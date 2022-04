FINANCEMENT. AIDEZ 21KM À NOUS AIDER À CONSOMMER LOCAL

Chaque mercredi et jeudi depuis 2 ans, 21km fait le tour des fermes autour de Rennes et livre les habitants en direct à partir de plus de 80 producteurs locaux. La tournée a progressivement pris de l’ampleur. De 30 foyers livrés chaque semaine au démarrage, ce sont désormais plus de 110 foyers et une vingtaine d’entreprises, de restaurateurs et de crèches qui en profitent chaque semaine. Au total, près de 1400 habitants font régulièrement appel à 21km.

Aujourd’hui l’entreprise emploie 5 personnes, dont 2 en CDI (Alice et Thomas) et une étudiante en apprentissage. 21km fête ses 2 ans et lance une campagne de financement participatif sur la plateforme MiiMOSA. Déjà 35% collectés en 10 jours : l’objectif est d’atteindre entre 8000 et 15000€ pour réaliser les investissements nécessaires au développement de la tournée, pour faciliter le travail de l’équipe sur le terrain et améliorer les outils logistiques et numériques pour continuer à étoffer le réseau des producteurs.

Légumes, fruits, pains, viande, crêpes, pâtes, plats cuisinés, lait, yaourts, jus, cidre, bières artisanales, jeunes plants… plus de 500 références locales sont proposées sur le site 21km.fr, en provenance directe de 80 producteurs partenaires. Le concept attire régulièrement de nouveaux producteurs car 21km apporte une clientèle locale, respecte les prix proposés par les producteurs et contribue à améliorer leur rémunération avec 67% du montant des ventes qui leur est directement reversé.

Nicolas Früh lors d'une tournée.







La naissance d’un projet

L’entreprise 21 km a été initiée en avril 2020, mais l’idée du projet est apparue bien avant, lorsque son fondateur, Nicolas Früh, a quitté le centre-ville pour s’installer en zone périurbaine. « L’accès aux produits locaux de qualité est devenu compliqué et les seules produits disponibles étaient ceux du supermarché. Pourtant, j’étais plus proche des producteurs qu’en centre-ville, mais la mauvaise logistique empêche la proximité. C’est là que l’idée a germé de manière très concrète de récréer le métier d’épicier ambulant. Auparavant l’épicier passait de village en village avec son camion, il klaxonnait et tout le monde rappliquait pour avoir ses produits. Refaire ces tournées très rapprochées, sur des créneaux précisés à l’avance, permet de rendre accessible ces produits-là. »

Le confinement aurait pu être une période peu favorable au lancement de l’entreprise à cause de la forte demande d’approvisionnement auprès des fermes, néanmoins elle a réussi progressivement à trouver ses premiers clients et nouer des liens très forts avec les producteurs qui, en contrepartie, sont rémunérés au juste prix. Pour ce deuxième confinement, la demande des particuliers a été beaucoup plus forte : l’entreprise livre jusqu’à 80 familles par semaine. Cela démontre une réelle volonté de manger mieux et de soutenir les producteurs du territoire.

Commander directement auprès des producteurs

Comme le nom l’indique, chaque produit provient d’un producteur se trouvant dans un rayon de 21 kilomètres autour de Rennes. Les commandes se font directement sur le site et sont clôturées le lundi soir pour les livraisons de la semaine. Le particulier compose son panier avec les produits qui l’intéresse pour un minimum d’achat de 25 euros. Ils sont ensuite livrés le mercredi et le jeudi suivant, en fonction des créneaux proposés dans votre commune. Le catalogue offre une large variété de produits locaux directement associés à leur producteur, dont 90% sont issus d’une agriculture biologique. Nous pouvons y trouver tous les produits alimentaires classiques : légumes, produits d’épicerie, viandes, fromages, laits, yaourts, miels, bières et cidres…

Alors que la demande des particuliers pour des produits plus sains augmente, le confinement et la fermeture des restaurants mettent à mal les revenus des producteurs. Le mode de distribution de 21 km permet aux producteurs de compenser leur perte importante de chiffre d’affaires et de récréer un lien avec les habitants malgré le contexte difficile. Un lien direct qui se perd dans les circuits classiques de la grande distribution.

La section légumes.

La section produits d’épicerie.

La section produits laitiers.

« Le principe est de pouvoir rendre accessible ce qui est produit à côté de chez soi. Aujourd’hui, il est compliqué de pouvoir s’approvisionner localement, car la logistique n’est pas prévue pour. Tout favorise les grandes distances et il est très compliqué de se rendre dans la ferme près de chez SOI. » Nicolas Früh, fondateur de 21 km.

Favoriser l’hyper-proximité

Les produits que nous retrouvons dans une consommation alimentaire classique sont produits pour la plupart à l’autre bout du monde, ils sont acheminés ailleurs pour être transformés puis se retrouvent dans des emballages provenant d’un autre pays pour enfin être commercialisé en France. Face à un circuit international polluant, 21 km prône le local comme solution écologique et éthique avec des tournées alimentaires sobres en carbone grâce à la courte distance.

L’entreprise veut participer à un besoin de changement radical qui s’est fait énormément sentir ces derniers temps : celui de pouvoir à nouveau compter sur les producteurs de notre territoire et les soutenir malgré le confinement. Offrir des produits sains à proximité permet d’apporter de la sobriété dans notre consommation alimentaire et de réduire les distances d’un cycle alimentaire à la fois polluant et intraçable. « L’idée est de pouvoir apporter de la sobriété dans notre consommation alimentaire en offrant un service sain à la fois utilisable par les habitants et les producteurs. Un grand nombre de producteurs commencent à s’impliquer dans les circuits courts et cela demande du temps et de l’investissement, ainsi nous voulons offrir le meilleur circuit possible pour vendre en local et participer à cette grande transition, de l’international au local. »

La carte des producteurs.

Des contenants en verre réutilisables

21 km fait chaque semaine le relais entre producteurs et consommateurs. Cette boucle permet à l’entreprise de récupérer les contenants qui sont livrés aux particuliers, comme les bouteilles de lait ou de cidre. À chaque tournée, les contenants vides sont récupérés et ramenés aux producteurs qui les stérilisent pour les réutiliser. Un cycle collectif qui permet de réduire au maximum les déchets. « Les habitants nous rendent les contenants, nous les transportons et les producteurs les nettoient. C’est un réel travail d’équipe. »

Avec sa campagne de financement participatif, 21km souhaite impliquer les habitants pour continuer à se développer et à défendre cette autre manière de consommer et de se nourrir. Avec ce financement, 21km pourra continuer à étoffer les partenariats locaux pour élargir l’offre et améliorer les outils logistiques et numériques qui faciliteront le travail de l’équipe lors de la tournée.

