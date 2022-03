7 SAMOURAÏS DÉBARQUENT À RENNES DIMANCHE 27 MARS

Le spectacle performance 7 Samouraïs de la Compagnie Version 14 se tiendra au Grand Cordel MJC de Rennes en partenariat avec Les Tombées de la Nuit dans le cadre du festival Parcours d’ici.

Associant la danse hip-hop, la poésie, et s’adaptant à l’identité d’une rue, d’une esplanade, d’un parc, la création 7 Samouraïs donne vie, par le corps et la parole, à 7 poèmes dans l’espace public (de Cécile Coulon, Olivier Cadiot, Andrée Chedid, Maram Al-Masri, Ghérasim Luca, Kev La Raj et Arthur Rimbaud). 7 poèmes inspirés par les valeurs du film d’Akira Kurosawa, Les sept samouraïs, qui relate le combat pour l’équilibre entre nos valeurs et nos actions, le combat pour la reconquête perpétuelle de notre liberté.

Un danseur de 21 ans et un comédien de 55 ans se retrouvent, partagent et vivent sept poèmes, créant, dans un contexte chaque fois différent, un tableau en mouvement à travers la confrontation de deux générations, de deux moyens d’expression. Comment se construire et se reconstruire, l’un vis à vis de l’autre, lorsque l’un est jeune et l’autre l’est moins, lorsque l’un est un fils et l’autre est un père ?

«7 Samouraïs comme 7 métaphores, comme base à la relation filiale, à la construction et à la reconstruction», dixit la compagnie Version 14. En s’adaptant à l’environnement social, urbain et naturel à chaque représentation, en s’adaptant à la mobilité, au flux et au flow, en se fondant dans le décor, 7 samouraïs est une œuvre qui s’enrichit des expériences.

> Rendez-vous sur le parking en face du Grand Cordel MJC (18 rue des Plantes) • Samedi 26 mars, 17h • Dimanche 27 mars, 15h (spectacle suivi d’un goûter) • Gratuit • Plus de renseignements au 02 99 87 49 49

Adresse

Rendez-vous sur le parking en face du Grand Cordel MJC

18 rue des Plantes

Coordonnées

infos@lestombeesdelanuit.com

02 99 32 56 56

www.lestombeesdelanuit.com