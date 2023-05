Actualités littéraires du mois de mai 2023

Mai est paraît-il le plus beau mois de l’année. En tout cas, le dicton nous incite à faire ce qui nous plaît. Alors si vous aimez lire, ne vous en privez pas! Voici quelques conseils parmi les parutions du mois.

Auteure de romans, nouvelles et livres pour enfants, Claire Castillon ne fait jamais dans la demi-mesure. Elle est connue pour la violence crue de son écriture. Avec L’Oeil (Gallimard, 4 mai 2023, feuilleter), elle propose un recueil de nouvelles qui laisse une fois de plus une impression de malaise mais aussi de rire et de mystère. L’auteure se place dans la tête de personnages étranges : une amoureuse manipulée, une mère qui couve son fils à l’excès, un homme qui se transforme en chien…Pourtant derrière la folie, le fantastique, Claire Castillon écrit sur la solitude, l’absence d’amour, les relations humaines. Et avec son style imagé, sa touche personnelle et les chutes surprenantes, l’auteure fait de son monde singulier un plaisir de lecture.

Jean-Paul Delfino, romancier et scénariste propose une grande saga historique avec Guyanes (Héloïse d’Ormesson, 11 mai 2023). En excellent conteur, l’auteur tisse des destins individuels dans la grande histoire de la Guyane. En 1872, Clara, à peine vingt ans, active sur les barricades lors de la commune de Paris est emmenée fers aux pieds en Guyane. Pour Mané, esclave brésilien en fuite, cette terre est un espoir de liberté. Alphonse, joueur invétéré acculé de dettes, voit en la Guyane l’espoir d’une nouvelle existence. Une plongée dans le passé colonial de cette région d’outre-mer avec des portraits inoubliables de personnages en quête d’un autre avenir.

Hoai Huong Nguyen, d’origine vietnamienne, est née en France. Ses romans sont d’une poésie, d’une sensibilité hors du commun. Je vous recommande donc particulièrement Tendres ténèbres (Viviane Hamy, 3 mai 2023). Nous sommes en 1950 dans la baie de Somme. Michel, récent bachelier, tombe sous le charme d’Annabel, une belle aristocrate anglo-vietnamienne. Elle vient de louer la maison de la falaise que l’on dit hantée. De discussions en promenades, de confidences en anecdotes, les deux jeunes gens se découvrent. Mais l’apparition d’un intrus risque de gâcher les flâneries ravissantes de Michel.

Pour les amateurs, je signale le nouveau roman de Virginie Grimaldi, Une belle vie (Flammarion, 3 mai 2023, feuilleter). Deus soeurs qui se sont perdues de vue se retrouvent dans leur maison d’enfance. Des retrouvailles qui remuent le passé et pourraient les réconcilier.

De très belles pépites en littérature étrangère avec tout d’abord le quatrième opus du Quatuor des saisons d’Ali Smith. Été (Grasset, 17 mai 2023, traduit par Laëtitia Devaux, feuilleter) est un roman sur l’amour, le temps et les choix politiques d’une démocratie occidentale. Ali Smith compose ici un magnifique hymne à l’hospitalité. Sacha Greenlow, seize ans et son frère Robert sont bien différents. Elle est engagée pour la défense de l’environnement alors qu’il est très conservateur. Charlotte et Arthur, en route pour rencontrer Daniel Gluck, centenaire autrefois prisonnier à cause de ses origines allemandes, passent chez les Greenlow au sommet de leurs divergences. Au carrefour de l’histoire et des débats qui secouent aujourd’hui le Royaume-Uni, Été est un roman multigénérationnel sur l’amour, le temps et les choix politiques d’une démocratie occidentale. Ali Smith compose ici un magnifique hymne à l’hospitalité.

Dans une langue sobre, Jens-Christian Grondahl est un expert dans l’analyse innovante de situations ordinaires. Les jours sont comme l’herbe (Gallimard, 11 mai 2023, traduit par Alain Gnaedig) est un recueil de six courtes histoires situées dans des lieux et des époques variées. Chacune campe un personnage en fuite. Évadé, réfugié, fugueur, suicidé, engagé pour la vérité ou l’amour, chacun est à un point de bascule et doit faire un choix qui engagera son avenir. L’auteur va à l’essentiel avec une finesse stylistique incomparable.

Arturo Perez-Reverte nous conte la véritable histoire du Cid dans Sidi (Seuil, 5 mai2023, traduit par Gabriel Laculli, feuilleter). Après avoir été banni du royaume de Castille par le roi Alphonse VI, Ruy Díaz vend, au mieux offrant, les services de sa troupe de soldats dévoués. Dans cette lutte pour la survie en territoire hostile, sa force de caractère et ses faits d’armes lui vaudront rapidement le surnom de Sidi Qambitur, maître triomphateur. Un roman haletant, épique et magistral, une immersion au cœur de l’Espagne du XIe siècle.

En littérature noire, Fred Vargas remet en piste le commissaire Adamsberg avec Sur la dalle (Flammarion, 17 mai 2023). A part le dialogue au sujet d’un dolmen qui tient place en quatrième de couverture, le mystère reste complet autour de ce nouveau roman. Mais on peut faire confiance à l’auteur et à son commissaire récurrent.

Grand maître du roman psychologique et fantastique, José Carlos Somoza propose un hommage à l’oeuvre de Conan Doyle. Étude en noir (Actes noirs, mai 2023, traduit par Marianne Millon) est un portrait saisissant de l’Angleterre victorienne et de la misère de ses petites gens, décrites avec empathie et émotion, à la manière d’un Charles Dickens.

Depuis Les rivières pourpres, Jean-Michel Grangé est un auteur incontournable du thriller horrifique français. Mai 68, alors que Paris est à feu et à sang, Hervé découvre le corps d’une jeune fille, nu, mutilé, dans une position de yoga. Jean-Louis, flic socialiste hanté par la guerre d’Algérie, attaque l’enquête. Hervé, son demi-frère et Nicole, amis de la victime, le secondent. Rouge karma (Albin Michel, 3 mai 2023) nous entraîne de Paris aux rives du Gange pour finir au Vatican. Jean-Christophe Grangé maîtrise son intrigue en reflétant l’esprit d’une époque et les différentes cultures des pays traversés.

Un petit tour au rayon Poche pour signaler la sortie du dernier roman de Nicolas Mathieu, Connemara (Babel, 3 mai 2023, feuilleter) et le second opus du Pays des autres de Leila Slimani, Regardez-nous danser (Folio, 4 mai 2023, feuilleter).

Et côté sueur froide, je vous conseille Nous sommes les chasseurs (Rivages poche, 10 mai 2023) au cœur de l’univers sombre et magnétique de Jérémy Fel.