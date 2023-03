Actualités littéraires avril 2023

En avril, les plus petits vont partir à la chasse aux œufs. J’invite les plus grands à l’assaut des nouveautés littéraires dans les rayons des librairies. Littérature française, étrangère, romans noirs ou romans poche, voici les propositions du mois d’avril.

Son premier roman (La vraie vie, L’Iconoclaste, 2018) fut couronné du Prix du roman Fnac 2018 et du grand Prix des Lectrices Elle 2019. Adeline Dieudonné a remis son succès en jeu avec un second roman (Kérozène, L’Iconoclaste, 2021) plus féroce et surréaliste. Avec Reste (L’Iconoclaste, 6 avril 2023), elle change une nouvelle fois de registre. Dans un chalet de montagne, une femme et son amant marié se retrouve en secret. L’homme meurt d’une crise cardiaque. La femme reste à côté du corps et commence à écrire une longue lettre à l’épouse. Elle revit toutes ses aventures sentimentales jusqu’à la rencontre de cet homme qui l’a révélée. Aussi veut-elle lui offrir la plus belle des sépultures. Avec ce roman, certes macabre, l’auteure se veut plus sentimentale, plus touchante.

Dans La péremption (POL, avril 2023), Nicolas Fargues campe un personnage curieux et enthousiaste qui trouve un destin inattendu. Zélie, professeur d’arts plastiques en banlieue parisienne, décide de prendre une retraite anticipée à cinquante ans. Finis les contraintes, les efforts, la course à la performance. Mais que va-t-elle faire de cette liberté ? Se laisser vivre. Elle plaît encore et rencontre un homme de vingt ans de moins qu’elle. Qui l’emmènera à Bukavu en République démocratique du Congo. Une belle leçon d’altérité.

Rapidement je cite le retour de Katherine Pancol avec La mariée portait des bottes jaunes (Albin Michel, 12 avril 2023), une comédie de mœurs dans un vignoble du Bordelais. Eric-Emmanuel Schmitt nous emmène en terre sainte avec Le défi de Jérusalem (Albin Michel, 5 avril 2023).

En littérature étrangère, des auteurs à succès s’imposent sur les étals de librairies en avril. L’américain Peter Heller, passionné de grands espaces et de pêche, propose de suivre Le guide (Actes sud, avril 2023, traduit par Céline Leroy). Jack arrive au Kingfisher Lodge comme guide de pêche pour clients fortunés. Sa cliente est plutôt irrésistible. Mais l’aventure romantique va vite devenir dangereuse. Peut-être pas le meilleur roman de cet auteur.

John Boyne s’intéresse une fois de plus à l’Holocauste avec La vie en fuite (JC Lattès, 5 avril 2023, traduit par Sophie Aslanides). Gretel, installée à Londres, revit son enfance traumatique pendant la Seconde guerre mondiale en rencontrant le jeune fils de ses nouveaux voisins. Confrontée au choix cornélien de sauver sa peau ou celle de l’enfant, Gretel replonge dans son histoire quitte à faire éclore des secrets qu’elle a mis toute une vie à dissimuler.

Chris Kraus nous plonge au cœur du dilemme cornélien de Jesko, un jeune styliste excentrique parti à Berlin pour vivre son rêve sans contraintes. Atteint de leucémie, il n’a plus rien à perdre. Sauf si sa mère se porte volontaire pour une greffe de moelle osseuse. Danser sur les débris (Belfond, 20 avril 2023, traduit par Rose Labourie) est un roman drôle et tragique sur la famille et la mort.

Et je termine par un très beau roman de la suédoise Kerstin Ekman. La course du loup (Denoël, 12 avril 2023) allie nature et suspense. Ulf, garde-chasse à la retraite, se souvient d’une rencontre vibrante avec un loup majestueux. Depuis il ne supporte plus la sauvagerie des membres de sa communauté qui veulent exterminer les loups menaçant leurs troupeaux. Ulf se fait exclure et la situation empire après la découverte d’un homme se vidant de son sang dans une cabane.

