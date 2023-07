Bonnes adresses en Bretagne #2. Terrasses et restos au ras de l’eau

Par ces temps de canicule, la proximité de l’eau est une bénédiction. Voici une sélection d’adresses en Bretagne pour savourer la brise en même temps qu’une caïpi ou un plateau de fruits de mer.

Côtes-d’Armor

Dans le magnifique site de la chapelle Saint-Michel dressée sur son rocher au milieu de la plage, le long du GR34, ce sympathique resto répond aux attentes des vacanciers : prix doux et service continu. Dès 11 h, on peut commander une galette, une glace artisanale, une araignée mayo (17€), une assiette d’huitres de Fréhel (12€) ou des moules-frites (12€). Chaque jour son plat : le lundi, c’est pas ravioli, mais Croustilles de quesadilla (14€). Ça caille ? On vous prête une polaire ! Le soleil donne ? Voilà un chapeau de paille ! On aime : le fait de pouvoir être servi encore à 23 h (rarissime en Bretagne !) et le menu enfants à 9€.

Le Petit Saint-Michel, 68, route de Lormet, Erquy (22). Tel : 02 96 72 39 34

Tenu depuis des lustres par Jean-Marie, on vient au Poisson rouge pour plusieurs raisons. La première, c’est la vue sur le port et la plage. Les parents y boivent ainsi une bière (Uncle) en regardant leurs progénitures s’ébattre dans l’eau ou construire des châteaux-forts. La deuxième, le lever et le coucher de soleil sont somptueux, car vous êtes ici sur la seule terrasse et plage à être orientées en direction du sud. La troisième, c’est que leurs galettes (tendres au milieu, grillées sur le côté) sont délicieuses. Rançon du succès, il faut parfois patienter pour avoir une table dehors, notamment à l’heure de l’apéro.

18, quai de la République 22410 Saint-Quay-Portrieux tel : 02 96 70 51 59

Côtes d’Armor… Côtes de porc ? Autant prendre avec humour les incidences du (trop) grand nombre de cochons en Bretagne en flinguant le temps dans le jardin arboré qui domine la mer, au ras de la boite de nuit l’Étrier (sous le coup d’une fermeture administrative durant l’été 2023), haut lieu de la fête à Saint-Quay. Et la description qu suit vaut pour le Bar de la Plage qui le suit. Dans les deux cafés-restos, on aime y prendre un café le matin, déguster une crêpe ou une galette, des moules (12€), une salade (de 12 à 18€), un burger (15€), une brochette de saint-jacques de la baie et du porc sous différentes formes. Joyeux et décontracté. On aime : les soirées DJ (de 19 h à 2 h, vendredi et samedi) ou pour les concerts du dimanche (à 16 h 30).Ouvert tous les jours en été, de 10 h à 2 h. Place de la plage, Saint-Quay-Portrieux. Tél. : 02 96 70 73 51

Finistère

Rive droite, avec sa terrasse sur le port de plaisance, ce sympathique bar resto bat au tempo des marées et des fiestas locales. Ambiance voileux et djeun’s donc et petite bouffe d’été sans prétention : salade (de 14 à 17€) et plat du jour (autour de 15€). On aime : la possibilité d’accoster directement avec son yacht (sauf format géant, genre émir du golfe !) Ouvert en été du lundi au samedi. Cours Beaumont, Port de Morlaix. Tél. : 02 98 63 29 11

Le Belon, ça vous dit quelque chose ? Avant d’être une huître, c’est une rivière qui embrasse l’Aven sur la bouche avant de se jeter dans l’océan. Les voileux aiment les remonter avec la marée. Leur escale préférée ? Ce merveilleux bistrot où on trouve l’essentiel de la vie : tabac, alcool – pour les petites pépées, on ne vous garantit rien ! La cuisine de Marie Le Beux, fort réputée, décline les produits de la mer, associés à des épices et à des légumes oubliés.

On aime : le p’tit verre de muscadet au coucher du soleil sur le quai avant d’entrer déguster un risotto aux coquillages. Ouvert du mercredi au dimanche, de 11 h à minuit. Déjeuner de 12 h 30 à 14 h. Dîner de 19 h 30 à 21 h. 47, rue des Voiliers, Riec-sur-Belon. Tél. 02 98 06 92 00

Merveilleuse terrasse en surplomb sur la plage ! Parfaite pour une dégustation d’huîtres du Vivier de la Forêt-Fouesnant ou des belons de Cadoret. On n’est plus dans les mois en R ? Alors on prend un plateau de fruits de mer (38€/ pers.), une marmite de homard à la crème ou une langouste à la plancha. Formules déj : 20 €. Menus de 24 à 40€.

