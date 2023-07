TDN 2023. Acid Brass, dix musiciens rennais font revivre la fanfare techno de Jeremy Deller

Acid Brass fera de nouveau résonner ses hymnes acid house et techno à Rennes le 9 juillet 2023. 26 ans après le passage aux Trans Musicales de la fanfare conçue par l’artiste britannique Jeremy Deller, dix musiciens rennais ressuscitent le projet à l’invitation des Tombées de la nuit.

Il y a 26 ans, le Williams Fairey Brass Band, une des fanfares les plus renommées du Royaume-Uni, venait présenter Acid Brass aux Trans Musicales de Rennes. Avec ce projet hybride, l’artiste Jeremy Deller proposait à une fanfare de reprendre des morceaux de musique électronique. Alors qu’Exporama célèbre cet été à Rennes la première rétrospective en France dédiée à Jeremy Deller, le festival Les Tombées de la nuit et dix musiciens rennais font revivre ces morceaux qui mêlent groove de la dance music et grain des cuivres.

The History of the World, Jeremy Deller

Aujourd’hui, nombreuses sont les fanfares qui s’amusent à reprendre, ou à composer, des morceaux de musique électronique. Le tout premier projet dans le genre a été imaginé par Jeremy Deller à partir d’un diagramme dessiné à la main en 1996 et intitulé The History of the World. « C’est quand j’ai juxtaposé les mots Acid et Brass, et que ça a donné Acid Brass, que ce diagramme m’est apparu comme une révélation. En le réalisant quasi sur-le-champ, j’ai tenté d’expliquer à travers la musique les changements survenus en Grande-Bretagne au XXe siècle » (Jeremy Deller, Art Is Magic).

Le Williams Fairey Brass Band et Jeremy Deller (tout à droite)

De ce dessin naît le projet Acid Brass, pour lequel Jeremy Deller s’associe avec l’arrangeur Rodney Newton et la fanfare de Manchester Williams Fairey Brass Band. L’objectif est d’adapter des morceaux issus de l’acid house et de la techno, alors en pleine explosion, à un ensemble de cuivres. « Ce diagramme est la clé pour comprendre le projet comme une œuvre d’art et non comme un groupe de reprises. Il raconte une histoire politique à travers la musique », précise Jeremy Deller. Cette histoire, c’est notamment celle de la désindustrialisation du Royaume-Uni, illustrée « en partant des brass bands — “musique pop” de l’ère industrielle — pour arriver à la dance électronique et au mouvement post-industriel des raves » (Art Is Magic).

En 1997, le Williams Fairey Brass Band enregistre un album pour le projet Acid Brass. Ce sont dix morceaux tirés de la discographie des pionniers de l’acid house et de la techno tels Kevin Saunderson, 808 State ou Derrick May. Les Trans Musicales les invitent alors à Rennes pour leur premier concert à l’étranger. La fanfare ouvre la soirée à la salle de la Cité. Et le succès est au rendez-vous. En découlent des dates dans le monde entier pendant plusieurs années et un nouvel album paru en 2011.

Acid Brass aux Trans Musicales de Rennes en 1997. © Olivier de Banes

« Les concerts suivants ont été du pur délire. C’était dément de voir trente musiciens sur scène mettre le public dans tous ses états en jouant une musique qu’ils aimaient eux aussi. C’était comme si on avait déchaîné nos instincts primaires. J’adore la communion qui se crée dans un concert, du même type que celle qui s’opère dans les raves parties ou les mouvements syndicalistes » (Art Is Magic).

C’est ce moment de pur délire que tenteront d’atteindre les dix musiciens rennais qui interpréteront les fameux morceaux d’Acid Brass ce 9 juillet 2023. La performance se déroulera dans un lieu quasi inédit à Rennes, Le Grand Huit. Un spectacle qui ne manque pas de souffle, à ne manquer sous aucun prétexte.