Excellente transition pour passer aux romans noirs, toujours très nombreux en ce mois d’avril.

Je commence avec certaines valeurs sûres. Dennis Lehane propose avec Le silence (Gallmeister, 27 avril 2023, traduit par François Happe) un thriller implacable et addictif. Ce grand roman américain met en scène le courage d’une mère dont la fille de dix-sept ans vient de disparaître. Nous sommes en 1974, dans le quartier irlandais de Boston, en pleine déségrégation. Dans la recherche effrénée de sa fille, Mary Pat, qui croyait appartenir à une communauté unie, voit les portes se fermer devant elle. Face à ce mur de silence, cette femme en colère devra lutter seule pour faire éclater la vérité, aussi dévastatrice soit-elle.

Une nouvelle enquête du commandant Servaz pour Bernard Minier avec Un œil dans la nuit (XO, 6 avril 2023). À Toulouse, un spécialiste des effets spéciaux est retrouvé mort, ligoté sur un lit d’hôpital. Une étudiante fascinée par l’œuvre de Morbus Delacroix, un réalisateur de films d’horreur, un peu fou et misanthrope, cherche la clé de ce meurtre dans le scénario d’un film maudit. Frissons garantis.

Chez Louise Penny c’est l’inspecteur-chef Armand Gamache qui mène les enquêtes. Dans Maisons de verre (Actes Sud), un cadavre est retrouvé dans l’église d’un petit village à la frontière américaine. Le coupable est-il cet homme masqué qui sème la panique depuis le jour d’Halloween ? Où est-ce lié à la crise des opioïdes qui frappe tout le Québec ? Un brillant jeu d’ellipse qui tient le lecteur en haleine.

Cette vie-là (Robert Laffont, 6 avril 2023, traduit par Madeleine Masalik) est le récit de prison de Quntos Kunquest. Condamné à la réclusion à perpétuité, Lil Chris n’a que dix-neuf ans lorsqu’il arrive à Angola, le pénitencier de l’État de Louisiane. Avec Rise, un détenu dont le sang-froid et la conscience élevée imposent le respect des autres prisonniers, ils vont donner un sens à leurs frustrations en organisant des concours de rap. La musique devient alors ce fil qui les relie à la vie.

A noter aussi, la nouvelle parution de la trilogie de Franck Bouysse déjà parue en 2014 aux éditions Écorce. Le premier volume de Pur sang (Phébus, 13 avril 2023) commence dans le Montana. Là, Elias, élevé par un couple d’Indiens, apprend par sa mère adoptive mourante le secret de ses origines. Il s’envole alors pour la France et rejoint le hameau périgourdin de La Croix du loup. Une quête initiatique en pleine nature de La croix du Loup.

Exceptionnellement, je conseille une bande dessinée en hommage à Jean Teulé, l’adaptation par Dominique et Tino Gelli, de son dernier roman, Crénom, Baudelaire ! aux éditions Futuropolis. Le premier volume consacré à Jeanne paraît le 5 avril 2023.

En version poche, retrouvez Mon maître et mon vainqueur, grand prix du roman de l’Académie française en 2021. François-Henri Désérable écrit un roman très littéraire sur un triangle amoureux, une passion dévorante émaillée des vers de Verlaine et Rimbaud.

En littérature étrangère, Damon Galgut évoque avec beaucoup de fragilité l’histoire sur trois générations d’une famille afrikaner dans La promesse (Points, 21 avril 2023, traduit par Hélène Papot). Alors que l’Afrique du Sud se transforme profondément, le racisme et la violence s’infiltrent encore partout, jusque dans la vie intime de chacun des membres de cette famille déclinante.

Entre roman et polar, lisez le premier tome de Terra alta (Babel, 5 avril 2023, traduit par Karine Louesdon et Alexandar Grujicic) de Javier Cercas. Il paraît en simultané avec le dernier volume de la trilogie, Le château de Barbe-Bleue (Actes Sud, 5 avril 2023, traduit par Karine Louesdon et Alexandar Grujicic).