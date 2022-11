Actualité littéraire de novembre 2022

Novembre est le mois des Prix Littéraires ! Alors si les nouvelles parutions sont rares, vous trouverez largement de quoi sustenter votre soif de lire avec les romans munis du fameux bandeau rouge ou déjà quelques livres de poche en version collector pour les fêtes de fin d’année.

Commençons tout de même par une nouveauté. Et pas n’importe laquelle puisqu’il s’agit du dernier roman de l’anglais Jonathan Coe. Le royaume désuni (Gallimard, 10 novembre 2022, traduit par Marguerite Capelle) est un roman de grande ampleur. En sept parties scandant les sept temps majeurs de l’histoire de l’Angleterre moderne, ce roman mêle brillamment les destins d’un pays dysfonctionnel, d’une irrésistible famille anglaise et d’une chocolaterie. A ne pas manquer ! (feuilleter le livre)

Jim Fergus revient sur le destin de May Dodd, l’héroïne de son roman à succès, Mille femmes blanches (Le Cherche-Midi, 1998). En 1875, May avait été séparée de ses enfants et enfermée dans un asile. Le seul moyen d’en sortir était d’accepter de rejoindre un convoi de femmes blanches destinées à épouser des guerriers cheyennes. Deux ans plus tard, elle part avec Chance, son amant cheyenne, Horse boy et sa compagne vers Chicago dans l’espoir de retrouver ses enfants. May et Chance (Le Cherche-Midi, 3 novembre 2022, traduit par Jean-Luc Piningre)

est le récit empathique et romanesque de cette aventure qui les mèneront à Paris puis en Camargue.

En littérature française, je vous présente un document. Jacques Attali, chef d’entreprise et économiste, porte toujours un regard très lucide sur notre société. Histoires et avenirs de l’éducation (Flammarion, 9 novembre 2022) est davantage qu’un panorama historique de transmission de savoirs. En faisant le constat d’une dégradation globale de l’éducation, il propose des choix radicaux afin que chacun mette l’éducation au service d’un monde bienveillant. Un enjeu majeur de nos sociétés. (feuilleter)

Toujours beaucoup de romans noirs en ce mois de novembre. Tout d’abord une nouvelle enquête de Walt Longmire, le shérif récurrent des romans de Graig Johnson. Le shérif affronte un des plus redoutables cartels mexicains, dont le chef vient de capturer sa fille dans Le coeur de l’hiver (Gallmeister, 3 novembre 2022, traduit par Sophie Aslanides).

Aså Larsson, star incontestée du polar suédois, poursuit sa série culte autour de son héroïne, Rebecka Martinsson. Les crimes de nos pères (Albin Michel, 2 novembre 2022, traduit par Anne Karila) débute par la découverte de deux cadavres. Si le premier décès est récent, le second remonte à plus de cinquante ans. L’enquête de Rebecka va réveiller de sombres secrets, notamment sur sa propre famille.

Citons aussi un nouveau roman de Maxime Chattam, La constance du prédateur (Albin Michel, 2 novembre 2022). Enquête de Ludivine Vancker sur un tueur en série, surnommé Charon, le passeur des morts. De son mode opératoire, on ignore tout, sauf sa signature, singulière : une tête d’oiseau. Il n’a jamais été arrêté, jamais identifié, malgré le nombre considérable de victimes qu’il a laissées derrière lui. Jusqu’à ce que ses crimes resurgissent du passé, dans les profondeurs d’une mine abandonnée…

Les remises de Prix littéraires ont commencé le 27 octobre 2022 avec l’attribution du Prix Décembre à Lola Lafon pour son excellent ouvrage, Quand tu écouteras cette chanson (Stock, 17 août 2022). Je vous recommande particulièrement cet ouvrage. En passant une nuit dans le musée Anne Franck, l’auteur évoque le passé de cette jeune fille mondialement connue comme symbole de la Shoah. Mais Lola Lafon, en composant avec sa propre histoire, signe un hommage à l’adolescence brisée par l’Histoire et au pouvoir de l’écriture. (lire un extrait)

L’Italo-suisse Giuliano da Empoli remporte le Grand prix du Roman de l’Académie Française 2022 pour Le mage du Kremlin (Gallimard, 14 avril 2022) (Voir article Unidivers du 21 juin 2022). Quatre romans restent en lice pour le Prix Goncourt qui sera attribué le 3 novembre prochain. On retrouve Giuliano da Empoli aux côtés de Makenzy Orcel pour Une somme humaine (Rivages, août 2022), Brigitte Giraud pour Vivre vite (Flammarion, 24 août 2022) et Chloé Korman pour Les presque soeurs (Seuil, 19 août 2022).Ce même jour seront attribués les Prix Renaudot (romans et essais). Viendront ensuite les Prix Femina (7 novembre), Medicis (8 novembre), Interallié (9 novembre), Prix de Flore (10 novembre) puis le Prix Wepler (14 novembre).

N’hésitez pas à lire les nombreuses œuvres d’Annie Ernaux qui a reçu cette année le Prix Nobel de Littérature. En version poche, pleins feux sur les versions collector. Chez Livre de Poche, vous trouverez Le journal d’Anne Franck (version collector le 2 novembre 2022). À lire à la lumière du livre de Lola Lafon précédemment cité.

En guise de petit cadeau de Noël, offrez Légendes d’automne (1018, version collector du 3 novembre 2022, traduit par Brice Matthieussent) de Jim Harrison.

Ou le roman magistral de Colum McCann, Apeirogon (1018, version collector du 3 novembre 2022, traduit par Clément Baude).