

Site – 06 51 11 45 66 – captain.lisbeth@gmail.com

FINISTÈRE

LE NO NAME À LANDUNVEZ ARGENTON

Bar, salon de thé, boutique dans un ancien fileyeur amarré au port d’Argenton à Landunvez. Ouvert depuis avril 2023, le bar-salon de thé Le No Name remplace le Salon de thé La Fleur des Thés. À la barre, Crystel et Pierre-Yves Barra qui remplace Marie-Claude qui avait installé cet ancien caseyeur du Conquet dans le port d’Argenton – avec l’aimable contribution de son mari. Le robuste bateau est un bar, salon de thé et petite restauration. Café, chocolat chaud maison, bières régionales, cidre, vins, apéritifs, cocktails, digestifs, ainsi que bien entendu des boissons non-alcoolisées. Ne manquez pas de goûter le fameux thé aux algues. Et pour l’accompagner, on prend un gâteau et la spécialité : un ovni !

Ouvert toute l’année. Tous les jours en été, de 10h30 au… départ du dernier client. Dès 9h le mercredi, jour de marché (l’été) sur le quai. Route de la Cale, Landunvez

Tél. : 02 21 74 64 89 barlenoname@gmail.com

LOIRE-ATLANTIQUE

LE BATEAU-LAVOIR À NANTES

Le Bateau-Lavoir est une création originale apparentée aux Machines de l’île, réalisée par le Service des Espaces Verts de la Ville qui ne devait exister que le temps de l’été 2009. Mais l’histoire en a décidé autrement… Pas très loin de la Tour Bretagne, juste avant que l’Erdre se planque sous terre, cet authentique bateau-lavoir est un havre de bonne humeur et de qualité. Pour preuve, sa politique de fournisseurs locaux et de préférence bio, notamment en maraîchage pour les tapas. A déguster dans une ambiance musicale esprit guinguette.

Le Bateau Lavoir Quai Ceineray – Nantes Ouvert du lundi au samedi ouverture 17h30 dimanche ouverture 12h

Site internet – Facebook – Instagram – 02 40 35 57 16 – https://www.bateau-lavoir.fr

PÉPÉ GUINGUETTE À NANTES

Les bords de l’Erdre et l’île de Versailles accueille une péniche bleue et blanche amarrée à côté du pont Saint-Michel. Le Pépé Guinguette offre carte de restauration de très bonne qualité : côte de bœuf grillée ou homard, accompagnés notamment de frites maison ou d’une jardinière de légumes frais. Comptez 50 euros pour un repas complet. Durant la journée, vous pouvez agréablement y boire un coup rafraichissant.

Pépé Guinguette Quai de Versailles, Ouvert du mardi midi et du mercredi au samedi de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30 et le dimanche midi

Facebook 02 40 35 17 00 pepe.guinguette@gmail.com



LA DRÔLE DE BARGE À NANTES

La Drôle de Barge est une imposante péniche qui peut accueillir 200 personnes réparties sur sur le pont et la calle. Avec ses deux barss, cette guinguette flottante sur le Canal Saint-Felix face au Lieu Unique et juste à côté du Petit Baigneur est une invitation au farniente. Mais des apéros mix vous réveilleront…

La Drôle de Barge Canal Saint-Felix, Nantes Ouvert du lundi au samedi Facebook – Instagram contact@droledebarge.fr droledebargenantes



LE PETIT BAIGNEUR À NANTES

Comme la Drôle de Barge, la guinguette flottante Le Petit Baigneur est amarrée sur le canal Saint-Félix, en face du Lieu Unique. L’esprit y est le même, mais l’ambiance du Petit Baigneur est souvent dansante, guinguette oblige !

Le Petit Baigneur Bassin Saint-Félix, Quai de Malakoff – Nantes Ouvert tous les jours

Facebook – Instagram – 02 51 84 06 79



LA CASA À NANTES

Située en plein coeur de la ville, à deux pas de l’île de Versailles, la Casa est une péniche tropicale… un bar orienté Caraibes. Près de 100 rhum différents vous y attendent. Pour les accompagner des bols ou des planches apéros;

La Casa – Péniche tropicale 6 Quai Henri Barbusse, Nantes Ouvert tous les jours

Facebook – Instagram – 06 75 29 80 44 – lacasa.penichetropicale@gmail.com

