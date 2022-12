Caen. Le Turfu questionne pour inventer la société de demain

Rendez-vous culturel et participatif, le TURFU Festival est de retour pour questionner l’innovation et contribuer à réinventer la société de demain. L’évènement se tiendra du 11 au 15 avril 2023 principalement au Dôme à Caen et en Normandie. Plusieurs centaines de personnes et de porteurs de projets vont se retrouver pour imaginer et enrichir des initiatives autour d’enjeux de sciences et de société.

Les différents enjeux de notre société, qu’ils soient climatiques, économiques ou politiques, mis en lumière par les médias, les initiatives de structures et de particuliers ou les alertes de scientifiques, prennent de plus en plus de place dans nos discussions.

Du 11 au 15 avril prochain, depuis Le Dôme à Caen, le TURFU Festival offrira à ses publics le temps et l’espace pour s’approprier et mieux comprendre les différents enjeux de notre société, aux côtés de scientifiques de l’université de Caen Normandie et au delà, autour de thématiques technologiques, environnementales, culturelles ou sociales.

Pour ce faire, il proposera aux participants de prendre part à la recherche et à l’innovation pour un monde de demain qui ait de l’avenir.

Des acteurs et actrices de la recherche, de l’entrepreneuriat, des médias, de la littérature ou encore des journalistes mettront ainsi en dialogue la société et la recherche pour inciter les publics à imaginer et projeter ce futur plus désirable dans les enjeux sociaux et la vie concrète de chacun. Référence en matière de recherche et d’innovation participatives en France, cette édition du Festival est renforcée par sa co-production avec l’université de Caen Normandie et son label SAPS. Sa programmation se déclinera à travers des ateliers dédiés à chaque âge et des rencontres – en journée et en soirée.

Quels matériaux cuisiner avec nos déchets ou comment géolocaliser la migration des oiseaux ? Quels outils pour limiter le vieillissement des muscles et faciliter le maintien à domicile des personnes âgées ou comment gamifier l’espace urbain pour agir sur son inclusivité ou sa sobriété ?

Quelles recherches menées sur la montées des eaux déjà à l’œuvre sur nos côtes ou quelle mémoire recueillir d’une biodiversité déjà disparue ? Peut-on penser une démocratie alimentaire ou nourrir une IA pour évaluer la biodiversité ? Le théâtre peut-il transformer nos comportements numériques ou de nouveaux instruments de musique peuvent-ils faire évoluer nos réflexes collectifs ? Comment le jeu peut-il nous aider à œuvrer pour le bien être animal ou nous permettre de lutter contre les fake news ? …

Ce sont quelques unes des thématiques et exemples d’ateliers qui viendront impliquer les personnes participantes dans la co-création d’outils et de connaissances.

A propos du Dôme :

Un tiers-lieu culturel dédié au dialogue entre science et société

Le Dôme est un établissement culturel régional à but non lucratif, organisé en tiers-lieu et dédié à la recherche et à l’innovation participatives. Il est implanté au sein du Quartier culturel sur la presqu’île de Caen en Normandie. Il est l’un des principaux lieux français consacré au dialogue entre Sciences et Société. Créé et porté par l’association “Relais d’sciences”, il accompagne les publics et les professionnel·le·s qui souhaitent partager leurs savoirs, explorer et imaginer collectivement des solutions concrètes aux défis scientifiques et techniques contemporains.

Plus d’informations sur : www.ledome.info

A propos d’AsUWish

Depuis 2004, le groupe AsUWish conjugue les expertises dans les domaines du marketing et de la communication. Il accompagne les entreprises, les institutions et les dirigeants dans la définition et la mise en œuvre de leurs stratégies de communication, en consolidant les compétences et les synergies des différentes agences qui le composent. Présent à Caen, Rouen et Rennes, le groupe AsUWish est constitué de 8 agences (Arcange, Aurore Boréale, Bbird, Casus Belli, InternetRama, Le Klub, No-Filter Media, Les Numériques) et compte 60 collaborateurs.

Plus d’informations sur : www.asuwish.fr

A propos de l’Université de Caen Normandie

Fondée en 1432, entièrement reconstruite après la libération, L’université de Caen, comme beaucoup de ses équivalentes, a connu une très forte croissance depuis l’inauguration de ses nouveaux locaux en juin 1957. Elle est passée de 4 000 étudiants à environ 25 000 en 2005, et plus de 32 000 quinze années plus tard. Elle est un acteur majeur du territoire normand qui a pour but de promouvoir et de développer l’enseignement supérieur et la recherche en Normandie. L’université de Caen Normandie fait partie de Normandie Université et accueille chaque année plus de 30 000 étudiants sur plusieurs campus dans l’agglomération caennaise et en région à Cherbourg-en-Cotentin, Alençon, Lisieux, Saint-Lô et Vire. Elle fait partie des huit premières universités à avoir reçu en novembre 2021 le label SAPS (Science Avec et Pour la Société) décerné par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.