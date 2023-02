Actualités littéraires de février

En ce mois de février 2023, découvrez les nouveautés littéraires.

Si Février est le mois le plus court de l’année, c’est aussi un des mois les plus froids. En rentrant chez soi, s’installer confortablement avec une boisson chaude et un bon livre reste un des meilleurs moments de la journée. Si vous êtes toujours en quête des nouveautés littéraires qui peuvent accompagner ce moment de repos, voici quelques idées.

Auteure d’une soixantaine de romans, Catherine Clément est une philosophe passionnée d’histoire. Elle tire son inspiration de ses origines et de ses voyages. L’allemand de ma mère (Seuil, 3 février 2023) est un roman intime sur fond d’histoire de la Seconde Guerre mondiale. Le docteur Schütz, réfugié allemand arrive à Paris à l’automne 1938. Il fuit un pays qui l’empêche d’exercer sa profession. Raymonde, jeune pharmacienne et mère de la narratrice, lui vient en aide jusqu’à ce que, les soldats allemands occupant la moitié du pays, il révèle sa véritable identité. Cet antinazi convaincu se portera au secours de la famille juive de notre autrice. Cette tragédie au cœur de la France collabo est à la fois une œuvre de mémoire et un hommage aux proches de l’auteure.

Histoire d’un ogre (Gallimard, 16 février 2023) est le portrait d’un riche industriel qui ne rêve que de conquérir. Erik Orsenna, économiste d’origine, propose avec ce conte voltairien une critique sociale d’une époque qui privilégie la recherche du bénéfice au détriment de la diversité et de la liberté des expressions.

Avec Les rives de la mer douce (Mercure de France, 2 février 2023), Laura Alcoba revient à ses origines argentines. Les navigateurs espagnols avaient surnommé le Rio de Plata la mer douce tant il était vaste. Entre la rive de l’Aven, entre Pont-Aven et le moulin du Hénan, où elle se promène et les berges de son enfance, Laura Alcoba mène un voyage intérieur en forme d’autoportrait. Elle évoque les points les plus sauvages et parfois les plus douloureux de sa vie.

Le second mois de rentrée littéraire est toujours plus riche en romans étrangers. Je commence par deux romans allemands. Le premier est actuel, le second est une première édition française d’un roman culte.

À la mort de son épouse Birgit, Kaspar, libraire berlinois, découvre un pan de sa vie qu’il avait toujours ignoré : avant de quitter la RDA pour passer à l’Ouest en 1965, Birgit avait abandonné un bébé à la naissance. Il part sur les traces de cette belle-fille et trouve Sigrun, celle qui pourrait être sa petite-fille. Plus de vingt-cinq ans après Le liseur, Bernhard Schlink offre avec La petite-fille (Gallimard, 9 février 2023, traduit par Bernard Lortholary) un grand roman sur l’Allemagne qui sonde puissamment la place du passé dans le présent, et nous interroge sur ce qui peut unir ou séparer les êtres.

Pour continuer avec l’histoire allemande, ne ratez pas ce grand roman classique de la littérature allemande, Les enfants d’Oppermann (Métailié, 17 février 2023, traduit par Dominique Petit). Écrit en temps réel par Lion Feuchtwanger pendant que les nazis consolidaient leur pouvoir, ce grand livre montre la chute de l’Allemagne de Weimar à travers les yeux d’une famille juive bourgeoise, d’abord incrédule en raison de son statut social et culturel, puis choquée et paralysée par une idéologie qui leur est incompréhensible.

En quelques romans, d’une plume lumineuse et sensuelle, Akwaeke Emezi s’impose comme une auteure nigériane incontournable. Le lendemain d’une grande émeute au marché, la mère de Vivek Oji découvre le corps de son fils allongé sur leur véranda, sans vie. La mère se met alors à explorer le passé afin de trouver des réponses. La mort de Vivek Oji (Gallimard, 9 février 2023, traduit par Blandine Longre) mêle puissamment les questions d’identité, de genre, de tolérance et d’innocence. Mais c’est avant tout le roman bouleversant et universel d’une jeunesse injustement brisée en plein vol.

Ces gens-là (Gallimard, 2 février 2023, traduit par Mathieu Dosse) est le dernier roman de Chico Buarque. Avec Manuel Duarte, écrivain sexagénaire en manque d’inspiration, nous déambulons dans un quartier huppé de Rio de Janeiro tandis qu’autour de lui la ville périclite. Farce sombre, ce roman de Chico Buarque est une critique subtile et mordante du Brésil d’aujourd’hui, un portrait de première main d’un pays hanté par ses vieux démons (la dictature, les inégalités sociales, le racisme, le fanatisme religieux).

Je termine avec un hommage à un jeune auteur américain. Anthony Veasna So est mort accidentellement en 2020, à l’âge de 28 ans. Originaire de Stockton en Californie, il appartenait à la nouvelle génération d’Américains d’origine cambodgienne, dont les familles ont fui leur pays et le régime génocidaire des Khmers rouges dans les années 1970. Nous aurions pu être des princes (Albin Michel, 8 février 2023, traduit par Héloïse Esquié) est un recueil de nouvelles vibrant et captivant dans lequel on croise tout un monde d’histoires passées sous silence, de désirs naissants, de tiraillements identitaires et sexuels, où l’avenir tente de se construire sur les fondations d’un traumatisme profond et sous le poids des traditions.

De la Résistance à la guerre d’Algérie, la ville de Marseille renferme bien des secrets. Deux flics marseillais enquêtent sur une série de meurtres à l’étrange mise en scène. Un jerrican de sang est posé à côté du cadavre. Le sang de nos ennemis (Rivages Noir, 8 février 2023) est le dernier roman de Gérard Lecas.

Erik Axl Sund est le nom de plume du duo formé par Jerker Eriksson (né en 1974) et Håkan Axlander Sundquist (né en 1965). Leur dernier livre, indépendant de la trilogie Mélancolie, commence à la gare de triage de Tomteboda, au nord de Stockholm. Un conducteur de train découvre un cadavre dans le wagon de queue. Mais la jeune fille squelettique l’empoigne et saute du train à une folle allure lui rappelant une créature troglodyte du folklore suédois. Saison morte (Actes Sud, 1 février 2023, traduit par Rémi Cassaigne) propose une intrigue ambitieuse où se marient poésie et terreur.

La plus secrète mémoire des hommes, prix Goncourt 2021, paraît en version poche chez Livre de Poche le 1er février 2023. Un jeune sénégalais part sur les traces d’un auteur disparu. Du Sénégal à la France, en passant par l’Argentine, Mohamed Mbougar Sarr nous emmène à la rencontre d’un monde littéraire et sensuel.

Amoureux de la nature et de belles histoires, plongez dans la romanesque fable écologique de Michael Christie avec Lorsque le dernier arbre (Livre de Poche, 8 février 2023, traduit par Sarah Gurcel).

Et enfin, un roman indispensable pour le devoir de mémoire. Le pain perdu (Points, 10 février 2023) est le récit intime et vibrant d’Edith Bruck. L’auteure y raconte sa miraculeuse survie dans plusieurs camps de concentration et son difficile retour à la vie.