Voici les mangas qui sortent en novembre ! Du shônen au seinen, il y en a pour tous les goûts !

Vous ne savez pas quoi lire, blottis dans votre couette en ce mois pluvieux ? Unidivers est là pour vous. De la magie, des combats, de la romance, retour au sources ou voyage dans un Japon médiéval, vous avez l’embarras du choix avec cette nouvelle chronique !

Shonen (aventure magique)

Le Bastion de l’Alchimiste, Shukichi, Hotaka Ayumu, éditions Komikku, 02/11/2023, 198p, 7,99€

Aventure · Magie · Slice of life (quotidien)

Niino, un jeune alchimiste, recouvre un beau jour les souvenirs de sa vie précédente. Il se trouve dans le monde d’un jeu qu’il connaît très bien et remarque que celui-ci se dirige vers sa mauvaise fin. Il va alors œuvrer afin d’éviter que le pire n’arrive…

Shojo (romance merveilleuse)

Le Fabuleux Destin d’Adélina, Yuzu Lemon, Chidori Ashi, éditions Piccoma Europe, 20/11/2023, numérique, 4,95€

Comédie · Fantasy · Romance

Le prince Alexis a le cœur brisé. Furieux, il enlève Adélina, la sœur de son ex-dulcinée, et l’épouse de force. Outrée au départ, Adélina finit par s’épanouir au château : loin du prince, elle plante des légumes et adopte des animaux. Elle est si étrange qu’elle finira par piquer la curiosité d’Alexis…

Seinen (drame historique)

Kaze no Shô, Furuyama Kan, Taniguchi Jiro, éditions Panini, 22/11/2023, 240p, 16,99€

Aventure · Art Martiaux · Drame

Dans le Japon médiéval, un homme pénètre dans un temple pour y subtiliser les secrets du clan Yagyu, mais aussi des éléments pouvant compromettre le régime Shogunal en place. Jubei et Rokumaru parte à la recherche de l’auteur du forfait afin de déjouer les plans de son commanditaire.

Boys love (romance gay)

Old fashion cupcake with cappucino, Sagan sagan, éditions Akata, 09/11/2023, 214p, 8,25€

Romance · Homosexualité · Slice of life

Sanae vit sur un petit nuage depuis qu’il est en couple avec Togawa. Mais tandis que leur amour semble se consolider, le quadragénaire commence à douter. Et si leur relation venait à s’ébruiter, ne nuirait-elle pas à la carrière de Togawa ?

Girl’s love (romance lesbienne)

I’m in love with the villainess, Inori, Aonoshita, éditions Meian, 30/11/2023, 180 p, 7,95€

Fantasy · Romance · Réincarnation (isekai)

Rei Ohashi est une employée de bureau surmenée qui se voit réincarnée dans son jeu de drague préféré « Révolution », sous le nom de l’héroïne Rae Taylor. Pourtant, ce ne sont pas les princes du jeu qui l’intéressent… mais la méchante noble Claire François !

Mention spéciale – Hayao Miyazaki

Le voyage de Shuna, Hayao Miyazaki, éditions Sarbacane, 160p, 25€

Aventure · Mystère · Voyage

Shuna, le prince d’une contrée pauvre, part en quête d’une céréale qui mettra fin à la famine de son peuple. Durant son voyage, il rencontrera deux sœurs esclaves qu’il libérera, ainsi que des ennemis qui le pourchassent sur son chemin.