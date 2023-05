Rennes. La 16e Rencontre nationale de danse en amateur et répertoire les 3 et 4 juin

Le Triangle et le Centre national de la danse, avec la participation de la confédération Kenleur présentent la 16e Rencontre nationale de danse en amateur et répertoire les samedi 3 et dimanche 4 juin 2023 à Rennes.

En collaboration avec le Centre national de la danse, Le Triangle accueille 90 personnes amateurices passionnées venues de toute la France, pour nous faire (re)découvrir des extraits de grandes œuvres de l’histoire de la danse.

Danse en amateur et répertoire permet à des groupes de danseur·euses qui ont une pratique assidue de rencontrer et de travailler avec un·e professionnel·le du milieu chorégraphique — chorégraphe ou interprète de la pièce choisie, maître de ballet… Ouverte à tous les styles et à toutes les périodes, cette rencontre nationale est aussi l’opportunité de découvrir une œuvre significative de l’histoire de la danse. À l’image du projet défendu par le Triangle, cette rencontre est un rendez-vous unique et populaire nourri par la passion de la danse et le désir de transmission.

Samedi 3 juin, à 16h, seront présentés cinq extraits de pièces du Ballet du district de Bamako : My Pogo de Fabrice Ramalingom (2012), Dances for Children d’Isadora Duncan (1909), L’Apocalypse joyeuse de Christian Bourigault (1991), 1080 – Art de la fugue de Mié Coquempot (2017).

Le même jour à 20 h, le public découvrira Jours étranges de Dominique Bagou (1990), Rites de Jacqueline Robinson (1967), Waterzooï de Maguy Marin (1993), La Figure du gisant de Nathalie Pernette (2015) et Ulysse de Jean-Claude Gallota (1981).



Durant la matinée du dimanche 4 juin, la confédération Kenleur, référence de la danse populaire en Bretagne, proposera aux danseur·euses amateur·rices une traversée des danses bretonnes. Après une introduction sur les influences (branles, contredanses…) qui ont construit le répertoire traditionnel breton, trois référent·es reconnu·es pour leurs compétences et leur pédagogie transmettront trois danses qui témoignent de la diversité de ce répertoire.

Atelier/rencontre réservé aux amateur.trices qui se seront produits la veille.

Le Triangle, Cité de la danse

Boulevard de Yougoslavie – BP 90160

35201 Rennes Cedex 2

02 99 22 27 27

TARIFS

Gratuit, inscription obligatoire via le bouton “billetterie” ci-dessus