On aime : l’esprit brasserie chic ouverte dès le matin pour le petit-déj et tout l’après-midi pour se désaltérer face à la grande bleue. 45 rue des Sables Blancs, Concarneau. Tél. : 02 98 50 10 12. site internet

Ille-et-Vilaine

Au cœur de l’immense parc des Gayeulles (100 ha !) parsemé de cinq étangs, ce restaurant (à la déco revue en 2015 par Philippe Lemarquer) est doté d’une terrasse sur pilotis prise d’assaut les jours de soleil. On y sert à l’ardoise une cuisine maison, avec produits frais et locaux.

Si on y va va plus pour la vue que pour la cuisine, c’est un moment agréable à toutes les heures de la journée ainsi que durant les soirées (brésiliennes)…

Ouvert de 10 h à 19 h, du lundi au vendredi (pour un café le matin, une glace l’après-midi…) et de 14 h à 19 h samedi et dimanche (pas de restauration). Parc des Bois, rue du Patis-Tatelin, Rennes (nord-ouest). Tél. 02 99 36 23 10

« Ici, on se sent tout de suite en vacances », assure le patron. On confirme ! De la terrasse qui surplombe la plage de la Guimorais (à deux minutes de Saint-Malo), on surveille les enfants qui érigent leurs châteaux de sable. Allongés dans des transats, il reste à tendre le bras pour attraper un cocktail dont le prometteur Sex on the beach (9€), là, sur la table basse. Pff ! La vie est dure ! Menus : 29€ et 39€.

On aime : le petit vin blanc avec une assiette de tapas et les animations du samedi soir (DJ, jazz, country, …)

Ouvert 7 jours/7 en saison. Plage des Chevrets, Saint-Coulomb. Tél. : 02 99 89 01 60 resto.perlenoire@orange.fr

Ils sont rares les endroits où l’on peut manger au bord de la rivière qui a donné son nom au département ! A 15 minutes de Rennes, au cœur d’un magnifique parc aux arbres centenaires, le Bistrot de l’Hôtel du Moulin offre un bel espace ouvert sur une très agréable terrasse donnant sur la rivière. Ce moulin qui l’enjambe offre deux restaurants, dont un bistrot en rez-de-bief largement ouvert sur le parc. Ouvert pour le petit-déjeuner de 7 h à 10 h (13€, réservation conseillée), pour le déjeuner et de 18 h à 21 h. L’occasion de savourer une planche apéritive, une soupe froide ou un carpaccio et un dessert.

Ouvert tous les jours midi et soir (sauf réceptions. Il est prudent de téléphoner avant) 30 rue de Paris, 35220 Châteaubourg. Tél. : 02 99 00 30 91

Morbihan

Le Petit Port au Logeo

C’est l’adresse aimée des vacanciers dans le golfe du Morbihan – côté presqu’île de Rhuys. Le spot a fait peau neuve. Le côté cabane a laissé place à une structure plus chic, tout en gardant le caractère authentique de ce site basé sur un ancien corps de garde. À la carte : les incontournables sardines grillées (10€), les moules-frites à l’indienne (14€) et les poissons issus des criées de la région, déclinés en brochette (lotte, noix de saint-jacques : 20€) ou en sauce au cidre. On aime : la « garde » assurée par un redoutable goéland qui a sa propre page Facebook ! Le Logeo, Sarzeau (56). Tél. : 02 97 26 89 87

Dans un ancien grenier à sel du XVIIIe, au bout du quai sur la Vilaine. Brasserie proposant une cuisine française et du monde, ouvert toute l’année, du mercredi au dimanche de 12h à 22h. On aime : l’éclectisme rassembleur de la carte, avec un breizh fish (18€), un fish and chips (18€), un bo bun thaï (18,50€),

9, quai Saint-Antoine, Le Vieux Port, La Roche-Bernard. Tél. : 02 99 90 74 60.

Ça ressemble à une blague, mais çà n’en est pas tout à fait une. La dernière adresse de cet article n’est pas au bord de l’eau, mais face à un paysage lunaire, celui du lac de Guerlédan, plus grand lac artificiel de Bretagne, à sec pour entretien (3 fois par siècle !). Alors exceptionnellement, on ne profitera pas du ponton pour la pêche (ou la bronzette !), des pédalos et des canoës de ce Merlin. Merlin vous accueille dans son restaurant, sa salle de groupe et sa terrasse panoramique. son camping (près du lac) ainsi que nos chambres à réserver par booking.com Attention : le restaurant à la carte n’est pas ouvert tous les jours. Les heures d’ouverture actuels sont mises sur Facebook, Instagram et Google.

Anse de Sordan – Saint-Aignan. Tél. :02 97 27 52 36

Articles connexes :